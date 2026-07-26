Honorio Henríquez habló de rumores sobre supuesta alianza de entre Uribe y Petro para elegirlo como presidente del Congreso: “El único pacto es...”

Honorio Henríquez, presidente del Congreso, habló de su elección y de los desafíos que tiene por delante - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado, en el arranque de un nuevo periodo legislativo, se convirtió en uno de los hechos políticos más relevantes en la agenda previo a la posesión del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella. Y todo porque representó, precisamente, el primer revés del mandatario, que perdió el pulso ante el Centro Democrático por esta dignidad, lo que no sucedía hace casi 30 años.

Desde entonces, se habló de un supuesto acuerdo entre el Centro Democrático, partido que postuló al congresista magdalenense, y el Pacto Histórico, colectividad del presidente Gustavo Petro, con el fin de sacar de carrera al aspirante del jefe de Estado entrante: Alfredo Deluque, del partido de la U, perdió por un margen de 56 a 45 en una elección que parecía, en principio, serle favorable; pero que al final no logró.

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Frente a los constantes rumores y especulaciones sobre lo sucedido en la jornada de instalación del legislativo, el 20 de julio de 2026, el elegido Henríquez decidió aclarar las informaciones circulantes. Y en entrevista con Infobae Colombia se refirió no solo a esta contienda; también a la necesidad de dejar a un lado los agravios personales y centrarse en la búsqueda de soluciones para los problemas más urgentes del país.

Honorio Henríquez ejercerá como presidente del Congreso 2026-2027, en representación del partido Centro Democrático - crédito @honohenriquez/X

Para el legislador, el desafío radica en que los debates se desarrollen con altura y firmeza, en el que se priorice la discusión de fondo sobre las necesidades cotidianas de la población. El nuevo líder del Senado afirmó que su objetivo es garantizar que todos los sectores tengan voz y que se generen acuerdos, incluso entre quienes sostienen posturas opuestas; y desmintiendo, de paso, supuesta alianzas por debajo de la mesa.

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Para tal fin, propuso un enfoque de trabajo fundamentado en el respeto, el diálogo y la responsabilidad compartida, con la promesa de que desde la mesa directiva se brindarán espacios tanto a la oposición como a los sectores independientes y oficialistas. Lo anterior, con la intención de empezar a construir sobre lo construido y hacer del recinto que tendrá bajo su mando un escenario de diálogo y consensos entre diferentes.

Inicio de la nueva legislatura

Infobae Colombia: ¿Cómo avanza esta primera semana de la legislatura en la que resultó elegido presidente del Congreso?

Honorio Henríquez: Siempre he confiado en Dios y en mi trabajo. Los congresistas que me conocen, que saben cuál es mi talante. He sido una persona de garantía y de hacer cumplir la Constitución y las leyes. He tenido la fortuna de dirigir muchas veces la plenaria del Senado, también he sido presidente de comisión y ahí siempre buscando brindarle garantía a todos los sectores políticos.

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Creo que cuando se conoce el trabajo, cuando se conoce la trayectoria, eso genera confianza y hace que uno pueda postular su nombre para estas dignidades, que no es más que la responsabilidad de dirigir y conducir con respeto, buscando siempre que entre quienes piensan distinto se puedan buscar acuerdos y respetarnos en medio de las diferencias, ese es el propósito.

La elección de Honorio Henríquez dejó postales como la celebración de los congresistas del Centro Democrático y el Pacto Histórico - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Esta primera semana se llevó a cabo, creo yo, de manera adecuada y seguiremos en el mismo propósito, que nos acompaña: que es que se pueda debatir con altura y con firmeza, respetando la posición de cada uno, sin pasar a epítetos o agravios personales. Los colombianos están hastiados de eso y lo que buscan hoy son soluciones a las distintas dificultades o retos o desafíos que hoy enfrentan.

