Colombia
GoogleAgregar Infobae en Google

Ella es Gabriela Muñoz, señalada por Angie Rodríguez de mover influencias en la Aerocivil; la joven respondió: “Ya inicié acciones legales”

La creadora de contenido, de apenas 20 años, pasó de ser creadora de contenido a ocupar un cargo dentro del Estado, y ahora enfrenta críticas tras los señalamientos realizados por la directora del Fondo Adaptación

Gabriela Muñoz aseguró que las críticas contra ella reflejan una forma de violencia política y de género, y sostuvo que sus posiciones no dependen de los cargos que ha ocupado - crédito @gabymunozz_/X

Guardar

Gabriela Muñoz Olaya, la joven creadora de contenido de 20 años que pasó del activismo digital a ocupar cargos en el sector público, actualmente se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras las declaraciones realizadas por Angie Rodríguez, actual directora del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Según las denuncias planteadas por Angie Rodríguez, Gabriela Muñoz habría ejercido una influencia determinante en la toma de decisiones administrativas y la asignación de cargos dentro de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), a pesar de estar vinculada formalmente en un nivel asistencial.

Y es que el nombre de la joven comenzó a figurar en el ámbito político nacional por su participación activa en las redes sociales y en eventos oficiales junto al presidente Gustavo Petro. Su vinculación con la administración pública quedó registrada mediante la Resolución 01224 del 30 de mayo de 2025, documento que formalizó su nombramiento como Auxiliar 1 en la Aerocivil.

PUBLICIDAD

Petro respondió con frases directas y humorísticas, reconociendo que su figura genera tanto apoyo como rechazo en la opinión pública en un diálogo con Gabriela Muñoz - crédito @gabrielaa.muol/Instagram
Gabriela Muñoz, cercana al Gobierno de Gustavo Petro, es señalada de abusar del poder - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

Al parecer, Gabriela Muñoz asistía a reuniones de alto nivel directivo y participaba en la definición de nombramientos. Al referirse a la presencia de la joven en la entidad, Angie Rodríguez sostuvo que las investigaciones apuntan a un presunto esquema de gestión de cargos y cuotas de poder, similar al denunciado en otros casos de posible tráfico de influencias dentro del Gobierno nacional.

Las denuncias también hacen referencia a la vinculación de familiares en la Aeronáutica Civil. De acuerdo con los registros de la entidad, el mismo día en que se formalizó su nombramiento, fue designado su hermano Santiago David Muñoz Olaya en el cargo de Auxiliar 5, a través de la Resolución 01225.

PUBLICIDAD

Rodríguez indicó haber elevado estas observaciones ante las instancias correspondientes del Ejecutivo para advertir sobre la injerencia de personas sin experiencia directiva en el manejo de dependencias del Estado: “No solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ella en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil. Y perdónenme, ella se llama Gabriela Muñoz (...) Es el mismo modus operandi”.

Gabriela Muñoz fue vinculada a la Aerocivil, al igual que su hermano Santiago - crédito Aerocivil
Gabriela Muñoz fue vinculada a la Aerocivil, al igual que su hermano Santiago - crédito Aerocivil

Y es que el recorrido laboral de Gabriela Muñoz registró un cambio en julio de 2026, cuando la propia influenciadora confirmó su salida de la Aerocivil para incorporarse al Congreso de la República.

De acuerdo con información recopilada por varios medios de comunicación, la joven comenzó a trabajar en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante a la Cámara Marco Emilio Hincapié, del Pacto Histórico.

En una publicación en su cuenta de X señaló: “Hoy llego al Congreso de la República con el corazón lleno de gratitud y con la responsabilidad de hacer una oposición firme, pero también de trabajar por un país más justo para todas y todos”.

Uno de los aspectos que provocó cuestionamientos es que la joven no cuenta con un título profesional para ocupar cargos de ese nivel, aunque, según la información disponible en sus redes sociales, actualmente estaría cursando estudios de Derecho.

- crédito @gabrielaa.muol/Instagram
Gabriela Muñoz ganó reconocimiento como creadora de contenido y activista digital antes de ingresar al sector público - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

Gabriela Muñoz se defendió de los señalamientos de Angie Rodríguez

Gabriela Muñoz respondió a los señalamientos hechos por Angie Rodríguez, luego de que la vinculó con un presunto esquema de influencia dentro de la Aeronáutica Civil. A través de un video publicado en sus redes sociales, la creadora de contenido rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de ataques contra su vida personal y profesional.

“Qué miedo les produce una mujer joven que piensa, estudia, trabaja y alza su voz. No pudieron desmentir mis argumentos, así que decidieron intentar destruir mi nombre”, afirmó Muñoz, que señaló que los cuestionamientos en su contra responden a una forma de violencia política y de género.

