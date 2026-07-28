El Partido Conservador confirmó que será bancada de Gobierno: Abelardo de la Espriella sumaría mayorías en el Congreso

El Partido Conservador decidió sumarse oficialmente a la bancada de gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @SenadoGovCo/X - @delaespriella_style/Instagram

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El Partido Conservador decidió sumarse oficialmente a la bancada de gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella cuando apenas faltan 10 días para hacerse la posesión oficial.

El anuncio fue hecho en la mañana del martes 28 de julio de 2026 por Efraín Cepeda, presidente del partido, quien informó que la decisión fue tomada de manera unánime por las bancadas conservadoras en el Congreso.

Según explicó Cepeda, primero cada bancada debe votar por separado y luego el directorio nacional del partido se reúne para ratificar el resultado. Esta votación y posterior reunión marcan el proceso formal para que el Partido Conservador pase a ser parte del bloque de apoyo del nuevo gobierno.

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“Nuestro reglamento dice que las bancadas por aparte votan, no solamente nos declaramos como partido de gobierno, lo que fue decisión unánime de las bancadas y entregan la recomendación al directorio nacional, que se reunirá a las 2:00 p. m. para que ratifique esa decisión”, comentó el líder conservador.

Tras mantenerse independiente durante el mandato de Gustavo Petro, el Partido Conservador cambió su posición por afinidades programáticas con Abelardo de la Espriella - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el mandato de Gustavo Petro, los conservadores se mantuvieron como partido independiente. Ahora, Cepeda argumentó que la decisión de cambiar su posición se debe a coincidencias en valores y programas, como la defensa de la familia, la empresa privada, el orden y la autoridad, principios que comparten con el presidente electo De la Espriella.

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“Por las afinidades programáticas, por las posturas del candidato, por la defensa a la familia, a la empresa privada, al orden, a la autoridad, que son principios del Partido Conservador colombiano, entre otros, hay una declaratoria formal del Partido Conservador colombiano como partido de gobierno del presidente Abelardo De La Espriella”, señaló Cepeda.

¿Qué implica el ingreso del Partido Conservador a la bancada de gobierno?

El ingreso del Partido Conservador a la coalición de gobierno fortalece la mayoría parlamentaria de De la Espriella, sumando un aproximado de 95 congresistas junto con el Centro Democrático y Cambio Radical. Se espera, además, que el Partido Liberal y el Partido de la U se unan próximamente, aunque aún no hay confirmación oficial de su parte.

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En la reciente elección para la presidencia del Congreso, el Partido Conservador respaldó la candidatura de Alfredo Deluque del Partido de la U. Aunque finalmente el elegido fue Honorio Henríquez del Centro Democrático, este apoyo muestra la intención de los conservadores de trabajar en conjunto con otras fuerzas políticas afines al nuevo gobierno.

El ingreso del Partido Conservador a la coalición de gobierno fortalece la mayoría parlamentaria de Abelardo de la Espriella con cerca de 95 congresistas junto al Centro Democrático y Cambio Radical - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Entretanto, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, afirmó que todas las negociaciones con el Congreso serán abiertas y transparentes. Además, el gobierno electo dejó claro que, de ser necesario, podría emitir decretos cuando no logre las mayorías suficientes para aprobar leyes en el Congreso.

Aunque esta posibilidad no fue bien recibida en todos los sectores legislativos, Lara reiteró que buscará construir acuerdos y mantener el diálogo abierto con los congresistas para sacar adelante los proyectos del Ejecutivo.

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Entretanto, en la mañana del martes 28 de julio se conoció que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella será el 7 de agosto en el Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, sede elegida por sus condiciones de infraestructura, capacidad y tecnología para un acto de alcance nacional.

Las autoridades activaron un plan especial de seguridad que incluye una recompensa de hasta $500 millones para quien entregue información que permita prevenir atentados, amenazas o alteraciones del orden público antes o durante la ceremonia.

El esquema contempla la instalación de un Puesto de Mando Unificado, refuerzo de la presencia de la Fuerza Pública en Cali y municipios vecinos, controles en los corredores de acceso y restricción del uso de drones durante la jornada. La coordinación se definió en un consejo extraordinario de seguridad entre la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca, la Fuerza Pública y autoridades nacionales.

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El alcalde de Cali, Alejandro Ede,r dijo que la ciudad se prepara para “recibir al país con todas las garantías de seguridad”. La gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro señaló que el plan también cubrirá el aeropuerto y municipios como Jamundí, Palmira, Candelaria y Florida.

El Arena USC tiene capacidad para 2.600 personas en sillas tipo cine, con platea VIP y preferencial, y dispone de parqueaderos, sistema de sonido y pantallas en todo el escenario. El rector Carlos Andrés Pérez afirmó que el recinto fue diseñado para eventos de gran formato y describió el diseño acústico: “Toda la parte acústica del escenario está insonorizada”.

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