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Mientras hablamos, un campesino hoy no sabe cómo sacar sus productos del campo porque no tiene las vías adecuadas, o una madre de casa o un padre que, lastimosamente tiene a su niño enfermo, no consigue los medicamentos. O aquel comerciante que se levantó en esta madrugada como lo hacen millones de colombianos para salir a producir, tiene que sacar de lo que produzca para pagar la extorsión.

Esos son los temas que los colombianos reclaman, aclaman y desean que se les resuelvan, porque son fundamentales para su diario existir. Entonces, pasar de tanta discusión a construir colectivamente es lo que se necesita.

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Su rostro fue uno de los más visibles en la última legislatura, precisamente por su presencia en la Comisión Séptima y la oposición a varias de las iniciativas del gobierno Petro. Eso le trajo críticas, pero también importantes apoyos. ¿Cómo resume esa etapa?

Eso hace parte de lo que es la contienda electoral. Y más que electoral, de la contienda legislativa. Siempre he fijado posiciones muy claras en busca del beneficio de todos los colombianos. El tiempo nos ha dado la razón en lo que era, en nuestra opinión, golpear significativamente el sistema de salud de los colombianos, que lo que requiere es ser modernizado, adecuado y mejorado.

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Honorio Henríquez hizo parte en la pasada legislatura de la Comisión Séptima del Senado - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Hay que ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y llegar a la ruralidad; hay que brindar, con criterio de calidad y oportunidad, el servicio. Pero lo que no se puede permitir es que destruyan un sistema que es de los catalogados de los mejores del mundo. Aquí hay que ajustar esa UPC, que es lo que está marcando la diferencia, pues uno no puede marchitar un sistema para buscar acabarlo.

En medio de esas diferencias, nosotros siempre, y en lo particular, expuse las ideas con profundo respeto por el adversario. Muchas veces no recibimos lo mismo, pero bueno, ya eso hace parte del pasado y aquí lo que toca es construir colectivamente en medio de esas diferencias.

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Reunión con líderes nacionales y construcción colectiva

Usted también ha planteado el deseo de reunirse con Abelardo de la Espriella, el presidente entrante; Gustavo Petro, el mandatario saliente, y con Álvaro Uribe. ¿Cómo sería ese encuentro?

En principio pretendo reunirme con cada uno. Son los líderes del país. Uno es el actual presidente, que representa a la izquierda, el doctor Gustavo Petro. El otro es nuestro líder natural, que es el presidente Álvaro Uribe Vélez, que representa una masa significativa de la nación colombiana, y el otro es el presidente electo, el doctor Abelardo de la Espriella.

Hay que dialogar en medio de las diferencias, buscar unos mínimos de encuentro y de respeto. La nación, insisto, lo que requiere son soluciones a las inmensas dificultades que tiene y no agresiones. Aquí no podemos incendiar este país, tiene que transitar por el desarrollo, por el progreso y el respeto. Y es un momento, creo que histórico, en el que debemos pasar de tanta violencia, de tanta agresión verbal, para construir colectivamente las soluciones a los inmensos problemas de los colombianos.

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Honorio Henríquez ha dicho que le gustaría reunirse con Gustavo Petro, Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Y ese es mi propósito. Ahora, estoy también buscando a la Iglesia católica y a cada uno de los actores, a los demás líderes de los partidos políticos, porque esto hay que construirlo entre todos, en medio de las diferencias. No es que los petristas van a pensar como los uribistas, ni los uribistas como los otros. No. Ni que los seguidores del doctor Abelardo de la Espriella ahora van a pensar como los de la izquierda.

No. Cada uno en medio de sus diferencias, de lo que piensa y lo que son sus ideales, sus principios y sus valores, buscará puntos de encuentro para resolver las dificultades del país.

Honorio Henríquez habló de si hubo o no acuerdos con el Pacto Histórico

Hubo una fuerte polémica sobre la forma en que usted fue elegido como presidente del Senado: se habló de un acuerdo entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático. ¿Existió ese arreglo? Porque se mencionó también un mensaje del director de su partido, Gabriel Vallejo, en el que les daba la orden de no atacar a Petro...

