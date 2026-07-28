Gobierno Petro se habría ‘descuadrado’ en sus cuentas de energía solar en Colombia: qué pasó

El avance de la energía solar del Gobierno de Gustavo Petro no está materializado como se supone - crédito Presidencia

Guardar

Una investigación realizada por el diario El Colombiano puso al descubierto la brecha entre el balance oficial de energías renovables presentado por el Gobierno nacional de Gustavo Petro y las cifras reales registradas por los organismos técnicos del sector eléctrico en el país.

Mientras el Ministerio de Minas y Energía, encabezado por Edwin Palma, anunció que Colombia alcanzó 4,6 gigavatios de capacidad instalada en proyectos solares y eólicos, los registros del operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), XM, revelaron que la capacidad efectiva de generación solar es de apenas 2,2 gigavatios y la eólica permanece en cero megavatios.

Es decir, el Gobierno está contabilizando proyectos de energía renovable que hacen parte del sistema, pero no todos están generando electricidad actualmente. En términos más sencillos, Colombia tiene varias iniciativas en marcha, pero solo una parte de esa capacidad está funcionando y aportando energía real al país.

PUBLICIDAD

Aunque Colombia cuenta con nuevos proyectos solares y eólicos, no todos están generando electricidad actualmente, advierten - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La consulta hecha por el diario antioqueño a fuentes, exfuncionarios y analistas de la industria evidencia que el Gobierno suma la capacidad nominal o teórica de las plantas —incluso aquellas en fase de pruebas o con restricciones de conexión—, mientras que las entidades técnicas contabilizan únicamente la potencia real disponible que ingresa a la red eléctrica para los hogares y comercios.

Según el informe oficial expuesto por el Gobierno, el 74,16% de la capacidad del sistema proviene de fuentes limpias, donde la generación hidráulica representa el 54,92% y la solar y eólica abarca el 19,23%. Por su parte, las tecnologías térmicas basadas en gas y carbón equivalen al 25,84% de la matriz.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la indagación del diario detalló que presentar la capacidad instalada a la par con la efectiva genera una percepción imprecisa en los usuarios, ya que la capacidad instalada es la potencia máxima teórica en condiciones ideales de laboratorio, mientras que la efectiva descuenta consumos propios de las plantas y limitaciones de transmisión.

Gobierno de Gustavo Petro celebró que Colombia llegó al 19% de energía solar - crédito @PalmaEdwin/X

Al parecer, el Gobierno contó sus proyectos como avance energético sin considerar la demanda real

Expertos del sector energético cuestionaron el manejo de los indicadores presentados por el Ejecutivo. El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta (en el primer gobierno de Juan Manuel Santos) explicó en la investigación periodística las fallas metodológicas de esta medición oficial.

“La diferencia entre las cifras de XM y las del MinEnergía es que este último suma peras con manzanas: las capacidades instaladas con las operativas”, afirmó el exministro Amylkar Acosta durante la entrevista con el medio citado.

PUBLICIDAD

Acosta comparó este informe con el reporte de reservas petroleras emitido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH): “Lo mismo ha pasado con el maquillaje de las cifras que reveló la ANH, en las que confunden deliberadamente reservas con recursos y a las reservas probadas, que son las que cuentan, le suman las reservas contingentes, las posibles y probables”.

El exministro Amylkar Acosta cuestionó la metodología utilizada para comparar cifras oficiales y técnicas, al señalar diferencias entre la capacidad anunciada y la energía disponible - crédito Colprensa

Las fuentes técnicas consultadas por el periódico explicaron además que confundir potencia con energía real es un error conceptual. La generación fotovoltaica —la transformación de la luz del sol en electricidad usando paneles solares— depende exclusivamente de la radiación y disminuye drásticamente ante la presencia de nubes en las zonas de los parques solares.

PUBLICIDAD

Debido a estas limitaciones del clima, la energía realmente producida por los sistemas solares en el país equivale a cerca de una quinta parte de la potencia instalada. En la matriz eléctrica real, la energía solar representa únicamente el 10% de la generación consumida en Colombia.

Esta condición técnica impide que los parques solares solucionen la demanda durante las horas pico de la noche, momento en que el consumo de los hogares aumenta y los paneles dejan de producir electricidad por la falta de luz.

Los proyectos de energía renovable pueden estar construidos sin que todos estén produciendo electricidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para enfrentar la variabilidad de las energías renovables, los expertos señalaron que Colombia necesita avanzar en sistemas de almacenamiento con baterías de gran escala y establecer reglas claras para su funcionamiento.

PUBLICIDAD

Sin embargo, esta regulación aún está pendiente y no se prevé que sea desarrollada por la actual administración de Gustavo Petro, debido a que su periodo termina en 11 días y el nuevo mandato de Abelardo de la Espriella asumirá el control.

El trabajo periodístico también resaltó la distancia existente entre los anuncios de inversión y las obras que se materializan; aunque en los registros de solicitudes de conexión existen intenciones de proyectos por más de 17.000 megavatios, las fuentes explicaron que la referencia válida ante eventos climáticos como el fenómeno de El Niño es la infraestructura que está en operación real.

PUBLICIDAD