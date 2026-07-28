Marbelle criticó publicación de Petro en contra de Angie Rodríguez, cuestionando su salud mental: “Esperando la de ojos de sapo”

Marbelle arremetió en contra de Gustavo Petro por la divulgación de la historia clínica de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cantante Marbelle reaccionó desde su cuenta de X, en la que lanzó un mensaje que acumuló más de 3.500 reproducciones en pocas horas: “Esperando que publiquen la historia clínica del ojos de sapo!”, en referencia directa al presidente Gustavo Petro y a la exposición pública del diagnóstico psiquiátrico de Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación.

El comentario de la artista se sumó a una avalancha de críticas contra el mandatario saliente de Colombia, que un día antes había publicado en X un documento oficial con información médica reservada de Rodríguez para pedir su destitución, tras las denuncias de la funcionaria sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

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El origen del conflicto: un billón de pesos y un decreto

La crisis tuvo su detonante en el Decreto 0802 del 23 de julio de 2026, que declaró la emergencia climática por el fenómeno de El Niño. En el Consejo de Ministros del 21 de julio, Petro había ordenado trasladar más de 1,2 billones de pesos del Fondo de Adaptación para atender esa emergencia.

Marbelle se pronunció en redes sociales tras revelación de Gustavo Petro de la historia clínica de Angie Rodríguez - crédito @Marbelle30/X

Rodríguez alertó al Ministerio de Hacienda, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Sostuvo que esos fondos no son de libre destinación: están respaldados por documentos Conpes, decisiones del Confis y tres decretos con ejecución programada hasta 2029, todos orientados a la recuperación integral de la región de La Mojana.

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La funcionaria también denunció que el Fondo nunca fue convocado a ninguna mesa técnica para evaluar la viabilidad jurídica, presupuestal o financiera del traslado. En entrevista con diferentes medios de comunicación, afirmó haber recibido amenazas y presiones para guardar silencio.

La revelación de la historia clínica y la reacción en cadena

El lunes 27 de julio, Petro publicó en X un oficio interno del Fondo Adaptación, fechado el 1 de julio y dirigido al ministro de Hacienda Germán Ávila Plazas, en el que se informaba sobre una incapacidad psiquiátrica de 10 días de Rodríguez —entre el 28 de junio y el 7 de julio— y se pedía prorrogar el encargo de funciones.

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La controversia surgió tras el desacuerdo de Angie Rodríguez con la propuesta de mover $1 billón destinado a La Mojana-@petrogustavo/X

El mandatario acompañó la publicación con el mensaje: “Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas, de las que ya salió, ¿tan rápido?”, y solicitó al ministro de Hacienda declararla insubsistente por “incompetente”. También la calificó de “gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio”.

Juristas, psiquiatras y figuras políticas señalaron que Petro había vulnerado la reserva de la historia clínica de una funcionaria pública.

La Asociación Colombiana de Psiquiatría emitió un comunicado en el que advirtió que “el estigma es la principal barrera de acceso a la atención médica” y rechazó el uso de diagnósticos psiquiátricos “para descalificar, invalidar o cuestionar la capacidad moral, intelectual o profesional de las personas”.

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El Ministerio de Hacienda no ejecutó la destitución. Con la Resolución 1697 del mismo 27 de julio, el ministro Ávila Plazas encargó la gerencia a Javier Pava Sánchez mientras Rodríguez permaneciera en licencia por enfermedad, con vigencia hasta el 31 de julio.

Gustavo Petro habría pedido la remoción de Angie Rodríguez de su cargo como directora del Fondo de Adaptación - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La legislación colombiana prohíbe desvincular a cualquier trabajador —público o privado— mientras esté vigente una incapacidad médica.

La respuesta de Rodríguez y las nuevas denuncias

Rodríguez respondió horas después en Canal 1. “La salud mental es un derecho fundamental y no es un motivo para la exclusión, para la discriminación y mucho menos para la burla”, afirmó.

Reconoció atravesar un tratamiento por ansiedad y depresión —que atribuye a hostigamiento laboral dentro del Gobierno, con incapacidades prorrogadas desde el 18 de junio hasta el 1 de agosto de 2026— pero rechazó que esa condición afectara sus capacidades gerenciales.

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“Eso no me hace una profesional con debilidad intelectual”, declaró, y calificó la actuación del presidente como “una bajeza y un acto violento”. Añadió que Petro “no tiene ningún derecho de venir aquí a estigmatizarme públicamente y mucho menos a revelar información reservada que goza de protección legal”.

El presidente Gustavo Petro quiere sacar a Angie Rodríguez del Fondo Adaptación, al declararla insubsistente - crédito @petrogustavo/X

El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella anunció protección para Rodríguez. El futuro ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que la funcionaria “ha sido amenazada” y que se le ha exigido silencio, y llamó a los funcionarios del Fondo a no obedecer “órdenes espurias” desde la Presidencia.