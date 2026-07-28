Mauricio Gaona reaccionó a su designación como embajador ante la ONU: “Asumo esta alta dignidad guiado por la Constitución”

Mauricio Gaona será embajador del Gobierno de Abelardo de la Espriella ante la ONU - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El jurista Mauricio Gaona se pronunció luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara su designación como embajador y representante permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. A través de sus redes sociales, el abogado agradeció la confianza depositada en él y expuso los principios que, según afirmó, orientarán el ejercicio de sus funciones diplomáticas.

En su publicación, Gaona calificó el nombramiento como un “honroso encargo” y aseguró que asumirá la representación del país con “rigor”, “ética de Estado” y la “profunda responsabilidad” que, en su concepto, exige representar a Colombia ante el principal organismo multilateral.

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El jurista inició su mensaje agradeciendo la decisión del presidente electo. “Agradezco la designación como Embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York”, escribió, antes de dirigirse directamente al mandatario.

Posteriormente, manifestó que recibe esta responsabilidad con el compromiso de actuar conforme a los principios constitucionales. En ese sentido, señaló que “asumo esta alta dignidad guiado por la primacía de la Constitución, la defensa del Estado de Derecho”, y agregó que uno de sus propósitos será “honrar la voz y las instituciones de la República ante las Naciones Unidas”.

Las declaraciones constituyeron su primera reacción pública después de que se oficializara su nombramiento y estuvieron centradas en la importancia de la institucionalidad y el respeto por el orden constitucional como ejes de su gestión.

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Mauricio Gaona agradeció su designación y afirmó que asumirá el cargo guiado por la Constitución, el Estado de Derecho y la ética de Estado. - crédito @JMauricioGaona/X

La designación anunciada por Abelardo de la Espriella

El nombramiento de Mauricio Gaona fue anunciado el lunes 27 de julio de 2026 por el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien explicó que la decisión hace parte de su propósito de “recuperar el prestigio internacional del país” mediante la designación de funcionarios con trayectoria académica y experiencia en escenarios internacionales.

De acuerdo con la información divulgada por el equipo del mandatario electo, Gaona fue elegido por una hoja de vida con reconocimiento internacional y por su experiencia en derecho, derechos humanos y organismos multilaterales.

La administración entrante indicó que el nuevo representante permanente de Colombia ante la ONU tendrá la misión de impulsar consensos, fortalecer alianzas estratégicas y defender la democracia, la seguridad y los intereses del país.

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Asimismo, sostuvo que esta designación responde al propósito de que Colombia esté representada en el exterior por perfiles con amplia preparación académica y profesional.

El experto jurista aceptó la invitación del presidente electo y será el encargado de representar al país ante el organismo multilateral - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La trayectoria que respaldó su nombramiento

En la presentación oficial, el equipo del presidente electo destacó que Mauricio Gaona es doctor en Derecho con especialidad en Derechos Humanos, magíster en Derecho Internacional y máster en Derecho de la Unión Europea, formación que realizó en instituciones como McGill, Harvard, UCLA y la Universidad París II Panthéon-Assas.

También resaltó que es autor de más de 90 publicaciones, entre libros, artículos académicos, columnas, ensayos, análisis especializados y pódcast relacionados con temas jurídicos e internacionales.

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Recientemente publicó el libro “La Constitución soy yo”, obra en la que expone una defensa de la Carta Política frente a lo que considera amenazas para el orden constitucional.

En el ámbito profesional, el jurista ha ocupado cargos como contralor nacional delegado para Gestión Pública, asesor de la Fiscalía General de la Nación y secretario privado del presidente del Consejo de Estado.

Su trayectoria académica también incluye participaciones como conferencista e investigador en universidades como Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, MIT, UCLA, NYU, McGill, Ottawa y la Universidad Nacional de Singapur, además de desempeñarse como profesor invitado en la Universidad de los Andes y profesor visitante de la Escuela de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

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Mauricio Gaona, según el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, tiene la misión de darle un nuevo enfoque a la presencia de Colombia en el organismo multilateral - crédito Colprensa

La responsabilidad que tendrá como representante de Colombia ante la ONU

Con esta designación, Mauricio Gaona asumirá la representación permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York, cargo que actualmente ocupa Leonor Zalabata Torres, designada durante el gobierno saliente.

Según informó la administración del presidente electo, la labor del jurista estará enfocada en la diplomacia multilateral, la construcción de acuerdos y la defensa de los intereses nacionales.

En la presentación del nombramiento, el equipo de De la Espriella indicó que el nuevo embajador tendrá la responsabilidad de fortalecer las alianzas estratégicas de Colombia, impulsar consensos y contribuir al fortalecimiento de la democracia y la seguridad, además de trabajar en el restablecimiento de las relaciones internacionales del país.

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La administración también señaló que la designación hace parte de una estrategia para proyectar una nueva imagen de Colombia en los escenarios internacionales mediante funcionarios con experiencia y preparación técnica.

La referencia a la historia de su familia

Durante la presentación de Mauricio Gaona como nuevo embajador ante la ONU, el equipo del presidente electo recordó que el jurista es hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, integrante de la Corte Suprema de Justicia asesinado durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985.

En ese contexto, la administración destacó que el nuevo representante permanente de Colombia ha desarrollado una carrera profesional ligada al derecho, la academia y la defensa de la institucionalidad.

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