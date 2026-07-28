Este es el dinero que se ahorrará Colombia con el cierre de embajadas y consulados que anunció De la Espriella: Mr. Taxes confirmó la cifra

Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció el domingo 26 de julio el cierre de 17 embajadas y cerca de 15 consulados cuando asuma el poder (7 de agosto), con el argumento de recortar una estructura “tan costosa” que, según él, no produce resultados concretos para el país.

Dicho anuncio incluye la decisión de no abrir la embajada en Palestina y la unificación de las representaciones ante Francia y la Unesco, así como Italia y la FAO. Aunque la propuesta se presenta como un recorte de gasto, las cifras disponibles muestran que el ahorro potencial sería una parte reducida del presupuesto de la Cancillería y que el cierre de sedes también podría generar costos operativos y administrativos. La lista de embajadas mencionadas incluye Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Malasia, Haití, Hungría, Senegal, Sudáfrica y Rumania.

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De la Espriella afirmó que “no podemos mantener una estructura tan costosa, que no produce resultados concretos para el país”. A esa decisión sumó que no abriría la embajada en Palestina, que estaba en ese proceso, y que unificaría dos pares de misiones diplomáticas.

Abelardo de la Espriella busca reducir el gasto del Estado colombiano - crédito Luisa González/Reuters

Cuánto pesa la Cancillería dentro del presupuesto

El presupuesto total asignado al sector de Relaciones Exteriores en 2026 asciende a $1,9 billones, equivalente al 0,35% del Presupuesto General de la Nación (PGN), fijado para este año en $546 billones. La suma incluye también los recursos de Migración Colombia. Si se toma solo la asignación directa a la Cancillería, el monto es de alrededor de 0,13% del presupuesto general, es decir, unos $709.000 millones. Esa partida cubre funciones en Bogotá y la operación de embajadas y consulados en todo el mundo.

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El reparto de recursos no es uniforme entre sedes. Ciudades con más colombianos, como Madrid o Miami, reciben mayores asignaciones, de modo que el eventual ahorro correspondería a una fracción de esos $709.000 millones.

Advertencias por los costos de cerrar sedes

Ante la medida, el presidente de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), Andrés Ordóñez Buitrago, sostuvo que el análisis no puede limitarse al gasto de funcionamiento de cada misión. “No se puede mirar solamente el gasto de funcionamiento (...) sino también cuál es el gasto de cerrar las embajadas, porque ya hay unos compromisos que, si se incumplen, pueden generar costos y los traslados de funcionarios también van a implicar un costo”, dijo a El Colombiano.

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El presidente electo explicó las razones de la reestructuración de la red diplomática y anunció otros cambios en la política exterior que implementará a partir del 7 de agosto. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Ordóñez agregó que el servicio exterior colombiano es austero frente a otros países de la región, como Perú o Chile. También planteó la necesidad de dialogar con la administración entrante para conocer los criterios de la decisión, porque, según dijo, esas medidas deben responder a estudios y criterios técnicos.

Recordó un antecedente del primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe, cuando Colombia cerró varias embajadas en Asia-Pacífico y Europa. Con los años, añadió, algunas tuvieron que reabrirse por la importancia de mantener presencia diplomática en esos destinos.

Por su parte, el presidente de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo), Mauricio Cuervo, señaló que ya trabajan en un documento con alternativas sobre reducción de gastos para presentarlo al gobierno entrante. Al mismo tiempo, entre funcionarios salientes surgieron dudas sobre cuánto dejaría realmente de “derrochar” el Estado con la medida.

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“El gasto no se va a reducir”

Entretanto, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Luis Carlos Reyes, por medio de X, al citar un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, confirmó lo que se ahorrará Colombia

“Todas las embajadas, la cancillería y el resto del gasto de la Nación en relaciones exteriores representan el 0,35% del Presupuesto General de la Nación. El gasto no se va a reducir significativamente cerrando embajadas, ya que este se concentra en otros rubros”, indicó.

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, dijo que "el gasto no de va a reducir significativamente cerrando embajadas" - crédito @luiscrh/X

Lo que sí dicen los informes sobre las embajadas

Los informes de rendición de cuentas 2024-2025 muestran un panorama incompleto. De las 14 embajadas mencionadas, solo ocho tienen informe individual y apenas una, Argelia, consigna la cifra completa de presupuesto asignado y ejecutado:

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Argelia: el informe para el periodo entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 registra atención consular permanente en Argel. La sede elaboró 11 pasaportes, expidió 15 documentos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y realizó 59 actos notariales. En ese mismo lapso, la embajada recibió USD167.353, casi $652.000.000. La ejecución fue del 89,6% y el indicador de calidad de los trámites llegó al 100%.

Senegal: la embajada fue inaugurada el 5 de diciembre de 2024 después de un proceso de adecuación logística. Su equipo se limita a la embajadora y una auxiliar de misión diplomática. Ese informe también señala que la sede no cuenta con servicios consulares propios. Al tercer trimestre de 2025, el consulado de Colombia en Acra era el único que atendía a colombianos en toda África Occidental.

Barbados: la reapertura ocurrió el 21 de agosto de 2025, luego de 23 años de cierre, y la embajadora tomó posesión el 3 de febrero de 2025. El documento indica que la misión ha atendido de forma informal a connacionales residentes en la isla, aunque la sección consular aún no abre.

Sudáfrica: el informe no incluye la cifra en dólares del presupuesto, pero sí indica una ejecución del 87% en 2024. También menciona un retraso adicional en 2025 por demoras de proveedores de apoyo logístico y seguridad para ajustar salarios. En el frente consular, esa misión hizo 393 trámites entre el tercer trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025 y expidió 1.099 visas. La satisfacción de los usuarios fue del 100%.

Cuba: tampoco incluye el presupuesto administrativo total de la embajada. Lo que sí detalla es la ejecución de tres proyectos de diplomacia cultural por 1.690,44 euros, 6.988,17 euros y 27.154,24 euros. Esas tres partidas salieron de un presupuesto total de 41.200 euros y dejaron un saldo de 5.376,15 euros. Las equivalencias en pesos consignadas en el informe son de unos $8,1 millones, cerca de $33,5 millones, alrededor de $130,3 millones y cerca de $197,8 millones en total, con un remanente de unos $25,8 millones.

Azerbaiyán: tampoco reporta presupuesto, aunque sí informa 56 actuaciones consulares entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025. Malasia aparece con pocos datos en el documento.

Hungría: no presenta cifra presupuestaria, pero su sección consular en Budapest atiende también a connacionales en Serbia, Montenegro, Bosnia, Macedonia del Norte y, por cercanía, Croacia, Rumania y Malta. El informe resalta un crecimiento del 63% en el registro consular de esa comunidad frente al año anterior.

Entre las sedes sin informe individual figuran Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Nicaragua y Rumania. Con esa información fragmentaria, la discusión sobre los cierres queda atada a una revisión técnica de costos, cobertura y capacidad real del servicio exterior.