La joven también negó los señalamientos relacionados con su trayectoria y sus vínculos familiares: “No necesito inventarme una historia para existir, no necesito colgarme del apellido de nadie, no necesito destruir a otras personas para tener una voz”, al tiempo que anunció acciones legales por presuntas conductas de injuria y calumnia.

Gabriela Muñoz rechazó los señalamientos y afirmó que intentan afectar su reputación personal y profesional - crédito @gabymunozz_/X
Gabriela Muñoz rechazó los señalamientos y afirmó que intentan afectar su reputación personal y profesional - crédito @gabymunozz_/X

Durante su pronunciamiento, Muñoz recordó un video de cuando tenía nueve años en el que hablaba sobre la defensa de las mujeres, los niños y los animales, y aseguró que sus convicciones políticas y sociales no surgieron de los cargos que ha ocupado: “Mi voz no se compra, no se intimida y mucho menos se calla”.

Temas Relacionados

Gabriela MuñozAerocivilAngie RodríguezGustavo PetroTráfico de influenciasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Viviane Morales pidió aplazar la elección del representante del Cesu ante la Universidad Nacional por irregularidades

La petición plantea reparos jurídicos e institucionales sobre el trámite en curso y busca que la decisión se adopte tras el relevo presidencial, por su impacto en la dirección de la educación superior

Viviane Morales pidió aplazar la elección del representante del Cesu ante la Universidad Nacional por irregularidades

Colombia enfrenta el retroceso de su producción petrolera: de potencia regional a tener límites en sus reservas

Las cifras de la Agencia Internacional de Energía muestran un cambio en el equilibrio petrolero de América Latina, con nuevos protagonistas que aumentan su producción, mientras el país enfrenta menores niveles de exploración e inversión

Colombia enfrenta el retroceso de su producción petrolera: de potencia regional a tener límites en sus reservas

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella en VIVO: estas son la as 15 reformas clave con las que el Gobierno entrante busca transformar la justicia penal en Colombia

De la Espriella presentará una propuesta para que Barranquilla sea reconocida a nivel constitucional como la capital alterna de Colombia

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella en VIVO: estas son la as 15 reformas clave con las que el Gobierno entrante busca transformar la justicia penal en Colombia

La Cancillería advirtió impacto del cierre de embajadas anunciado por De la Espriella: “Deberá afrontar las consecuencias”

La ministra Rosa Villavicencio defendió la política de diversificación exterior del Gobierno Petro y criticó la decisión de Abelardo de la Espriella de eliminar representaciones diplomáticas

La Cancillería advirtió impacto del cierre de embajadas anunciado por De la Espriella: “Deberá afrontar las consecuencias”

Invías adjudicó nueva vía en Antioquia: $49.672 millones para conectar El Aro, Puerto Valdivia y Presa con 5,2 kilómetros de carretera

La intervención incluye un trazado nuevo, estructuras vehiculares y estabilización de taludes, con el objetivo de elevar la seguridad en los desplazamientos y bajar tiempos y costos para las comunidades rurales

Invías adjudicó nueva vía en Antioquia: $49.672 millones para conectar El Aro, Puerto Valdivia y Presa con 5,2 kilómetros de carretera
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Actor de ‘Escobar, el patrón del mal’ reveló a qué se dedica lejos de las pantallas: “No me da ni cinco de pena que me vean trabajando”

Actor de ‘Escobar, el patrón del mal’ reveló a qué se dedica lejos de las pantallas: “No me da ni cinco de pena que me vean trabajando”

Jessica Cediel se defendió de sus “haters” y dio sus razones para seguir soltera: “Darse gusto con la carne”

Emiro Navarro acabó con los rumores sobre su supuesta mala relación con Pautips en ‘MasterChef Celebrity’

María José Martínez cuestionó el regreso de Soho y dio un consejo a las mujeres: “Si quieren hacerlo por lo menos háganse pagar”

Se cumplieron 4 años de la muerte de Darío Gómez y así lo recordaron sus colegas de la música popular

Deportes

Luis Ángel Díaz cambiará de equipo y llegará al fútbol argentino: esta es la fecha oficial de su llegada a ese país

Luis Ángel Díaz cambiará de equipo y llegará al fútbol argentino: esta es la fecha oficial de su llegada a ese país

La Dimayor transmitirá algunos partidos de la Copa BetPlay por YouTube gratis: este es el listado completo

Néstor Lorenzo tendría un aumento salarial del 50% en su nuevo contrato con la selección Colombia: este sería su sueldo

De concretarse la oferta de Al Hilal por Luis Díaz, el guajiro pasaría a ser la transferencia más costosa de un colombiano en la historia

Estos son los jugadores de la selección Colombia en el Mundial 2026 que tendrían nuevo equipo para la temporada 2026-2027