Gustavo Petro defendió a la creadora de contenido Gabriela Muñoz, señalada por Angie Rodríguez de mover influencias en la Aerocivil: “Venganza”

Petro respondió con frases directas y humorísticas, reconociendo que su figura genera tanto apoyo como rechazo en la opinión pública en un diálogo con Gabriela Muñoz - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

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El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, utilizó su cuenta oficial en X para expresar su respaldo a Gabriela Muñoz, una joven creadora de contenido de 20 años que quedó en el centro de la discusión tras las declaraciones de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, quien aseguró que Muñoz habría ejercido una influencia determinante en la toma de decisiones administrativas y la asignación de cargos dentro de la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

De hecho, el periodista Melquisedec Torres informó en su cuenta oficial que se comunicó con Liliana Olaya, psicóloga y madre de Gabriela Muñoz Olaya. Según Torres, Olaya indicó que sus hijos obtuvieron contratos con la Aeronáutica Civil gracias a la amistad que mantiene con el general (r) Henry Pinto.

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El periodista precisó que Liliana Olaya conoce al presidente Gustavo Petro hace 16 años, luego de que le pidiera recibir a Gabriela Muñoz para una serie de fotografías con su hija.

El periodista precisó que Liliana Olaya conoce al presidente Gustavo Petro hace 16 años, luego de que le pidiera recibir a Gabriela Muñoz para una serie de fotografías con su hija - crédito Iván Valencia/AP

Ante las declaraciones de Angie Rodríguez y compartiendo la captura de pantalla del periodista Melquisedec Torres, el presidente Gustavo Petro defendió a la joven creadora de contenido, afirmando que ha sido calumniada.

El mandatario colombiano señaló que el periodista logra demostrar el origen de los contratos de la familia Muñoz Olaya. Por este motivo, el jefe de Estado indicó que Gabriela Muñoz no tiene ninguna responsabilidad y que por eso las declaraciones contra ella son una calumnia.

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El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, señaló en su publicación que, a su juicio, las declaraciones de Angie Rodríguez carecerían de información adecuada y constituyen un supuesto acto de venganza.

“La calumnia sobre esta joven se demuestra por un periodista de extrema derecha que aquí cuenta la realidad de los contratos de la familia Muñoz Olaya de clase media y sin riquezas y que transmito, y en la que no tiene responsabilidad alguna la joven Gabriela Muñoz. Pero si nos demuestra que la señora. Angie habla en la radio sin información alguna y por venganza (sic)”, aseveró el presidente Gustavo Petro.

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Gustavo Petro indicó que Gabriela Muñoz no tiene ninguna responsabilidad y que por eso las declaraciones contra ella son una calumnia - crédito @petrogustavo/X

Detalles de lo ocurrido

Gabriela Muñoz Olaya, una joven de 20 años que se hizo conocida en redes sociales por su activismo, ha sido protagonista de una controversia tras recibir acusaciones de Angie Rodríguez, actual directora del Fondo Adaptación. Rodríguez, quien anteriormente lideró el Departamento Administrativo de la Presidencia, expuso que Muñoz habría tenido un rol relevante en decisiones administrativas y asignación de cargos en la Aeronáutica Civil, aunque su cargo oficial era de nivel asistencial.

El nombre de Muñoz comenzó a sonar en la política nacional por su presencia en redes y su participación en actividades oficiales junto al presidente Gustavo Petro. Su ingreso a la administración pública quedó documentado en la Resolución 01224 del 30 de mayo de 2025, que formalizó su puesto como Auxiliar 1 en la Aerocivil. A pesar de este cargo, según las denuncias, Muñoz habría asistido a reuniones directivas y participado en decisiones sobre nombramientos dentro de la entidad.

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Las investigaciones también han señalado que su hermano, Santiago David Muñoz Olaya, fue nombrado el mismo día como Auxiliar 5, de acuerdo con la Resolución 01225. Esta situación ha llevado a que se planteen dudas sobre posibles esquemas de gestión de cargos y cuotas de poder, similares a otros casos de presunto tráfico de influencias en distintas áreas del Gobierno nacional.

Gabriela Muñoz ganó reconocimiento como creadora de contenido y activista digital antes de ingresar al sector público - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

Rodríguez aseguró haber reportado estos hechos ante autoridades del Ejecutivo, señalando la presencia de personas sin experiencia directiva en puestos de manejo estatal: “No solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ella en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil. Y perdónenme, ella se llama Gabriela Muñoz (...) Es el mismo modus operandi”.

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En julio de 2026, Gabriela Muñoz anunció su salida de la Aerocivil y su incorporación al Congreso de la República, para trabajar en la Unidad de Trabajo Legislativo del representante Marco Emilio Hincapié, del Pacto Histórico. En su cuenta de X expresó: “Hoy llego al Congreso de la República con el corazón lleno de gratitud y con la responsabilidad de hacer una oposición firme, pero también de trabajar por un país más justo para todas y todos”.