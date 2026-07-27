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Salario mínimo de 2026, Reforma Laboral y dólar se volvieron un dolor de cabeza para miles de colombianos: destapan difícil situación

El sector empresarial del país enfrenta desafíos crecientes por una mayor carga tributaria y un entorno financiero menos favorable que incrementan la incertidumbre sobre su desempeño futuro

Este ha sido el incremento del salario mínimo en el país. Foto: Colprensa (Archivo)
La subida del salario mínimo hizo que la inflación se dispara en 2026. Al cierre de junio, esta se ubicó en 6,14% anual, lo que impactó el costo de vida de los colombianos - crédito Colprensa
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El sector productivo de Colombia pasa por un momento bastante difícil. Por ejemplo, las exportaciones colombianas afrontan una presión creciente por la combinación de un peso más fuerte frente al dólar estadounidense, mayores costos laborales y un nuevo arancel de Estados Unidos. El cruce reduce los ingresos en pesos de las empresas que venden al exterior y aprieta su liquidez, su capacidad de inversión y el sostenimiento del empleo formal.

Con exactitud, la presión sobre las empresas exportadoras responde a tres frentes simultáneos: el peso se apreció 12,8% en 2026, el dólar cayó por debajo de $3.200 al 24 de julio. Ese movimiento marcó un giro frente al mismo periodo de 2025, cuando la moneda estadounidense registraba una depreciación de 6,9%, y desde esa misma fecha Estados Unidos aplica un arancel adicional de 12,5% a mercancías colombianas.

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Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), ese escenario encarece la nómina, reduce la caja de las compañías y limita su margen para absorber nuevos choques. Para las empresas exportadoras, el efecto es directo: por cada dólar vendido al exterior entran menos pesos. Anif, por medio de un informe denominado “Dólar y exportaciones: menos pesos, más retos”, advirtió que el desafío “no es solo de mayor gasto, sino de caja”.

Anif dice que el peso colombiano vive su mayor apreciación en años - crédito @AnifCO/X
Anif dice que el peso colombiano vive su mayor apreciación en años - crédito @AnifCO/X

Señaló que incluso con los mismos niveles de producción y ventas, las compañías deben dedicar una porción mayor de sus ingresos al pago de costos laborales. La combinación reduce el margen para enfrentar nuevas presiones financieras o regulatorias.

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Qué explica la apreciación del peso en 2026

Anif atribuyó el fortalecimiento del peso a factores externos e internos. En el plano global, mencionó la debilidad del dólar frente a monedas emergentes, un mayor apetito por activos de riesgo y la recuperación de los precios del petróleo. En el frente local, el informe identificó como uno de los motores el diferencial de tasas de interés. El Banco de la República mantiene su tasa en 12%, un nivel que favoreció la llegada de capitales mediante operaciones de arbitraje de tasas.

De igual manera, el estudio vinculó el comportamiento del mercado con las expectativas de los inversionistas ante el relevo presidencial previsto para el 7 de agosto. Según el documento, esa expectativa impulsó una entrada sostenida de recursos y una menor percepción de riesgo sobre Colombia.

Anif sostuvo además que el movimiento del peso es más marcado que en el resto de América Latina. En 2022 era la moneda más depreciada de la región y en 2026 exhibe la mayor apreciación entre sus pares. Al compararlo con el índice DXY, que mide el dólar a nivel global, apuntó que “la debilidad global del dólar explica solo una parte del fenómeno”. La otra parte, de acuerdo con el análisis, responde a factores propios de la economía colombiana.

La tasa de interés del Banco de la República está en 12%. Esta afecta, entre otras cosas, los préstamos de los bancos - crédito John Vizcaíno/Reuters
La tasa de interés del Banco de la República está en 12%. Esta afecta, entre otras cosas, los préstamos de los bancos - crédito John Vizcaíno/Reuters

Los sectores más expuestos a un dólar más barato

El informe situó la exposición exportadora en una escala amplia de la economía. Las exportaciones equivalen al 15,1% del Producto Interno Bruto (PIB) y las importaciones representan el 20,5%. Entre enero y mayo de 2026, la canasta exportadora estuvo compuesta por 40,2% de bienes industriales extractivos, 26,8% de productos agrícolas y 15,1% de manufacturas. Dentro de los bienes más representativos sobresalen los aceites crudos de petróleo, el oro y el café.

