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Ministerio de Hacienda respondió a visita de la Contraloría por aumento de la contratación estatal: toda la información está “expuesta” en el SIIF

La entidad realizó una visita para reunir y verificar información sobre presuntas irregularidades en contratos, después del levantamiento de la Ley de Garantías

Delegados de la Contraloría, con un equipo de Policía Judicial,, acudieron a la sede del Ministerio de Hacienda para llevar a cabo una visita - crédito Contraloría
Delegados de la Contraloría, con un equipo de Policía Judicial,, acudieron a la sede del Ministerio de Hacienda para llevar a cabo una visita - crédito Contraloría
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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público confirmó que el martes 28 de julio recibió la visita de una delegación de la Contraloría General de la República en las instalaciones de la institución, en el centro de Bogotá, “tras identificar riesgos presupuestales, financieros y contractuales que podrían comprometer la sostenibilidad fiscal y la adecuada gestión de los recursos públicos”.

Desde la cartera ministerial informaron que los funcionarios de la entidad de control fueron atendidos en distintas áreas de la institución.

Sin embargo, pese a que la Contraloría asignó un equipo de Policía Judicial para el caso “con el fin de iniciar un ejercicio de verificación y recaudo de información”, en el Ministerio de Hacienda informaron que la información ya estaba publicada.

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Es preciso señalar que las revisiones e indagaciones sobre contratación y actividad presupuestal están previamente difundidas y expuestas de manera oportuna en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF".

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