Cortes de agua en Bogotá, hoy martes

Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

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Durante este martes 28 de julio, diferentes barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el suministro de agua debido a las obras de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Usaquén.Barrios: San Cristóbal Norte, Santa Teresa.Lugar: De la Carrera 8A a la Carrera 9, entre la Calle 163A a la Calle 170.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

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Localidad: Chapinero.Barrios: El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector.Lugar: De la Carrera 7 a la Carrera 15, entre la Calle 88 a la Calle 100.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Chapinero.Barrios: Sagrado Corazón Chapinero.Lugar: De la Calle 34 a Calle 40, entre la Carrera 7 a la Carrera 14.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento Preventivo

Localidad: Chapinero.Barrios: El Nogal.Lugar: De la Calle 76 a la Calle 84, entre la Carrera 7 a la Carrera 11.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

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Localidad: Ciudad Bolívar.Barrios: San Isidro, La Estancia, Primavera I, Primavera II, Galicia.Lugar: De la Avenida Calle 57R S a la Diagonal 62G S, entre la Carrera 73F a la Carrera 77D.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento Preventivo

Localidad: Bosa.Barrios: Andalucía II, José Antonio Galán, Villa de los Sauces.Lugar: De la Calle 60 Sur a la Calle 63 Sur, entre la Carrera 79B a la Avenida Carrera 80 De la Calle 58C Sur a la Calle 59 Sur, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80 De la Calle 58I a la Calle 59 Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 79A.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento Preventivo

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¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.