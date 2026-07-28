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Nany Pardo, excónsul en Chile, se refirió a los escándalos por la influencia de mujeres jóvenes y bellas en el Gobierno: “El principal problema de Colombia es la cama de Gustavo Petro”

En un mensaje en X, la exrepresentante en Chile María Antonia Pardo sostuvo que desde hace cinco años recibe consultas sobre la sexualidad del mandatario y pidió, en su lugar, mirar reformas, economía, seguridad y corrupción

María Antonia Pardo enfrenta controversia por su salario en comparación con un ministro - crédito @MariaA_PardoJ/X
María Antonia Pardo defendió a Gustavo Petro y cuestionó a los medios y a sectores opositores del petrismo - crédito @MariaA_PardoJ/X
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En medio de la polémica por la presunta actuación de Juliana Guerrero en una red de corrupción para desviar contratos a ciertos empresarios, la vida personal del presidente Gustavo Petro sigue dando de qué hablar.

Y es que la defensa del primer mandatario a la joven delegada universitaria despertó malestar y sospechas sobre un presunto vínculo personal con Guerrero, al tiempo que volvió a la luz la presencia de Vannesa Cortés (quien sería la novia actual del mandatario saliente) en eventos oficiales del presidente.

Sin embargo, en la mañana del martes 28 de julio de 2026, la exconsul de Colombia en Chile María Antonia Pardo salió en defensa del jefe de Estado, lanzando fuertes pullas a los medios de comunicación y los sectores opositores del petrismo.

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A través de su cuenta de X, la también exesposa de Agmeth Escaf aseguró que la agenda mediática del país se ha volcado a la vida personal del presidente Petro y no a los problemas de fondo de Colombia.

La exconsul sostuvo que desde la campaña presidencial Gustavo Petro ha sido blanco de una estrategia para exponer su vida personal - crédito X
La exconsul sostuvo que desde la campaña presidencial Gustavo Petro ha sido blanco de una estrategia para exponer su vida personal - crédito X

He llegado a la conclusión de que el principal problema de Colombia no es la inseguridad, ni la corrupción, ni la desigualdad. Es la cama de Gustavo Petro. Llevo cinco años recibiendo llamadas de periodistas, políticos, “fuentes muy bien informadas”, opinadores profesionales y ciudadanos profundamente angustiados por un único asunto: la vida sexual del presidente. Convencidos, además, de que yo debía conocer hasta el último detalle", comentó Pardo.

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En su mensaje, al exconsul aseguró que a los largo de su carrera hacia a la Casa de Nariño, y ya posesionado como presidente, Gustavo Petro ha sido flanco de una supuesta estrategia para revelar su vida personal.

“Al comienzo la obsesión era demostrar que le gustaban los hombres. Hubo quienes invirtieron más tiempo en esa teoría que en leerse un solo proyecto de ley. Como esa novela no produjo el final que esperaban, el libreto cambió. Ahora necesitan saber cuántas mujeres tiene, quiénes son, quién entra, quién sale y, de paso, atribuir cada nombramiento de una mujer al viejo recurso del colchón”, continuó.

Pardo, que ha acompañado a Gustavo Petro desde la campaña presidencial y que, incluso, resultó nombrada en el entonces escándalo de los petrovideos, cuestionó que se haya relegado el papel de las mujeres en el gobierno a una cuestión de ‘cama’ y no de méritos académicos y profesionales.

Pardo afirmó en X que la agenda mediática se concentró en la vida sexual de Gustavo Petro y no en los problemas de Colombia - crédito X
Pardo afirmó en X que la agenda mediática se concentró en la vida sexual de Gustavo Petro y no en los problemas de Colombia - crédito X

“Porque, al parecer, para algunos una mujer nunca llega a un cargo por mérito; siempre debe existir una explicación que pase por la alcoba. Hay que reconocerles la disciplina. No conozco un solo experto en política pública tan juicioso como los especialistas nacionales en el catre presidencial. Si esa capacidad investigativa la dedicaran a rastrear contratos amañados, fortunas inexplicables o redes de corrupción, Colombia sería Suiza”, criticó Pardo.

Finalmente, la exfuncionaria señaló que los supuestos ataques hacia el presidente y su vida personal también habrían desviado la atención sobre los asuntos de relevancia nacional, entre ellos las reformas propuestas por el Gobierno nacional y las investigaciones de presuntas redes de corrupción.

“La ironía es deliciosa: quienes más hablan de moral son los que llevan cinco años intentando asomarse por el ojo de la cerradura de la habitación del presidente. Y, mientras el país discute reformas, economía, seguridad y relaciones internacionales, una parte de la opinión pública sigue convencida de que el secreto del poder está escondido debajo de las sábanas de la Casa de Nariño. Y luego se preguntan por qué el debate público está tan degradado”, concluyó la excónsul de Colombia en Chile.

Entretanto, el presidente Gustavo Petro negó cualquier relación sentimental con Juliana Guerrero en medio de una controversia que ya desbordó el plano personal y se instaló en el terreno político, porque la discusión quedó atravesada por denuncias sobre una presunta red de poder dentro del Ejecutivo y por investigaciones que avanzan en la Fiscalía y la Procuraduría.

Gustavo Petro negó que tenga alguna relación con Juliana Guerrero
Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Gustavo Petro negó que tenga alguna relación con Juliana Guerrero u otra funcionaria de su administración - crédito @petrogustavo/X

Mientras esos procesos siguen su curso, Angie Rodríguez denunció ante la Procuraduría al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, y sostuvo, según Semana, que existiría un grupo de más de 20 personas que actuaría de manera coordinada para influir en entidades clave y en la asignación de contratos.

El pronunciamiento del mandatario llegó después de que quedara en duda su cercanía con Guerrero tras las acusaciones de Rodríguez. En esa intervención, Petro defendió la privacidad como un derecho fundamental y rechazó lo que presentó como una intromisión en su vida personal.

“He decidido libremente contarle a la sociedad colombiana que ninguna de las personas mencionadas […] ha tenido o tiene alguna relación sentimental conmigo”, afirmó el presidente.

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