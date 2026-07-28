Refuerzan control al carril escolar en la autopista Norte de Bogotá: sancionarán con $633.200 a conductores particulares que invadan el espacio

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, lideró una inspección técnica entre las calles 167 y 235 para evaluar infraestructura, señalización, control y monitoreo del carril escolar - crédito Secretaría de Movilidad

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La Secretaría Distrital de Movilidad anunció modificaciones y refuerzos en la operación del Carril Escolar de la Autopista Norte, una medida clave que permite diariamente a más de 1.600 rutas escolares reducir en promedio once minutos sus tiempos de viaje en la hora pico de la mañana.

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, lideró una inspección técnica al corredor para mejorar la infraestructura, señalización y control, garantizando así un tránsito más seguro y eficiente para miles de estudiantes que se movilizan hacia sus instituciones educativas en el norte de Bogotá y la Sabana.

Durante la visita realizada entre las calles 167 y 235, Ortiz y su equipo evaluaron el funcionamiento del carril exclusivo, revisando condiciones de operación, desafíos logísticos y acciones para optimizar la movilidad escolar.

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“El Carril Escolar de la Autopista Norte comenzó su operación nuevamente el 27 de julio. Hoy vinimos a hacer un recorrido para revisar qué otras acciones podemos hacer sobre este corredor para mejorar la movilidad de niños, niñas y en general de estudiantes que todos los días usan esta vía para llegar a sus colegios. Estamos evaluando medidas de infraestructura, señalización, control y monitoreo para que cada vez se reduzca el tiempo de viaje en este corredor”, explicó la secretaria Ortiz.

El Carril Escolar de la Autopista Norte permite a más de 1.600 rutas escolares reducir en promedio 11 minutos el tiempo de viaje en la hora pico de la mañana - crédito Secretaría de Movilidad

El carril escolar opera de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 8:30 a. m., ajustándose al calendario académico de las instituciones educativas. Para el segundo periodo de 2026, la medida fue reactivada el pasado 27 de julio.

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Medidas para garantizar la exclusividad y seguridad

La Secretaría de Movilidad hizo énfasis en la importancia de respetar el uso exclusivo del carril por parte de las rutas escolares. El funcionamiento adecuado depende de la colaboración de todos los actores viales: vehículos particulares, motociclistas y transporte público deben abstenerse de invadir el carril, cuya invasión constituye una infracción sancionada con un comparendo de $633.200, según el Código Nacional de Tránsito.

Para garantizar el cumplimiento de la medida, la entidad dispone cada mañana de un equipo conformado por personal del Grupo Guía, agentes civiles de tránsito y unidades de la Policía de Tránsito, encargados de regular, controlar y acompañar la operación. También se reforzó la señalización horizontal y vertical, así como la demarcación especial con línea verde y avisos claros sobre la restricción, para facilitar la identificación del corredor.

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La Secretaría de Movilidad recordó que el carril exclusivo solo puede ser usado por rutas escolares y que invadirlo implica un comparendo de 633.200 pesos - crédito Ilustración Infobae Colombia

Principales desafíos y recomendaciones

Durante la inspección, la secretaría identificó retos como el uso indebido por parte de vehículos no autorizados, maniobras riesgosas como doble fila y entrecruzamientos en el retorno de la calle 209, y la necesidad de fortalecer la coordinación entre los equipos operativos. Se anunció el desarrollo de nuevas acciones para prevenir estas conductas y garantizar la fluidez del tránsito escolar.

Las recomendaciones para los conductores incluyen:

Respetar el uso exclusivo del carril para rutas escolares en el horario establecido.

Programar los desplazamientos con tiempo suficiente para evitar contratiempos.

Atender siempre las indicaciones del personal de tránsito y operativo.

Evitar maniobras que pongan en riesgo a los estudiantes.

Respetar los límites de velocidad y la señalización en el corredor.

Impacto en la movilidad escolar y la seguridad vial

La medida prioriza la movilidad escolar en uno de los corredores más congestionados de la ciudad, e incorpora monitoreo permanente para detectar y sancionar a quienes incumplan la restricción. “Respetarlo permite que miles de estudiantes lleguen de forma más ágil y segura a sus colegios”, resaltó Ortiz, al recordar que la operación del carril se activa únicamente durante los periodos académicos y en los horarios establecidos.

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El Carril Escolar opera de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 8:30 a. m. y reactivó su funcionamiento el 27 de julio para el segundo periodo de 2026 - crédito Secretaría de Movilidad

La reducción de los tiempos de viaje en once minutos promedio contribuye no solo a la puntualidad, sino también a la protección de la vida de niños, niñas y adolescentes.

Funcionamiento específico y cobertura

El carril escolar de la autopista Norte está habilitado en sentido sur-norte y recorre desde la calle 167 hasta la 235, con algunas actualizaciones hasta la 245 según las resoluciones vigentes. La demarcación especial y la presencia de agentes garantizan la exclusividad y la seguridad para las rutas escolares.