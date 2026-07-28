Así funciona el ‘Task Force’ que une a Interpol, el FBI, y las autoridades colombianas para blindar a Medellín durante la Feria de las Flores

Medellín activó la Task Force Medellín 2026 para impedir el ingreso de abusadores sexuales y delincuentes internacionales durante Colombiamoda y la Feria de las Flores - crédito Alcaldía de Medellín

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La ciudad de Medellín ha puesto en marcha una estrategia sin precedentes para proteger a sus habitantes y visitantes durante las semanas de mayor turismo en el año. Una nueva fuerza conjunta, bautizada como Task Force Medellín 2026, trabajará para evitar el ingreso de abusadores sexuales y delincuentes internacionales en el marco de Colombiamoda y la Feria de las Flores.

Las autoridades esperan recibir más de 65.000 turistas y alrededor de 300.000 visitantes adicionales por las terminales de transporte durante los eventos. La Task Force, que funcionará hasta el 10 de agosto, reúne a organismos como el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI, Homeland Security Investigations (HSI), US Marshals, Interpol, Migración Colombia, la Policía Nacional y la propia Alcaldía.

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La cooperación entre Colombia y Estados Unidos se refuerza mediante el uso de plataformas tecnológicas como Angel Watch y las bases de datos de Interpol. Estas herramientas permiten identificar antecedentes penales y alertas internacionales desde el momento en que un viajero aterriza en el aeropuerto José María Córdova.

De acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez, la plataforma Angel Watch posibilita que, apenas una persona con antecedentes por pederastia o agresión sexual llega en un vuelo internacional, “inmediatamente se verifica si tiene antecedentes, se aborda y es inadmitido”. La estrategia busca cortar de raíz el turismo sexual y la explotación infantil.

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La ciudad espera más de 65.000 turistas y unos 300.000 visitantes adicionales por las terminales de transporte durante los principales eventos de turismo - crédito Alcaldía de Medellín

Entre 2024 y 2026, la colaboración internacional ha producido un saldo de 34 capturas vinculadas a abuso y explotación sexual, cifra muy superior a las tres registradas entre 2021 y 2023.

En ese mismo lapso, se dictaron 12 condenas, incluyendo dos cadenas perpetuas en tribunales federales estadounidenses. El número de inadmisiones migratorias en el aeropuerto ascendió a 216 extranjeros desde 2024, con 105 solo en lo que va de 2026, frente a las 40 del trienio anterior.

El principio de extraterritorialidad estadounidense implica que cualquier ciudadano de ese país puede ser juzgado en su territorio por delitos cometidos en el exterior, como la explotación sexual de menores. Esta figura ha permitido la emisión de más de 12 sentencias en los últimos seis meses, incluyendo dos cadenas perpetuas.

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Durante las dos semanas críticas de eventos, Medellín refuerza su vigilancia con la Task Force y un despliegue especial de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento. Los visitantes serán recibidos con música en vivo, actividades culturales y recomendaciones de seguridad en los aeropuertos y la Terminal del Norte.

La Task Force Medellín 2026 reúne al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI, HSI, US Marshals, Interpol, Migración Colombia, la Policía Nacional y la Alcaldía - crédito Alcaldía de Medellín

Colombiamoda, que se extiende hasta el 31 de julio, prevé la participación de 600 marcas, 12.000 compradores y cerca de 80.000 asistentes, con una derrama económica estimada en 25 millones de dólares.

Por su parte, la Feria de las Flores, que inicia el 31 de julio y culmina el 9 de agosto con el tradicional Desfile de Silleteros, estima la generación de 17.200 empleos y un movimiento económico de aproximadamente 240.000 millones de pesos.

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El turismo en la ciudad ya representa un flujo anual de cerca de 9 billones de pesos, siendo Estados Unidos el principal mercado internacional, con un gasto superior a 906.000 millones de pesos en 2025.

¿Cómo se ejecuta la protección durante los eventos?

Para blindar a Medellín durante Colombiamoda y la Feria de las Flores, se ha dispuesto una operación interinstitucional que incluye la verificación en tiempo real de antecedentes de todos los viajeros internacionales.

Colombiamoda y la Feria de las Flores impulsan el turismo en Medellín con miles de asistentes, generación de empleo y un fuerte movimiento económico - crédito Inexmoda

La combinación del trabajo de agencias estadounidenses y colombianas, junto con el uso de inteligencia artificial y bases de datos internacionales, permite anticipar riesgos y rechazar el ingreso de personas peligrosas.

”Todo el que tenga buenas intenciones con la ciudad y con su gente es bienvenido. No son bienvenidos aquellos que creen que pueden venir a ultrajar a nuestras mujeres y a abusar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Ese delito, que es el peor de todos, hay que eliminarlo por completo”, señaló el alcalde de Medellín.

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Las autoridades recalcan que la ciudad abre las puertas a quienes tengan buenas intenciones, pero rechaza a quienes busquen vulnerar los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. La meta, según Gutiérrez, es erradicar por completo los delitos sexuales y proteger la reputación de Medellín como destino turístico y cultural.