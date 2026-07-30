Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Concierto de Ricardo Montaner en Cali fue aplazado por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

Los dispositivos de seguridad previstos para la primera investidura presidencial fuera de Bogotá forzaron la reprogramación del show del venezolano

La reprogramación del show de Ricardo Montaner en Cali se produjo porque la ciudad será sede de la investidura presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito @montaner/Instagram y Juan David Duque/REUTERS
La reprogramación del show de Ricardo Montaner en Cali se produjo porque la ciudad será sede de la investidura presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito @montaner/Instagram y Juan David Duque/REUTERS
Guardar

El concierto de Ricardo Montaner en Cali previsto para el 6 de agosto fue reprogramado para el 28 de octubre de 2026 en el Centro de Convenciones Verde Arena, luego de que la ciudad se convirtiera en sede de la primera ceremonia de investidura presidencial celebrada fuera de Bogotá en la historia de Colombia.

El viernes 7 de agosto, el presidente electo Abelardo de la Espriella asumirá el cargo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, lo que generó dispositivos especiales de seguridad, movilidad y logística que hicieron inviable mantener el show un día antes.

“Debido a los dispositivos especiales de seguridad, movilidad y logística previstos en Cali con motivo del anuncio de la posesión del presidente electo este 7 de agosto en la ciudad, se ha tomado la decisión de reprogramar el concierto de Ricardo Montaner, inicialmente previsto para el 6 de agosto”, explicó Cusumbo Producciones en un comunicado oficial.

PUBLICIDAD

Cusumbo Producciones informó que los operativos de seguridad, movilidad y logística en Cali hicieron inviable mantener el concierto de Ricardo Montaner para la fecha programada - crédito Cusumbo Producciones
Cusumbo Producciones informó que los operativos de seguridad, movilidad y logística en Cali hicieron inviable mantener el concierto de Ricardo Montaner para la fecha programada - crédito Cusumbo Producciones

La empresa organizadora enmarcó la decisión en su política de calidad hacia el público y los equipos artísticos: “Esta decisión responde a nuestro compromiso de garantizar las mejores condiciones para el público, el artista, el equipo de producción y todos los actores involucrados en la realización del espectáculo, asegurando una experiencia a la altura de este gran encuentro”, señaló el documento.

Los asistentes que ya tienen entradas no deberán realizar ningún trámite adicional: “Las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún cambio”, precisó el comunicado.

Cabe señalar que, antes de la reprogramación, la boletería del show registraba una alta ocupación: la localidad Platino Central alcanzaba el 98% de sus boletas agotadas, los Pits el 82%, Platino el 85%, VIP el 72% y General el 68%, según datos de los organizadores correspondientes a los últimos días de la primera etapa de ventas.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que los conciertos de Montaner en Colombia enfrentan contratiempos. La fecha de Bucaramanga, prevista inicialmente para el 11 de abril en el Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones del departamento de Santander, no pudo realizarse por los bloqueos de vías y alteraciones del orden público impidieron tanto la llegada del público como la movilización del artista y su equipo técnico, derivados de las protestas contra los incrementos en los avalúos catastrales y el impuesto predial.

Los compradores que decidan no asistir podrán solicitar el reembolso siguiendo los procedimientos habilitados por la plataforma digital o la taquilla autorizada, bajo los plazos establecidos - crédito Fenix
La fecha de Ricardo Montaner en Bucaramanga también fue aplazada al 1 de noviembre por bloqueos de vías y alteraciones del orden público - crédito Fenix

En ese caso, la fecha bumanguesa quedó aplazada para el 1 de noviembre. Quienes adquirieron entradas para abril podrán usarlas en la nueva fecha, con el mismo sector o ubicación seleccionado originalmente, según los organizadores.

La reprogramación se produce en medio de una gira que ya está en marcha. El Último Regreso Tour arrancó el 21 de febrero de 2026 en Buenos Aires, Argentina, y desde entonces ha recorrido ciudades como Córdoba, Montevideo, Asunción y San José, además de escenarios en México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, España, Francia e Italia, entre otros destinos. En total, el recorrido abarca más de 20 ciudades en América y Europa.

