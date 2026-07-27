La Asociación Colombiana de Psiquiatría reaccionó tras declaraciones de Gustavo Petro sobre Angie Rodríguez: “Un llamado a la dignidad”

El presidente Gustavo Petro reveló antecedentes clínicos de la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, lo que desencadenó en un duro pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Psiquiatría - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La polémica publicación en redes sociales del presidente Gustavo Petro, que reveló la condición médica de la aún directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, ameritó en la tarde del lunes 27 de julio un fuerte pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP), que rechazó las declaraciones del mandatario y pidió no usar diagnósticos o antecedentes psiquiátricos como herramienta de descalificación.

La asociación hizo “un llamado a la dignidad y a la no estigmatización” y reclamó que se preserve “la dignidad humana en el uso del lenguaje relacionado con la salud mental”. A su vez, advirtió que los diagnósticos psiquiátricos, el historial clínico o el estatus de “paciente psiquiátrico” no deben emplearse para “descalificar, invalidar o cuestionar la capacidad moral, intelectual o profesional de las personas”.

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En ese sentido, la ACP sostuvo que las expresiones de Petro vulneran principios básicos de salud pública y de trato digno, porque convierten la salud mental en un recurso para desacreditar a una persona; en este caso Rodríguez, que en diferentes ocasiones ha denunciado no solo hostigamientos en su contra, sino amenazas de muerte a ella y a su círculo más cercano, lo que hizo que sus padres salieran del país.

Este fue el comunicado de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que le salió al paso a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la condición mental de la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez - crédito suministrado a Infobae Colombia

La controversia surgió después de que Petro lanzó en su perfil, que siguen 8,9 millones de seguidores, una serie de señalamientos contra la funcionaria. “Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido”, dijo el presidente. “Pero aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente siquiátrica”, agregó.

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El estigma sigue siendo una “barrera” para buscar ayuda

La asociación recordó que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “el estigma y la discriminación asociados a los trastornos mentales constituyen una de las principales barreras de acceso” a la atención en la salud pública mundial. Esto, a raíz de las afirmaciones del presidente que utilizó esta condición para, al parecer, atacar a la directora del fondo.

Angie Rodríguez reveló que ha sido blanco de las "bodegas" que, según ella, tendría el presidente Gustavo Petro para defenderse de los escándalos - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Y añadió que el temor a los señalamientos disuade a parte de la población de buscar ayuda profesional. Según la misiva dada a conocer tras los calificativos del mandatario, usar enfermedades mentales “como un adjetivo peyorativo” refuerza ese miedo y profundiza la invisibilidad y el sufrimiento de las personas y sus familias. De esta manera, la asociación reafirmó que “la salud mental no es un argumento de desacreditación”.

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Del mismo modo, la Asociación Colombiana de Psiquiatría sostuvo que “un diagnóstico psiquiátrico, al igual que cualquier otra enfermedad o trastorno en los seres humanos, forma parte de la intimidad y la historia personal de un individuo”. Y señaló que exponer o instrumentalizar esa información vulnera el derecho a la confidencialidad y a la no discriminación; en respuesta a lo hecho por Petro, que hizo pública esta información.

“Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas, de las que ya salió, ¿Tan rápido?”, señaló Petro en su mensaje, lo que ameritó la respuesta de la ACP, que remarcó que “la salud mental no define la idoneidad moral o la capacidad ética” y que tener o haber tenido una condición de este tipo no invalida los derechos ciudadanos ni debe usarse como sinónimo de incompetencia o manipulación.

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El presidente Gustavo Petro quiere sacar a Angie Rodríguez del Fondo Adaptación, al declararla insubsistente - crédito @petrogustavo/X

El urgente llamado de la ACP a un debate sin descalificaciones

Es válido acotar que en su decisión, Petro indicó que por ese motivo le pidió al ministro de Hacienda, Germán Ávila, declararla insubsistente de cara a los 11 días que restan de administración. Frente a este proceder, la asociación afirmó que las personas con diagnósticos psiquiátricos “viven, se recuperan y ejercen roles de alta responsabilidad en la sociedad de manera plena”, por lo que no puede ser, en ningún caso, usado para tal fin.

En la parte final del comunicado, la agrupación indicó que “el lenguaje construye realidad” y pidió responsabilidad ética a los que influyen en la opinión pública. “El debate de las ideas se fundamenta en la calidad de los argumentos y no en el señalamiento de las personas”, puntualizó la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que se centró en su defensa en la protección de los pacientes y sus familias a la exposición.

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