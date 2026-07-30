Concierto de Ricardo Montaner en Cali fue aplazado por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

La reprogramación del show de Ricardo Montaner en Cali se produjo porque la ciudad será sede de la investidura presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito @montaner/Instagram y Juan David Duque/REUTERS

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El concierto de Ricardo Montaner en Cali previsto para el 6 de agosto fue reprogramado para el 28 de octubre de 2026 en el Centro de Convenciones Verde Arena, luego de que la ciudad se convirtiera en sede de la primera ceremonia de investidura presidencial celebrada fuera de Bogotá en la historia de Colombia.

El viernes 7 de agosto, el presidente electo Abelardo de la Espriella asumirá el cargo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, lo que generó dispositivos especiales de seguridad, movilidad y logística que hicieron inviable mantener el show un día antes.

“Debido a los dispositivos especiales de seguridad, movilidad y logística previstos en Cali con motivo del anuncio de la posesión del presidente electo este 7 de agosto en la ciudad, se ha tomado la decisión de reprogramar el concierto de Ricardo Montaner, inicialmente previsto para el 6 de agosto”, explicó Cusumbo Producciones en un comunicado oficial.

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Cusumbo Producciones informó que los operativos de seguridad, movilidad y logística en Cali hicieron inviable mantener el concierto de Ricardo Montaner para la fecha programada - crédito Cusumbo Producciones

La empresa organizadora enmarcó la decisión en su política de calidad hacia el público y los equipos artísticos: “Esta decisión responde a nuestro compromiso de garantizar las mejores condiciones para el público, el artista, el equipo de producción y todos los actores involucrados en la realización del espectáculo, asegurando una experiencia a la altura de este gran encuentro”, señaló el documento.

Los asistentes que ya tienen entradas no deberán realizar ningún trámite adicional: “Las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún cambio”, precisó el comunicado.

Cabe señalar que, antes de la reprogramación, la boletería del show registraba una alta ocupación: la localidad Platino Central alcanzaba el 98% de sus boletas agotadas, los Pits el 82%, Platino el 85%, VIP el 72% y General el 68%, según datos de los organizadores correspondientes a los últimos días de la primera etapa de ventas.

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No es la primera vez que los conciertos de Montaner en Colombia enfrentan contratiempos. La fecha de Bucaramanga, prevista inicialmente para el 11 de abril en el Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones del departamento de Santander, no pudo realizarse por los bloqueos de vías y alteraciones del orden público impidieron tanto la llegada del público como la movilización del artista y su equipo técnico, derivados de las protestas contra los incrementos en los avalúos catastrales y el impuesto predial.

La fecha de Ricardo Montaner en Bucaramanga también fue aplazada al 1 de noviembre por bloqueos de vías y alteraciones del orden público - crédito Fenix

En ese caso, la fecha bumanguesa quedó aplazada para el 1 de noviembre. Quienes adquirieron entradas para abril podrán usarlas en la nueva fecha, con el mismo sector o ubicación seleccionado originalmente, según los organizadores.

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La reprogramación se produce en medio de una gira que ya está en marcha. El Último Regreso Tour arrancó el 21 de febrero de 2026 en Buenos Aires, Argentina, y desde entonces ha recorrido ciudades como Córdoba, Montevideo, Asunción y San José, además de escenarios en México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, España, Francia e Italia, entre otros destinos. En total, el recorrido abarca más de 20 ciudades en América y Europa.

El repertorio combina los temas más reconocidos de su carrera con momentos íntimos y nuevas versiones de sus éxitos. El propio Montaner definió esta gira como “una renovación de votos” con su público, una oportunidad para celebrar el vínculo construido a lo largo de cuatro décadas de música y presentaciones en vivo.

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'El Último Regreso Tour' de Ricardo Montaner continuará en Colombia con fechas en Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga - crédito cortesía Ricardo Montaner

En Colombia, la gira ya pasó por Bogotá, donde Montaner se presentó el 9 de abril en el Movistar Arena.

Pese al aplazamiento en Cali, Montaner estará en Barranquilla el 8 de agosto en el centro de Eventos Puerta de Oro. El artista retornará en octubre para presentarse en la fecha reprogramada en la capital vallecaucana, en Medellín el 30 de octubre en el Centro de Eventos La Macarena, y en Bucaramanga en la otra fecha reprogramada.

El comunicado cerró con un mensaje de agradecimiento: “Esperamos reencontrarnos el próximo 28 de octubre para vivir una noche inolvidable junto a Ricardo Montaner“.