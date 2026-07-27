Colombia
GoogleAgregar Infobae en Google

La Asociación Colombiana de Psiquiatría reaccionó tras declaraciones de Gustavo Petro sobre Angie Rodríguez: “Un llamado a la dignidad”

La agrupación advirtió que convertir diagnósticos clínicos en motivo de señalamiento público, como parece haberlo hecho el presidente saliente de la República, fomenta el miedo, la discriminación y vulnera la dignidad de los que enfrentan estos desafíos

Gustavo Petro y Angie Rodríguez
El presidente Gustavo Petro reveló antecedentes clínicos de la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, lo que desencadenó en un duro pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Psiquiatría - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

La polémica publicación en redes sociales del presidente Gustavo Petro, que reveló la condición médica de la aún directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, ameritó en la tarde del lunes 27 de julio un fuerte pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP), que rechazó las declaraciones del mandatario y pidió no usar diagnósticos o antecedentes psiquiátricos como herramienta de descalificación.

La asociación hizo “un llamado a la dignidad y a la no estigmatización” y reclamó que se preserve “la dignidad humana en el uso del lenguaje relacionado con la salud mental”. A su vez, advirtió que los diagnósticos psiquiátricos, el historial clínico o el estatus de “paciente psiquiátrico” no deben emplearse para “descalificar, invalidar o cuestionar la capacidad moral, intelectual o profesional de las personas”.

PUBLICIDAD

En ese sentido, la ACP sostuvo que las expresiones de Petro vulneran principios básicos de salud pública y de trato digno, porque convierten la salud mental en un recurso para desacreditar a una persona; en este caso Rodríguez, que en diferentes ocasiones ha denunciado no solo hostigamientos en su contra, sino amenazas de muerte a ella y a su círculo más cercano, lo que hizo que sus padres salieran del país.

Asociación Colombiana de Psiquiatría sobre lo dicho por Gustavo Petro
Este fue el comunicado de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que le salió al paso a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la condición mental de la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez - crédito suministrado a Infobae Colombia

La controversia surgió después de que Petro lanzó en su perfil, que siguen 8,9 millones de seguidores, una serie de señalamientos contra la funcionaria. “Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido”, dijo el presidente. “Pero aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente siquiátrica”, agregó.

PUBLICIDAD

El estigma sigue siendo una “barrera” para buscar ayuda

La asociación recordó que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “el estigma y la discriminación asociados a los trastornos mentales constituyen una de las principales barreras de acceso” a la atención en la salud pública mundial. Esto, a raíz de las afirmaciones del presidente que utilizó esta condición para, al parecer, atacar a la directora del fondo.

Angie Rodríguez reveló que ha sido blanco de las "bodegas" que, según ella, tendría el presidente Gustavo Petro para defenderse de los escándalos - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Angie Rodríguez reveló que ha sido blanco de las "bodegas" que, según ella, tendría el presidente Gustavo Petro para defenderse de los escándalos - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Y añadió que el temor a los señalamientos disuade a parte de la población de buscar ayuda profesional. Según la misiva dada a conocer tras los calificativos del mandatario, usar enfermedades mentales “como un adjetivo peyorativo” refuerza ese miedo y profundiza la invisibilidad y el sufrimiento de las personas y sus familias. De esta manera, la asociación reafirmó que “la salud mental no es un argumento de desacreditación”.

Del mismo modo, la Asociación Colombiana de Psiquiatría sostuvo que “un diagnóstico psiquiátrico, al igual que cualquier otra enfermedad o trastorno en los seres humanos, forma parte de la intimidad y la historia personal de un individuo”. Y señaló que exponer o instrumentalizar esa información vulnera el derecho a la confidencialidad y a la no discriminación; en respuesta a lo hecho por Petro, que hizo pública esta información.

“Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas, de las que ya salió, ¿Tan rápido?”, señaló Petro en su mensaje, lo que ameritó la respuesta de la ACP, que remarcó que “la salud mental no define la idoneidad moral o la capacidad ética” y que tener o haber tenido una condición de este tipo no invalida los derechos ciudadanos ni debe usarse como sinónimo de incompetencia o manipulación.

