Abelardo de la Espriella dio diez días a cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias para entregarse a la justicia: “Se van a acordar de mí”

El presidente electo advirtió que quienes no se sometan a la justicia enfrentarán la política de seguridad de su Gobierno y podrían ser dados de baja - crédito Sergio Acero/REUTERS y Ernesto Guzmán/EFE

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lanzó un ultimátum dirigido a los integrantes de grupos armados ilegales que operan en el departamento del Tolima, especialmente a los cabecillas de las disidencias de las Farc y del Clan del Golfo, durante su intervención al término del empalme territorial realizado en la ciudad de Ibagué.

Ante autoridades departamentales y municipales, De la Espriella anunció que otorgó un plazo de diez días, es decir, hasta el momento de su posesión como presidente de la República, para que los integrantes de esas estructuras se entreguen a las autoridades. Según manifestó, quienes no se sometan a la justicia enfrentarán las acciones contempladas dentro de la política de seguridad que implementará una vez inicie su mandato.

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“A los delincuentes, bandidos, narcoterroristas y miserables que tienen azotados a este gran departamento del Tolima, tienen diez días para entregarse. Si no se someten, van a ser dados de baja como en derecho corresponde y se van a acordar de mí”, indicó De la Espriella durante su intervención.

Ultimátum con nombres propios

Durante su discurso, De la Espriella mencionó por nombre a presuntos integrantes de la estructura de alias Iván Mordisco y a un presunto cabecilla del Clan del Golfo, instándolos a entregarse - crédito Colprensa

Durante su discurso, el presidente electo hizo referencia directa a varios presuntos cabecillas o altos mandos de organizaciones armadas ilegales que, según expresó, estarían relacionados con homicidios selectivos, comercialización de drogas y extorsiones contra campesinos, agricultores y comerciantes en diferentes municipios del Tolima.

“A los bandidos de la facción de alias Iván Mordisco: Jhan Carlos Rodríguez Masmela, alias Chapolo; a Bleiner García, alias Bleiner o el Viejo; a alias El enfermero y alias Piolín de esa facción, tienen diez días para que se entreguen. De lo contrario, sabrán lo duro que muerde el ‘Tigre’. Al bandido alias Ronald o Ratón del Clan del Golfo tiene las horas contadas para entregarse porque voy a ir por usted y voy a hacer caer todo el peso de la ley”, afirmó el mandatario electo.

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Las declaraciones fueron pronunciadas luego de escuchar las intervenciones de las autoridades territoriales durante la jornada de empalme en el departamento, escenario en el que también se abordaron temas relacionados con la seguridad y el orden público en la región.

De la Espriella aseguró que trabajará de manera coordinada con la gobernadora Adriana Magali Matiz y los 47 alcaldes del Tolima durante los próximos 15 meses - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El presidente electo señaló que su administración tendrá una relación directa con las autoridades locales y destacó el trabajo conjunto que espera desarrollar con la Gobernación del Tolima y las alcaldías de los 47 municipios del departamento.

Dirigiéndose a la gobernadora Adriana Magali Matiz y a los mandatarios locales, De la Espriella aseguró que el periodo durante el cual trabajarán de manera conjunta permitirá avanzar en proyectos para la región. “Gobernadora y alcaldes, no se preocupen: nos quedan 15 meses juntos, que con ‘El tigre’ equivalen a cuatro o cinco años de los flojos que no hicieron nada por Colombia. Vamos a recuperar el tiempo perdido con ganas de trabajar, compromiso, determinación, valentía y patriotismo. Voy a venir a gobernar aquí; me van a tener una semana gobernando en el departamento”, expresó.

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En otro apartado de su intervención, el presidente electo destacó el papel que, según afirmó, desempeñan los gobernadores y alcaldes dentro de la institucionalidad y aseguró que trabajará de manera coordinada con ellos durante su administración.

El mandatario electo afirmó que su estrategia de seguridad estará dirigida a combatir a las organizaciones criminales responsables de homicidios, narcotráfico y extorsiones contra campesinos, agricultores y comerciantes - crédito Sebastian Marmolejo/Europa Press

“Para esa gente que es la más necesitada, la que requiere de la acción decidida del Estado, hay que hacerlo a través de ustedes, que representan la más clara expresión democrática. Los gobernadores y alcaldes representan como nadie la voluntad popular en las ciudades y pueblos de Colombia. Ustedes no son mis subalternos, ustedes son mis compañeros de lucha para sacar este país adelante, queridos amigos. Como presidente de la República, les voy a honrar y voy a honrar a sus pueblos, aliviando los dolores de su gente y respaldándolos como nunca antes se ha hecho desde el Gobierno nacional”, manifestó.

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Las declaraciones fueron entregadas en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la Gobernación del Tolima, donde también hizo referencia a la conformación de su equipo de gobierno. El mandatario electo indicó que próximamente dará a conocer nuevos nombramientos de personas oriundas de ese departamento, como parte de la integración de su gabinete y de otros cargos del Gobierno nacional.