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Angie Rodríguez responsabilizó a Petro por sus quebrantos de salud mental a causa de los ataques en su contra: “Me parece una bajeza”

La directora del Fondo Adaptación definió las declaraciones del presidente saliente como un acto de “violencia” y sostuvo que se vulneró su derecho a la reserva de la información médica

Angie Rodríguez respondió a las arremetidas de Gustavo Petro vía redes sociales - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Angie Rodríguez respondió a las arremetidas de Gustavo Petro vía redes sociales - crédito Catalina Olaya/Colprensa
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El presidente de la República, Gustavo Petro, desató una polémica este lunes 27 de julio de 2026 al publicar en X un documento oficial sobre la incapacidad médica de Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, y afirmar que ese papel “prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas”, una exposición que abrió cuestionamientos por la divulgación de información de salud reservada y por su pedido de apartarla del cargo.

En el mismo mensaje, el mandatario sostuvo que no estaba claro que la funcionaria hubiera superado esa condición y le solicitó al ministro de Hacienda declararla insubsistente por “incompetente”. La reacción en redes sociales fue inmediata y se concentró en la revelación de datos médicos de una servidora pública.

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Gustavo Petro quiere sacar a Angie Rodríguez del Fondo Adaptación
El presidente Gustavo Petro quiere sacar a Angie Rodríguez del Fondo Adaptación, al declararla insubsistente - crédito @petrogustavo/X

Rodríguez respondió horas después en una entrevista con Canal 1, donde rechazó tanto la exposición de su historia clínica como el sentido de las afirmaciones presidenciales. “Señor presidente de la República, la salud mental es un derecho fundamental y no es un motivo para la exclusión, para la discriminación y mucho menos para la burla”, dijo.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) confirmó que atraviesa un tratamiento por ansiedad y depresión, pero aseguró que esa situación no limita su capacidad para ejercer funciones públicas.

“He tenido que enfrentar una situación de ansiedad y depresión. La ansiedad es un miedo intenso que un ser humano enfrenta frente a una situación particular y la depresión es la profunda tristeza que acarrean ciertos hechos de la vida. Eso no me hace una profesional con debilidad intelectual ni significa que tenga disminuidas mis capacidades gerenciales o profesionales. Al contrario”.

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Angie Rodríguez sostuvo que su diagnóstico no afecta su capacidad para dirigir el Fondo Adaptación

Angie Rodríguez reveló luchas de poder y presuntos actos de corrupción dentro del gobierno colombiano - crédito Cristián Bayona/Catalina Olaya/Colprensa/@jguerrero112/Instagram
Angie Rodríguez reveló luchas de poder y presuntos actos de corrupción dentro del gobierno colombiano - crédito Cristián Bayona/Catalina Olaya/Colprensa/@jguerrero112/Instagram

En su respuesta, Angie Rodríguez planteó que el señalamiento público buscó desacreditarla a partir de una condición de salud mental que, según dijo, no define su desempeño. Añadió que su trayectoria académica contradice cualquier intento de presentarla como incapaz.

“Si yo estuviera loca, ¿cómo hice una maestría que estoy terminando y tuve uno de los mejores promedios? Estoy haciendo un doctorado en Estudios Políticos y tengo una calificación de 4,6. Los hechos demuestran otra cosa. Lo que han intentado es desacreditar y dañar mi reputación”, afirmó al medio citado.

Rodríguez afirmó además que sus problemas de salud se originaron por hechos desencadenados durante el Gobierno. A partir de esa experiencia, envió un mensaje a otras personas que atraviesan cuadros similares y pidió no ocultarlos ni tratarlos como motivo de estigma.

“Quiero hacer un llamado a todas las personas que tienen afectaciones en su salud mental: no debemos ocultarlo ni estigmatizarlo. Al contrario, debemos buscar ayuda, porque hay cosas que se nos salen de las manos”.

La funcionaria calificó la publicación presidencial como una vulneración de su confidencialidad médica

La funcionaria calificó la publicación presidencial como una vulneración de su confidencialidad médica - crédito Cristian Bayona/Colprensa
La funcionaria calificó la publicación presidencial como una vulneración de su confidencialidad médica - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La directora del Fondo Adaptación definió las declaraciones del presidente como un acto de “violencia” y sostuvo que se vulneró su derecho a la reserva de la información médica. Su respuesta se apoyó en la idea de que los datos sobre salud mental están protegidos legalmente y no pueden ser usados para estigmatizar a una persona en el espacio público.

“Me parece una bajeza y un acto violento de su parte, señor presidente. Usted no tiene ningún derecho de venir aquí a estigmatizarme públicamente y mucho menos a revelar información reservada que goza de protección legal. Es documentación sensible”, expuso en el mismo diálogo.

En sus declaraciones, recordó que la Constitución Política protege la dignidad humana, los derechos fundamentales y la seguridad social. También citó la Ley 1616 de salud mental para insistir en que ninguna persona puede ser discriminada por un diagnóstico médico.

En el tramo final de su intervención, Rodríguez vinculó el episodio con las denuncias que ha presentado contra Juliana Guerrero y otros funcionarios del Gobierno. “Yo no tengo la culpa de haber levantado la mano para decir: primero cumplo la Constitución y la ley. No entiendo por qué usted está tan afanado conmigo por las denuncias que también he hecho contra la señora Juliana Guerrero y otras personas del mismo Gobierno, pero no me arrepiento de nada”.

Y agregó: “Ya no confío en él. Me siento absolutamente traicionada. Traicionó el proyecto político. El proyecto no era para nadie más”.

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