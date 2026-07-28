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Hombre de 62 años fue atacado a cuchillo por dos mujeres: las responsables fueron capturadas

El llamado de la Policía Nacional fue enfático en la importancia de resolver conflictos sin violencia para evitar fatalidades

Los hechos ocurrieron en plena vía pública y fueron atendidos por las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Los hechos ocurrieron en plena vía pública y fueron atendidos por las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La Policía capturó en flagrancia a dos mujeres de 24 y 30 años, señaladas de herir con arma blanca a un adulto mayor en el Parque Las Américas, que se encuentra ubicado en el centro de Magangué, un caso que se suma a las 65 capturas por lesiones personales registradas en 2026 en el departamento de Bolívar.

De acuerdo con el reporte oficial del caso, las detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y ahora tienen que responder por el delito de lesiones personales.

En cuanto a la víctima, se sabe que es un hombre de 62 años que tuvo que recibir atención médica por una herida con el arma cortopunzante en la región dorsal izquierda tras el violento ataque.

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Según la Policía Nacional, la riña fue reportada por la comunidad mientras uniformados de la Zona de Atención realizaban patrullajes, controles y registros a personas dentro de los planes de seguridad en el municipio en las zonas más concurridas.

Al llegar al lugar, los agentes fueron alertados por testigos que señalaron a las dos mujeres como presuntas responsables de la agresión, pues varias personas presenciaron el hecho.

Durante el procedimiento de registro, los policías encontraron un cuchillo en poder de cada una. Ese hallazgo dio paso a la captura inmediata de ambas mujeres y su posterior traslado.

Cuchillo plegable con gotas de sangre en una mesa de madera. También se ven un cuaderno abierto con un bolígrafo, un libro, guantes y una bolsa de plástico.
Las armas cortopunzantes fueron incautadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La información oficial que se conoció el 28 de julio de 2026 no precisó el motivo que originó la discusión que terminó en el ataque, por lo que las autoridades intentarán establecer si el sujeto incurrió en alguna conducta violenta inicial, o si tenían rencillas previas.

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De acuerdo con el reporte conocido por medios locales como Caracol Radio Cartagena, el hombre lesionado fue trasladado a un centro asistencial poco después de la intervención policial y fue atendido rápidamente por los especialistas que intentaron estabilizarlo.

Ante lo ocurrido, el comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, hizo un llamado público para evitar este tipo de episodios de violencia que pueden desatar una tragedia mayor.

El oficial expresó lo siguiente en su mensaje para la comunidad: “Invitamos a la ciudadanía a fortalecer la cultura del diálogo, el respeto y la tolerancia para resolver las diferencias de manera pacífica. Evitar la violencia es un compromiso de todos y contribuye a una mejor convivencia en nuestros municipios”.

Primer plano de manos de mujer con esposas metálicas, piel detallada, y un fondo oscuro desenfocado, bajo iluminación de alto contraste.
Las dos mujeres deben responder por su responsabilidad en el hecho - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bolívar acumula 65 capturas por lesiones personales en 2026

La cifra entregada por la Policía Nacional indica que en lo que va de 2026 se han realizado 65 capturas por lesiones personales en Bolívar. El dato fue presentado por la institución como parte de las acciones orientadas a reforzar la seguridad, la convivencia ciudadana y la protección de la vida en el departamento.

El caso de Magangué quedó incorporado a ese balance oficial y las autoridades reiteraron que los operativos de patrullaje y reacción buscan atender de forma inmediata reportes de riñas y evitar que escalen a agresiones con armas blancas ante la preocupante escalada de violencia en vías públicas de la región.

Plano cerrado de un cuchillo de cocina con manchas de sangre roja oscura sobre una mesa rústica de madera, junto a una tela arrugada de color beige claro.
Varias agresiones con arma blanca tienen e alerta a las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Violencia en Bolívar

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Guillermo José Cantillo Pérez, de 29 años, por su presunta responsabilidad en la tentativa de homicidio de un hombre en Turbaco (Bolívar), un caso ocurrido el 6 de julio en el barrio Villa Andrea.

De acuerdo con la investigación, el señalado agresor llegó en motocicleta a la vivienda de la víctima para cobrarle una deuda. En medio de una discusión, al parecer, le disparó en repetidas oportunidades.

La Fiscalía indicó que la atención médica permitió estabilizar al hombre atacado, de 26 años, y salvarle la vida. Según el reporte, uniformados de la Policía Nacional lo capturaron cuando huía del lugar.

Una fiscal de la Seccional Bolívar imputó a Cantillo Pérez el delito de tentativa de homicidio, cargo que no aceptó. Sin embargo, por disposición judicial, el procesado cumplirá medida de aseguramiento en un centro carcelario.

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