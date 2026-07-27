La Cancillería advirtió impacto del cierre de embajadas anunciado por De la Espriella: “Deberá afrontar las consecuencias”

La ministra de Relaciones Exteriores dijo que la decisión anunciada por el mandatario electo afectará los vínculos bilaterales y tendrá impactos laborales y administrativos para el Estado, tras la eliminación de varias sedes - crédito X

Guardar

La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, advirtió sobre las consecuencias que podría acarrear el cierre de varias embajadas y consulados, anunciado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

La funcionaria defendió la política de diversificación de relaciones exteriores impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro y lamentó el giro en la estrategia diplomática que asumirá la nueva administración.

Defensa de la política exterior y advertencia de consecuencias

Durante una atención a medios, Rosa Villavicencio expresó su preocupación ante el anuncio de que al menos 14 embajadas y cerca de 15 consulados dejarán de operar. Según la ministra, “si él toma esa medida, deberá también afrontar las consecuencias que haya en términos de relaciones y también en el ámbito laboral y administrativo”.

PUBLICIDAD

Villavicencio subrayó que la expansión diplomática hacia regiones como África y el Caribe respondió a la necesidad de aprovechar oportunidades y fortalecer los lazos internacionales de Colombia.

La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, advirtió que el cierre de embajadas y consulados anunciado por Abelardo de la Espriella tendrá consecuencias diplomáticas, laborales y administrativas - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“Tuvimos una Celac-África que fue emocionante para descubrir toda la relación que tenemos en común y hoy en día se pueda acabar ese esfuerzo tan importante de diversificación, pues es una verdadera pena”, expresó la canciller.

La funcionaria explicó que la administración Petro buscó reconectar con continentes como África por motivos históricos y culturales, así como por el beneficio de los intercambios y aprendizajes obtenidos.

“Nosotros tenemos unas relaciones tradicionales con algunos países que datan de bastante tiempo atrás, pero en este Gobierno se quiso reconectar nuevamente con África porque tenemos unos orígenes basados en el encuentro de estos pueblos con América y han sido importantes todos los aprendizajes que hemos tenido, las conexiones, los intercambios”, afirmó Villavicencio.

PUBLICIDAD

El alcance de los cierres y sus implicaciones

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, informó en una transmisión por redes sociales que implementará una reestructuración en el servicio exterior colombiano a partir del 7 de agosto.

El presidente electo explicó las razones de la reestructuración de la red diplomática y anunció otros cambios en la política exterior que implementará a partir del 7 de agosto. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En una primera etapa, la medida incluye el cierre de las embajadas de Colombia en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal y Sudáfrica, así como la suspensión de la apertura de la embajada en Palestina.

De la Espriella justificó la decisión por razones de eficiencia y reducción del gasto público. “Colombia necesita una diplomacia que sea moderna, eficiente y al servicio de los intereses nacionales, no de la politiquería y de la burocracia”, argumentó el presidente electo. El mandatario sostuvo que la atención a los colombianos en el exterior continuará mediante la representación concurrente desde otras embajadas de la región.

PUBLICIDAD

Villavicencio advirtió que la nueva administración deberá asumir los efectos de esta decisión tanto en las relaciones bilaterales como en el ámbito laboral. “Eso se lo tienen que preguntar al nuevo gobierno, porque si él toma esa medida, pues deberá también afrontar las consecuencias que haya en términos de relaciones y también en el ámbito laboral, administrativo, será una cosa que deberá resolver ese nuevo gobierno”, declaró la canciller.

Villavicencio sostuvo que la reconexión de Colombia con África respondió a motivos históricos, culturales y a los intercambios promovidos por el Gobierno de Petro - crédito Reuters

Reorganización y auditoría del servicio exterior

El plan del presidente electo contempla una auditoría técnica durante los primeros 100 días de su mandato para revisar el funcionamiento de las representaciones diplomáticas restantes.

Además, propuso la fusión de algunas sedes para evitar duplicidades, como la integración de la embajada en Francia con la misión ante la Unesco en París, y la de Italia con la representación ante la FAO en Roma. La suspensión de la apertura de la embajada en Palestina también fue confirmada, dado que nunca llegó a entrar en funcionamiento.

PUBLICIDAD

La reorganización no implicará la ruptura de relaciones diplomáticas con la mayoría de los países afectados. De la Espriella aclaró que la atención consular a los ciudadanos colombianos seguirá prestándose a través de esquemas de representación concurrente.

No obstante, especificó que con Cuba y Nicaragua se suspenderá cualquier tipo de vínculo diplomático: “Excepto con Cuba y Nicaragua. En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías”, manifestó el presidente electo.