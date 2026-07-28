El Ideam mantiene alerta en varias regiones del país ante el incremento de las lluvias

Las Ondas Tropicales 29 y 30 sostendrán las lluvias hasta el 31 de julio, con mayores precipitaciones en el occidente y noroccidente y episodios en la Amazonía, la Orinoquía y el Caribe - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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El Ideam advirtió que las lluvias seguirán en Colombia durante la última semana de julio, después de que varias estaciones registraran récords históricos y de que el volumen nacional de precipitaciones aumentara 244,1% en 24 horas, un escenario que mantiene alto el riesgo de inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos en varias regiones del país.

El dato más alto de lluvia acumulada en un día se reportó en Yopal, Casanare, y Cubarral, Meta, con 87 milímetros en cada municipio. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, las precipitaciones más intensas se concentraron en Antioquia, Arauca, Bolívar, Caldas, Casanare, Meta y Norte de Santander.

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La entidad informó además que la estación de Riosucio, en Caldas, registró 73 milímetros de lluvia el 25 de julio y superó el máximo histórico para ese mes, que se mantenía desde el 3 de julio de 1998.

En la estación Barragán, en Tuluá, Valle del Cauca, la temperatura máxima llegó a 21,8 °C, por encima del récord histórico de julio de 20 °C establecido en 2012.

Así mismo, la entidad confirmó que continuarán las alertas rojas por deslizamientos de tierra en municipios de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca. También siguen activas las alertas rojas por crecientes súbitas, desbordamientos e inundaciones en varias cuencas hidrográficas del país.

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Las alertas rojas por deslizamientos, crecientes súbitas, desbordamientos e inundaciones siguen activas en varias regiones y cuencas hidrográficas de Colombia - crédito Leonardo Castro/Colprensa

Entre las zonas con mayor nivel de amenaza aparecen las cuencas del Atrato-Darién, Caribe-Litoral, Medio Magdalena, Bajo Magdalena-Cauca-San Jorge, Guaviare, Meta, Arauca, Orinoco y varias cuencas del Pacífico.

En Antioquia, el Ideam pidió atención especial sobre el río Medellín y las quebradas La Iguaná, Santa Elena, La Picacha, Doña María, La Presidenta, AltaVista y Aguacatala.

Esa vigilancia se extiende a Medellín, Bello, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Copacabana, Girardota, Barbosa y Caldas por la probabilidad de crecientes súbitas. En Urabá persiste la alerta sobre los ríos Apartadó, Carepa, Chigorodó, León y Grande.

En Chocó sigue la preocupación por el comportamiento de los ríos Baudó, Salaquí, Truandó y otros afluentes del Atrato. El instituto recordó que en Riosucio continúan reportándose afectaciones por el desbordamiento de los ríos Salaquí, Truandó y Cacarica.

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La Orinoquía también permanece bajo vigilancia por los altos niveles de los ríos Inírida, Guaviare, Meta y Orinoco, además del riesgo de crecientes súbitas en los ríos Ariari, Guatiquía, Upía, Cusiana, Cravo Sur y Pauto. En varias de esas cuencas ya se han reportado desbordamientos e inundaciones en las últimas semanas, en especial en Meta, Casanare y Boyacá.

A pesar de las precipitaciones, la entidad mantiene alertas rojas por incendios de cobertura vegetal en municipios de Cauca, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Nariño, Tolima y Valle del Cauca. La entidad atribuye esa situación a condiciones atmosféricas que todavía favorecen este tipo de emergencias en sectores específicos.

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Las Ondas Tropicales 29 y 30 sostendrán las precipitaciones hasta el 31 de julio

Las Ondas Tropicales 29 y 30 sostendrán las lluvias hasta el 31 de julio, con mayores precipitaciones en el occidente y noroccidente y episodios en la Amazonía, la Orinoquía y el Caribe - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con el pronóstico del 27 al 31 de julio, las principales lluvias se concentrarán sobre el occidente y noroccidente del país, con episodios también en sectores de la Amazonía, la Orinoquía y el Caribe.

Uno de los factores que explica el aumento de las precipitaciones es el tránsito de las Ondas Tropicales No. 29 y No. 30, que incrementará la nubosidad y las lluvias, sobre todo en la segunda mitad de la semana.

Para el martes 28 de julio, el instituto prevé una disminución general de las precipitaciones, aunque no descarta lluvias ligeras a moderadas en sectores del occidente, norte y oriente del país, con núcleos más intensos en el noroccidente.

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Se esperan chubascos en Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guainía, Caquetá y Putumayo.

El miércoles 29 de julio se proyecta un aumento de las lluvias sobre el suroccidente, la Amazonía y el occidente de la Orinoquía. Las precipitaciones más fuertes se esperan en Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Guaviare, Meta, Vaupés, Chocó y Antioquia, con probabilidad de tormentas eléctricas aisladas.

Para el jueves 30 de julio, el ingreso de la Onda Tropical No. 30 favorecerá un incremento de las lluvias en el occidente y noroccidente del país. Los mayores acumulados, con probabilidad de actividad eléctrica, se pronostican en áreas de Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

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El viernes 31 de julio las lluvias continuarán sobre el occidente y noroccidente, con aguaceros moderados a fuertes en sectores de las regiones Pacífica, Caribe y Andina. También se prevén precipitaciones en la Orinoquía, la Amazonía y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Cinco departamentos tendrán temperaturas por encima del promedio de julio

El Ideam prevé temperaturas por encima del promedio de julio en La Guajira, Tolima, Amazonas, Cundinamarca y Huila, mientras Bogotá tendrá lluvias ligeras y máximas entre 19 °C y 21 °C - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con el Ideam, otro motivo de alarma es el aumento en las temperaturas máximas, las cuales se prevé que estén cerca o un poco por encima de los promedios históricos de julio en zonas de La Guajira, Tolima, Amazonas, Cundinamarca y Huila. Según señaló la institución, estos cambios se deben a las condiciones del clima estimadas para el día de hoy.

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En Bogotá se espera un inicio de semana con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias ligeras en las tardes y noches, con una disminución gradual de las precipitaciones hacia el viernes. La temperatura mínima estará cerca de 10 °C y la máxima oscilará entre 19 °C y 21 °C.

Para las principales ciudades, el pronóstico indica 35 °C en Barranquilla y 32 °C en Cartagena, ambas con cielo ligeramente cubierto y tiempo seco. En Bucaramanga y Medellín la máxima prevista es de 27 °C, con nubosidad variable y lluvias ligeras hacia la tarde o la noche.

En Tunja se pronostican 18 °C con lloviznas al final de la tarde y en las primeras horas de la noche. En Cali la temperatura máxima será de 31 °C, con lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y la noche, y en Popayán llegará a 26 °C con probabilidad de lloviznas nocturnas.

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