Anif advirtió “que algunos sectores dependen todavía más del mercado externo. En floricultura, más del 94% de algunas variedades de flores se destina a la exportación”.

Otra medición del mismo conjunto de riesgos indica que las flores registran una dependencia exportadora de 92,6%, el café de 88,3% y el banano de 65,7%. El estudio también ubicó a las rosas, los claveles y los pompones con proporciones exportadas de 88,8%, 87,8% y 94,8%, respectivamente.

Dichas cifras muestran que una baja del dólar golpea con especial fuerza a actividades que reciben gran parte de sus ingresos en moneda extranjera. En productos perecederos y con ciclos logísticos cortos, la capacidad para absorber sobrecostos es más limitada.

El sector exportador colombiano crece con la participación de más de 11.100 empresas, el 71% de ellas mipymes, en servicios de promoción internacional. - (ProColombia)
Las exportaciones de Colombia en mayo de 2026 alcanzaron los USD5.193,0 millones, registrando un crecimiento del 19,2% frente a mayo de 2025, según el Dane - crédito ProColombia

Doble golpe de los costos laborales y la tasa de cambio

La presión cambiaria coincide con un aumento de los costos de contratación debido a la Reforma Laboral de 2025. El documento mencionó la reducción de la jornada laboral, el incremento de los recargos nocturnos y de horas extra, y las restricciones a la contratación a término fijo.

A ese ajuste se sumó el aumento del salario mínimo de 2026, que fue de 23,7% y ahora se ubica en $2.000.000 mensuales. Según el informe, “esa subida elevó de forma significativa el peso de la nómina sobre las finanzas empresariales”.

Anif cruzó la exposición cambiaria con la incidencia de trabajadores que ganan salario mínimo para identificar las actividades más vulnerables. “En maquinaria de oficina, contabilidad e informática, la exposición cambiaria llega a 82,6% y la laboral a 54,1%”, precisó.

Y en metales básicos, esos niveles son de 65,1% y 48,2%, respectivamente. Para Anif, “el efecto conjunto de ambas presiones deja poco campo de acción para mitigar los efectos combinados de estas dos dimensiones”.

El aumento del salario mínimo de 2026 favoreció de manera directa a 2,4 millones de trabajadores, según el Dane - crédito Carlos Julio Martínez/Reuters
El aumento del salario mínimo de 2026 favoreció de manera directa a 2,4 millones de trabajadores, según el Dane - crédito Carlos Julio Martínez/Reuters

Nuevo arancel de Estados Unidos agrava la presión sobre las exportaciones

A esa presión se añadió un frente comercial desde el mercado estadounidense. Desde el 24 de julio de 2026 rige un arancel adicional de 12,5% sobre mercancías colombianas, impuesto por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Ustr) debido a una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La medida se originó en la evaluación de los controles sobre importaciones vinculadas con trabajo forzoso. Colombia quedó entre 54 países que, según la Ustr, no tienen establecida ni aplicada de forma eficaz una prohibición al respecto.

Un análisis de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) calculó que los productos potencialmente alcanzados por el arancel sumaron USD4.438,4 millones en 2025. Esa cifra equivale al 29,8% de lo exportado a Estados Unidos.

El mismo cálculo proyectó aranceles adicionales por USD80 millones. El grupo más expuesto es el de flores, follajes y plantas vivas, con USD1.899,8 millones y el 42,8% del universo analizado.

Luego aparecen:

  • Derivados de aluminio: USD641,7 millones.
  • Transformadores eléctricos: con USD309,6 millones.
  • Textiles, confecciones y cuero: USD247,1 millones.
  • Plásticos: USD189,6 millones.
  • Pescados y preparaciones: USD 124,2 millones.
  • Chocolatería y confitería: USD 115,2 millones.

En conjunto, 11 sectores concentran el 85,7% de las exportaciones potencialmente afectadas. El informe plantea así un escenario de presión sobre el tejido empresarial, la inversión y la nómina formal en los rubros con mayor exposición.

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