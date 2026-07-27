Ella es Gabriela Muñoz, señalada por Angie Rodríguez de mover influencias en la Aerocivil; la joven respondió: “Ya inicié acciones legales”

Gabriela Muñoz aseguró que las críticas contra ella reflejan una forma de violencia política y de género, y sostuvo que sus posiciones no dependen de los cargos que ha ocupado - crédito @gabymunozz_/X

Guardar

Gabriela Muñoz Olaya, la joven creadora de contenido de 20 años que pasó del activismo digital a ocupar cargos en el sector público, actualmente se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras las declaraciones realizadas por Angie Rodríguez, actual directora del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Según las denuncias planteadas por Angie Rodríguez, Gabriela Muñoz habría ejercido una influencia determinante en la toma de decisiones administrativas y la asignación de cargos dentro de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), a pesar de estar vinculada formalmente en un nivel asistencial.

Y es que el nombre de la joven comenzó a figurar en el ámbito político nacional por su participación activa en las redes sociales y en eventos oficiales junto al presidente Gustavo Petro. Su vinculación con la administración pública quedó registrada mediante la Resolución 01224 del 30 de mayo de 2025, documento que formalizó su nombramiento como Auxiliar 1 en la Aerocivil.

PUBLICIDAD

Gabriela Muñoz, cercana al Gobierno de Gustavo Petro, es señalada de abusar del poder - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

Al parecer, Gabriela Muñoz asistía a reuniones de alto nivel directivo y participaba en la definición de nombramientos. Al referirse a la presencia de la joven en la entidad, Angie Rodríguez sostuvo que las investigaciones apuntan a un presunto esquema de gestión de cargos y cuotas de poder, similar al denunciado en otros casos de posible tráfico de influencias dentro del Gobierno nacional.

Las denuncias también hacen referencia a la vinculación de familiares en la Aeronáutica Civil. De acuerdo con los registros de la entidad, el mismo día en que se formalizó su nombramiento, fue designado su hermano Santiago David Muñoz Olaya en el cargo de Auxiliar 5, a través de la Resolución 01225.

PUBLICIDAD

Rodríguez indicó haber elevado estas observaciones ante las instancias correspondientes del Ejecutivo para advertir sobre la injerencia de personas sin experiencia directiva en el manejo de dependencias del Estado: “No solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ella en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil. Y perdónenme, ella se llama Gabriela Muñoz (...) Es el mismo modus operandi”.

Gabriela Muñoz fue vinculada a la Aerocivil, al igual que su hermano Santiago - crédito Aerocivil

Y es que el recorrido laboral de Gabriela Muñoz registró un cambio en julio de 2026, cuando la propia influenciadora confirmó su salida de la Aerocivil para incorporarse al Congreso de la República.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información recopilada por varios medios de comunicación, la joven comenzó a trabajar en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante a la Cámara Marco Emilio Hincapié, del Pacto Histórico.

En una publicación en su cuenta de X señaló: “Hoy llego al Congreso de la República con el corazón lleno de gratitud y con la responsabilidad de hacer una oposición firme, pero también de trabajar por un país más justo para todas y todos”.

Uno de los aspectos que provocó cuestionamientos es que la joven no cuenta con un título profesional para ocupar cargos de ese nivel, aunque, según la información disponible en sus redes sociales, actualmente estaría cursando estudios de Derecho.

PUBLICIDAD

Gabriela Muñoz ganó reconocimiento como creadora de contenido y activista digital antes de ingresar al sector público - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

Gabriela Muñoz se defendió de los señalamientos de Angie Rodríguez

Gabriela Muñoz respondió a los señalamientos hechos por Angie Rodríguez, luego de que la vinculó con un presunto esquema de influencia dentro de la Aeronáutica Civil. A través de un video publicado en sus redes sociales, la creadora de contenido rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de ataques contra su vida personal y profesional.

“Qué miedo les produce una mujer joven que piensa, estudia, trabaja y alza su voz. No pudieron desmentir mis argumentos, así que decidieron intentar destruir mi nombre”, afirmó Muñoz, que señaló que los cuestionamientos en su contra responden a una forma de violencia política y de género.

PUBLICIDAD

La joven también negó los señalamientos relacionados con su trayectoria y sus vínculos familiares: “No necesito inventarme una historia para existir, no necesito colgarme del apellido de nadie, no necesito destruir a otras personas para tener una voz”, al tiempo que anunció acciones legales por presuntas conductas de injuria y calumnia.

Gabriela Muñoz rechazó los señalamientos y afirmó que intentan afectar su reputación personal y profesional - crédito @gabymunozz_/X

Durante su pronunciamiento, Muñoz recordó un video de cuando tenía nueve años en el que hablaba sobre la defensa de las mujeres, los niños y los animales, y aseguró que sus convicciones políticas y sociales no surgieron de los cargos que ha ocupado: “Mi voz no se compra, no se intimida y mucho menos se calla”.

PUBLICIDAD