Gustavo Petro quiere sacar a Angie Rodríguez del Fondo Adaptación
El presidente Gustavo Petro quiere sacar a Angie Rodríguez del Fondo Adaptación, al declararla insubsistente - crédito @petrogustavo/X

El urgente llamado de la ACP a un debate sin descalificaciones

Es válido acotar que en su decisión, Petro indicó que por ese motivo le pidió al ministro de Hacienda, Germán Ávila, declararla insubsistente de cara a los 11 días que restan de administración. Frente a este proceder, la asociación afirmó que las personas con diagnósticos psiquiátricos “viven, se recuperan y ejercen roles de alta responsabilidad en la sociedad de manera plena”, por lo que no puede ser, en ningún caso, usado para tal fin.

En la parte final del comunicado, la agrupación indicó que “el lenguaje construye realidad” y pidió responsabilidad ética a los que influyen en la opinión pública. “El debate de las ideas se fundamenta en la calidad de los argumentos y no en el señalamiento de las personas”, puntualizó la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que se centró en su defensa en la protección de los pacientes y sus familias a la exposición.

Temas Relacionados

Asociación Colombiana de PsiquiatríaSalud MentalAngie RodríguezGustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno prepara cambios en la revisión tecnomecánica de carros y motos: estos serían los nuevos controles

La propuesta busca actualizar los procedimientos de evaluación vehicular y establecer criterios específicos para casos como automotores modificados o reparados después de accidentes, aunque por ahora las normas actuales continúan vigentes

Gobierno prepara cambios en la revisión tecnomecánica de carros y motos: estos serían los nuevos controles

Pagos sin efectivo ni tarjetas: cómo las transferencias A2A están cambiando compras online en Colombia

El país sudamericano está experimentando una diversificación acelerada en las formas de pago disponibles, tanto para consumidores como para comercios

Pagos sin efectivo ni tarjetas: cómo las transferencias A2A están cambiando compras online en Colombia

Cayó alias el Viejo, señalado como el mayor reclutador de menores del ELN en Buenaventura: también lo acusan de rebelión

El capturado llevaba ocho años en la organización y era considerado cercano a alias Marcos Pacífico, cabecilla regional, según el reporte entregado por la Policía Nacional

Cayó alias el Viejo, señalado como el mayor reclutador de menores del ELN en Buenaventura: también lo acusan de rebelión

Nairo Quintana quiere competir en la Vuelta España 2026 y confirmó cuáles serán sus próximas dos carreras

El ciclista colombiano anunció a inicio del presente año que esta es su última temporada como ciclista profesional

Nairo Quintana quiere competir en la Vuelta España 2026 y confirmó cuáles serán sus próximas dos carreras

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella en VIVO: estas son la as 15 reformas clave con las que el Gobierno entrante busca transformar la justicia penal en Colombia

De la Espriella presentará una propuesta para que Barranquilla sea reconocida a nivel constitucional como la capital alterna de Colombia

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella en VIVO: estas son la as 15 reformas clave con las que el Gobierno entrante busca transformar la justicia penal en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Actor de ‘Escobar, el patrón del mal’ reveló a qué se dedica lejos de las pantallas: “No me da ni cinco de pena que me vean trabajando”

Actor de ‘Escobar, el patrón del mal’ reveló a qué se dedica lejos de las pantallas: “No me da ni cinco de pena que me vean trabajando”

Jessica Cediel se defendió de sus “haters” y dio sus razones para seguir soltera: “Darse gusto con la carne”

Emiro Navarro acabó con los rumores sobre su supuesta mala relación con Pautips en ‘MasterChef Celebrity’

María José Martínez cuestionó el regreso de Soho y dio un consejo a las mujeres: “Si quieren hacerlo por lo menos háganse pagar”

Se cumplieron 4 años de la muerte de Darío Gómez y así lo recordaron sus colegas de la música popular

Deportes

Nairo Quintana quiere competir en la Vuelta España 2026 y confirmó cuáles serán sus próximas dos carreras

Nairo Quintana quiere competir en la Vuelta España 2026 y confirmó cuáles serán sus próximas dos carreras

Carlos Bacca está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Deportivo Cali

Luis Ángel Díaz cambiará de equipo y llegará al fútbol argentino: esta es la fecha oficial de su llegada a ese país

La Dimayor transmitirá algunos partidos de la Copa BetPlay por YouTube gratis: este es el listado completo

Néstor Lorenzo tendría un aumento salarial del 50% en su nuevo contrato con la selección Colombia: este sería su sueldo