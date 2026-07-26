Mujer de casi 125 años reveló la fórmula para la longevidad: acaba de recibir condecoración en Cali

El Concejo de Cali convirtió el aniversario de la ciudad en una exaltación a la mujer de 125 años - crédito Concejo de Cali / Facebook

Cali celebró el cumpleaños número 490 de la ciudad el 25 de julio de 2026 con varios eventos destacados. Uno de ellos fue un homenaje a una mujer llamada María Antonia Cuero Rentería, que nació el 18 de octubre de 1901 en Mayorquín, Buenaventura, y es reconocida como la persona más longeva de Colombia y una de las de mayor edad en el mundo.

La condecoración por parte del Concejo de Cali se llevó a cabo luego de que la corporación aprobara una solicitud del concejal Marlon Andrés Cubillos Borrero. El reconocimiento se realizó en vida, un punto que el cabildante enfatizó al defender la iniciativa.

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María Antonia Cuero Rentería reside actualmente en Cali, donde se estableció con su familia desde que era una niña, por lo que fue destacada el concejal Marlon Cubillos durante la plenaria.

La homenajeada, que según el acto oficial está próxima a alcanzar los 125 años, atribuye su longevidad a una alimentación natural y a una fórmula breve: “Reír mucho y preocuparse poco”.

La homenajeada fue destacada por su longevidad - crédito Concejo de Cali / Facebook

Durante la plenaria, Cubillos vinculó el acto con una decisión de enfoque sobre la conmemoración de la ciudad: “Estamos en el cumpleaños de Cali, estamos en el mes en que nuestra ciudad ha demostrado que es posible, después de 489, poder llegar a cumplir 490 años y avanzar. Pero ese avance solo es entre todos y mi forma de desearle un feliz cumpleaños a Cali es decirle: Reconozcamos a las mujeres”.

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En esa misma intervención, el concejal dijo lo siguiente: “En estos días de dolor, esta conmemoración en vida que le hacemos a la señora María Antonia Cuero es reconocer a la mujer, pero también, en este cumpleaños de Cali, es reconocer la cultura, la tradición y la historia de una mujer que hoy nos acompaña con 124 años de vida”.

Finalmente, reiteró la importancia de hacer el reconocimiento en este momento: “Esta Corporación, el Concejo de Cali, no quería hacer un reconocimiento cuando doña María Antonia ya no esté, sino decirle gracias por el aporte que le viene dando y que le ha dado durante 124 años a Cali, a Buenaventura y al Valle del Cauca”.

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El cabildante añadió que el homenaje también apunta a cambiar la manera en la que la ciudad mira a los adultos mayores.

La mujer fue presentada como la más longeva de Colombia y símbolo de historia, tradición y permanencia - crédito Concejo de Cali / Facebook

En la justificación del acto, el concejal agregó: “María Antonia, es testigo de los acontecimientos que transformaron a Colombia y al mundo, sobreviviendo a profundas crisis sociales, conflictos, epidemias y avances científicos, convirtiéndose en un puente viviente entre generaciones”.

Cabe mencionar que Cuero es madre de ocho hijos y matriarca de una familia extensa integrada por nietos, bisnietos, tataranietos y choznos (descendientes de quinta generación).

La plenaria dejó ver la faceta más cotidiana de la adulta mayor - crédito Concejo de Cali / Facebook

Qué come la mujer más longeva de Colombia

Cubillos contó en plenaria parte de una conversación que tuvo con la homenajeada durante un desayuno previo a la ceremonia: “Uno puede pensar que una persona que tiene 124 años de lo que menos sufre es de timidez, pero en su conversación entendí que se expresa es con la sonrisa y que el secreto de ser feliz es reír y sonreír”.

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El concejal también indicó detalles de la alimentación: “Me contaba que el pescado de hace 100 años no es el mismo de ahora, que está cansada del pescado congelado y que ya no puede pescar, que ahora le gusta la Coca-Cola”.

La descripción sumó un dato sobre su rutina doméstica en la víspera del homenaje que sorprendió a todos aquellos que piensan que en la vejez siempre se tiene que depender de las personas que están alrededor: “Antes de venirse para acá ayer, cocinó y lavó su ropa, porque ella sigue activa y completa”.