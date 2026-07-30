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Calendario lunar agosto 2026: cómo tener un cabello más sano y depilaciones duraderas

Tenga en cuenta estas fechas si busca renovar su imagen o lograr resultados prolongados en sus rutinas personales

Estilista con tijeras y peine corta el cabello largo de una joven. Al fondo, un calendario de agosto de 2026.
Fechas para cortarse el cabello en agosto y que le crezca rápido y saludable - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Los fanáticos del cuidado, el bienestar y la belleza están atentos a cada una de las tendencias para conservar un look fresco y verse siempre bien. Sin embargo, algunos de los tips van más allá de las redes sociales, como es el caso del calendario lunar que es reconocido a nivel mundial y se considera una práctica ancestral asociada a la belleza.

Para agosto de 2026 muchos tienen en cuenta las fechas basadas en la Luna para realizarse un corte de pelo y la depilación, teniendo en cuenta que la tradición afirma que lo que ocurre en el cielo influye en procesos de la vida en la Tierra.

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Esa premisa atribuye a la Luna efectos sobre distintas tareas lejos de la belleza, en especial, en la agricultura, pues se cree que los resultados cambian al sembrar, podar o trasplantar en una fase lunar u otra.

También se habla de la agricultura biodinámica, una forma de cultivar la tierra basada en principios ecológicos que tienen en cuenta influencias cósmicas para las labores del campo.

Esos mismos cálculos se aplican a actividades del día a día, entre ellas el cuidado del cabello y la depilación, pues se cree que elegir bien el momento del corte puede ayudar a fortalecer o revitalizar el pelo y hasta mejorar su brillo.

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En contraste, para la depilación el objetivo cambia, debido a que se buscan días en los que la Luna inhiba el crecimiento del vello, para que crezca más despacio y más débil y así la depilación dure más.

Vista trasera de una persona con cabello largo y oscuro, con una estilista sosteniendo tijeras y peine lista para cortar el cabello en un salón.
Las fechas señaladas prometen resultados notables - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuándo cortarse el cabello para que crezca fuerte

Para fortalecer el pelo, la recomendación del portal Cuerpo Mente es elegir momentos en los que predomine una energía de raíz, que en la biodinámica, es un periodo que se asocia con las jornadas favorables para reforzar la base del cabello.

En el caso de las plantas, se considera que estos son días adecuados para trasplantar y remover la tierra. Aplicado al contexto de la belleza y el pelo, se consideran buenos para cortarlo y también para teñirlo, aunque los días raíz no se aconsejan para la depilación salvo necesidad. En agosto, se concentran en la parte central del mes en los siguientes horarios:

  • Miércoles 12 de agosto de 5:00 a. m. a 9:00 a. m.
  • Sábado 15 de agosto de 6:00 a. m. a 9:00 a. m. y desde las 5:00 p. m. hasta el final del día.
  • Domingo 16 de agosto durante toda la jornada.
  • Lunes 17 de agosto hasta las 10:00 a. m. y desde las 9:00 p. m.
  • Martes 18 de agosto hasta las 6:00 p. m.

Cuándo cortarse el cabello para que crezca rápido

Si la intención es revitalizar el pelo, acelerar su crecimiento y ganar brillo, la recomendación cambia hacia los llamados días hoja que se consideran adecuados, especialmente para cortar las puntas. En agosto de 2026, aparecen al inicio y al final del mes.

  • Domingo 2 de agosto desde las 8:00 a. m.
  • Lunes 3 de agosto todo el día.
  • Martes 4 de agosto hasta las 4:00 a. m. del día 5.
  • Sábado 29 de agosto desde las 2:00 p. m.
  • Domingo 30 de agosto todo el día.
  • Lunes 31 de agosto toda la jornada.
Vista interior de una barbería moderna donde un barbero recorta el cabello de un cliente sentado, con otro barbero de pie y espejos con productos visibles.
Los hombres también pueden optar por aplicar estas fechas para su rutina - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para depilarse se busca debilitar el vello corporal y alargar el intervalo hasta la siguiente sesión. Así que se recomienda escoger un día flor que, en agosto, están situados de la siguiente manera:

  • Martes 11 de agosto entre la 1:00 a. m. y las 7:00 a. m.
  • Martes 18 de agosto desde las 7:00 p. m.
  • Todo el miércoles 19 de agosto.
  • La madrugada del jueves 20 de agosto hasta las 6:00 a. m.
  • Sábado 22 de agosto de 1:00 a. m. a 1:00 p. m.
Una persona con ojos cerrados recibe depilación de cejas con hilo de otra persona. Al fondo, un salón de belleza con productos y plantas.
La Luna también juega un papel indispensable en la depilación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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