El repertorio combina los temas más reconocidos de su carrera con momentos íntimos y nuevas versiones de sus éxitos. El propio Montaner definió esta gira como “una renovación de votos” con su público, una oportunidad para celebrar el vínculo construido a lo largo de cuatro décadas de música y presentaciones en vivo.

Ricardo Montaner, con camisa blanca y pantalón negro, sonríe en un escenario oscuro con luces brillantes y pantallas que muestran un atardecer. Sostiene un micrófono
'El Último Regreso Tour' de Ricardo Montaner continuará en Colombia con fechas en Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga - crédito cortesía Ricardo Montaner

En Colombia, la gira ya pasó por Bogotá, donde Montaner se presentó el 9 de abril en el Movistar Arena.

Pese al aplazamiento en Cali, Montaner estará en Barranquilla el 8 de agosto en el centro de Eventos Puerta de Oro. El artista retornará en octubre para presentarse en la fecha reprogramada en la capital vallecaucana, en Medellín el 30 de octubre en el Centro de Eventos La Macarena, y en Bucaramanga en la otra fecha reprogramada.

El comunicado cerró con un mensaje de agradecimiento: “Esperamos reencontrarnos el próximo 28 de octubre para vivir una noche inolvidable junto a Ricardo Montaner“.

Temas Relacionados

Ricardo MontanerAbelardo de la EspriellaConciertos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El presupuesto que le dejaría Petro a De la Espriella para 2027 obligaría a cobrar $30 billones en impuestos a los colombianos

La próxima administración enfrentaría el desafío de cerrar la brecha fiscal ante estrictas restricciones de gasto y menor flexibilidad presupuestal

El presupuesto que le dejaría Petro a De la Espriella para 2027 obligaría a cobrar $30 billones en impuestos a los colombianos

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, lanzó una petición a De la Espriella ante actuación de Petro: “Yo sentí fue un enorme dolor”

La esposa del senador asesinado defendió una visión centrada en la resocialización del adolescente sicario involucrado en el atentado, al considerar visitarlo

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, lanzó una petición a De la Espriella ante actuación de Petro: “Yo sentí fue un enorme dolor”

Fiscalía confirmó que archivó la investigación por la muerte del coronel Óscar Dávila en marzo de 2026

El ente acusador señaló que, tras casi tres años de diligencias, la recolección de testimonios y peritajes no permitió sostener una teoría distinta a la que atribuía el deceso a una decisión propia

Infobae

Canciller Rosa Villavicencio aclaró si Gustavo Petro será excluido de la lista Ofac antes de finalizar su Gobierno: “En justicia”

La ministra de Relaciones Exteriores saliente aseguró que la administración 2022-2026 dejó “muy bien” las relaciones diplomáticas con EE. UU.

Canciller Rosa Villavicencio aclaró si Gustavo Petro será excluido de la lista Ofac antes de finalizar su Gobierno: “En justicia”

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Información preliminar indica que un grupo armado interceptó a los ciudadanos mientras se movilizaban por la vía hacia Totoró y abrió fuego en el sitio

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

ENTRETENIMIENTO

Hanny Vizcaíno sorprendió al compartir una foto de su infancia, antes de su salto a la fama en ‘Pa’ quererte’: así lucía

Hanny Vizcaíno sorprendió al compartir una foto de su infancia, antes de su salto a la fama en ‘Pa’ quererte’: así lucía

La Segura preocupó a sus fans por revelación sobre su dolor crónico: “Han hecho absolutamente todo y nada ha servido”

Chichila Navia confesó cómo sobrellevan los ataques que recibe su esposo por la postura política que promueve: “Me da mamera”

Karen Sevillano fue directa sobre las relaciones y lanzó advertencia a sus seguidoras: “Un hombre que es mal hijo es mal todo”

Karina García sorprendió al revelar que su bebé presenta una condición inesperada: “No es normal”

Deportes

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Habría jugadores de Santa Fe que quieren salir del club

Juan Guillermo Cuadrado estuvo cerca de jugar en Argentina: este fue el club que por poco se lleva al jugador de la selección Colombia

Confirmado el primero de cuatro amistosos de la selección Colombia en la próxima fecha FIFA: día, estadio, dónde ver y rival

Así se jugará la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026: debut de Atlético Nacional y Junior vs. Millonarios, los partidos más destacados