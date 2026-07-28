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Colfecar advirtió que el Gobierno de De la Espriella recibirá pasivos por $5,28 billones en concesiones viales

El gremio de los transportadores alertó por la falta de recursos para garantizar la operación, el mantenimiento y la atención a los usuarios en varios corredores que regresan a la administración del Invías durante 2026

Las filas de tractomulas para ingresar al puerto de Buenaventura pueden extenderse hasta 25 kilómetros, con tiempos de espera que superan las nueve horas- crédito Colfecar
Colfecar aseguró que varias carreteras regresarán al Invías sin recursos suficientes para su operación y mantenimiento- crédito Colfecar
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La finalización de varias concesiones viales mantiene en alerta al sector transportador por las dificultades que podrían presentarse en la operación y el mantenimiento de importantes corredores del país durante los próximos meses. La preocupación se centra en la disponibilidad de recursos para garantizar la atención a los usuarios una vez esas vías regresen a la administración del Estado.

En ese contexto, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) advirtió que el próximo Gobierno de Abelardo de la Espriella recibirá una situación compleja en materia de infraestructura vial. El gremio sostiene que la administración saliente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dejará compromisos fiscales por $5,28 billones.

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Según Colfecar, la falta de recursos pone en riesgo la continuidad de servicios como grúas, ambulancias y mantenimiento vial-crédito @Colfecar/X
Según Colfecar, la falta de recursos pone en riesgo la continuidad de servicios como grúas, ambulancias y mantenimiento vial-crédito @Colfecar/X

A esa cifra se suma, según Colfecar, la entrega de cientos de kilómetros de carreteras para las que no existen recursos que permitan asegurar su operación, mantenimiento y la prestación de servicios a los usuarios durante el resto de 2026. El gremio explicó que, como integrante del Comité de Infraestructura del Ministerio de Transporte, expresó de manera reiterada su preocupación por los procesos de reversión y por las terminaciones anticipadas de distintos contratos de concesión. También manifestó inquietudes frente a los eventos eximentes de responsabilidad declarados en algunos proyectos.

No obstante, aseguró que esas advertencias no fueron atendidas de manera oportuna. Como consecuencia, afirmó, la nueva administración deberá asumir una situación que compromete la gestión de varias carreteras sin contar con los recursos suficientes para responder a las necesidades operativas de esos corredores. Uno de los casos señalados por Colfecar corresponde a la concesión Autopistas del Caribe, cuyo contrato finalizó el pasado 22 de julio. Desde esa fecha, el corredor quedó bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Vías (Invías), luego de recibir una infraestructura de 253 kilómetros que incluye seis estaciones de peaje.

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El gremio indicó que otro proceso similar ocurrirá con la concesión Devimed, cuyo vencimiento está previsto para el próximo 31 de julio. Ese contrato comprende el corredor del oriente antioqueño, que también pasará a la administración del Invías.

Más de 3 millones de vehículos circularon por las principales vías nacionales durante el puente festivo, según el balance oficial - crédito Ministerio de Transporte
La concesión Autopistas del Caribe finalizó el 22 de julio y entregó al Invías un corredor de 253 kilómetros con seis peajes - crédito Ministerio de Transporte

La principal inquietud, según Colfecar, radica en que el Invías manifestó que no dispone de recursos asignados para 2026 destinados a cubrir la operación y el mantenimiento de esas carreteras. Esa situación, advirtió el gremio, genera incertidumbre sobre la continuidad de los servicios para quienes transitan por esos corredores.

De acuerdo con la Federación, el problema no corresponde únicamente a los contratos que están próximos a terminar. A su juicio, se trata de una situación recurrente en los procesos de reversión de concesiones, pese a que las fechas de vencimiento de los contratos se conocen con suficiente anticipación. Colfecar sostuvo que, aun con ese tiempo de preparación, el Invías no contempla recursos para garantizar la continuidad de servicios considerados esenciales. Entre ellos mencionó la operación de grúas, ambulancias, la entrega de información sobre el estado de las vías y la ejecución de mantenimientos periódicos que permitan conservar condiciones adecuadas de transitabilidad.

El gremio afirmó que esta situación ya puede observarse en corredores que regresaron anteriormente a la administración del Invías. Como ejemplo citó la vía Córdoba-Sucre, donde, según indicó, únicamente se realizaron contrataciones menores para atender labores de mantenimiento rutinario.

Gremios de transporte de carga desmintieron posibilidad de ir a paro si se incrementa el precio del Acpm - crédito Colprensa
El gremio pidió establecer un periodo de reversión para la concesión Devimed antes de que concluya su contrato- crédito Colprensa

Añadió que en ese corredor no se ejecutaron contratos de mantenimiento periódico ni se prestan servicios de atención a los usuarios. Para Colfecar, esa situación refleja las dificultades que pueden presentarse cuando finalizan las concesiones sin una transición respaldada por recursos suficientes.

La Federación aseguró que un panorama similar se presenta en el corredor Bogotá-Facatativá-Los Alpes. Allí, sostuvo, persisten limitaciones relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura y con la prestación de servicios para las personas que utilizan esa vía. Frente al caso de Devimed, Colfecar hizo un llamado al gobierno saliente para que incorpore un periodo de reversión, tal como se ha implementado en otros proyectos concesionados. A juicio del gremio, esa medida permitiría facilitar la transición entre la finalización del contrato y la entrada en operación de la administración pública sobre ese corredor vial.

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