Quiero decir lo siguiente: de los primeros que dijo y estuvo de acuerdo con el doctor Gabriel fui yo, no soy una persona ni de agresiones. Con firmeza en las ideas sí, pero no ataques. Y fui uno de los que dijo: “les pido un favor, aquí no ataquen a ningún sector político”. Así va a ser mi constancia como presidente del Senado y después, porque han sido mis antecedentes. Uno tiene que ser coherente en la vida.

¿Que haya un pacto? No, yo el único pacto que tengo lo tengo es con Dios. No hay que devanarse los sesos para ver lo que ocurrió. Aquí hay dos orillas distintas: unos presentaron unas propuestas, otros radicaron otras para llegar a la presidencia. Cada quien escogió por quién quería votar, se votó y ahí estuvo el resultado.

Lo que pasa es que no se debió llegar a esa instancia, porque el partido mayoritario de gobierno es el Centro Democrático y a eso fue a lo que nosotros apelamos, a que ese derecho consuetudinario en el Senado se respetase, para lo cual había que ponerse de acuerdo. No lo quisieron. Ellos (Gobierno electo) presentaron un candidato, nosotros otro y salimos nosotros favorecidos. Eso fue lo que ocurrió.

En la entrevista, Honorio Henríquez habló de cómo él mismo pidió que se respetara a los miembros del Pacto Histórico; en medio de la polémica por este supuesto mensaje del director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo - crédito @lcvelez/X

Si por votar por X o Y persona de un partido distinto significa que hay un pacto, pues entonces aquí estamos llenos de pactos, porque en esa misma sesión, por la segunda vicepresidencia, hasta postularon a una persona del Pacto Histórico (Alejandro Ocampo). ¿Y quiénes votaron? Todos. Sacó 100 votos. Eso no quiere decir que hayan pactos, es que esa es la dinámica normal del Congreso de la República.

Yo mismo fui elegido vicepresidente primero y segundo del Senado, en las legislaturas de 2020 y 2022, y por mí votaron de la izquierda. ¿Había un pacto? No había ningún pacto. La dinámica para construir lo que son los votos en las mesas directivas siempre ha sido así, pero lo que pasa es que a esto le pusieron, vamos a decirlo así, picante; porque estamos a puertas de que se posesione un nuevo Gobierno.

¿Existe o no la independencia del Congreso?

En ese sentido, ¿Cómo interpreta lo sucedido en la elección de la mesa directiva del Senado?

El Congreso de la República es independiente y está llamado a regirse como tal, pero en el marco de la colaboración armónica. Entonces, acá presentaron un candidato, nosotros otro, y el Congreso tomó una decisión libre y es la mayoritaria, y ahí estamos. Tengo que reconocerlo: el doctor (Alfredo) Deluque terminó la sesión de votación y se me acercó y listo, ‘página superada y seguimos hacia adelante’. De eso se trata.

Una de las imágenes más impactantes de la jornada fue ver a Iván Cepeda mostrando el voto por usted...

Así es. A mí también me ha impactado, porque somos de orillas distintas. Pero precisamente eso es lo que yo estoy buscando: que en medio de las diferencias nos pongamos de acuerdo y ahí hubo un paso importante. Y no hablo solo con ese sector político, hablo entre todos. Colombia necesita y requiere de ello.

Honoro Henríquez logró que uno de los principales contradictores de su partido, como el senador Iván Cepeda, votara por su candidatura a la presidencia del Congreso - crédito Colprensa

Una de las principales elecciones que se aproximan para el Congreso es la elección del contralor General, pero también hay otros retos que tendrá que asumir con prontitud. ¿Cuáles son esas principales tareas que tendrá al frente?

En el tema del contralor estamos surtiendo todas las fases que están en el cronograma. El lunes 27 de julio le corresponde a la Cámara de Representantes las entrevistas; y el martes 28 a nosotros en el Senado. Continuaremos con esa agenda y el resto del tema ya es la discusión de proyectos, análisis y debates políticos, que espero estemos a la altura de lo que requieren los colombianos.

Voy a contribuir a eso desde la mesa directiva, brindándole garantías a todos, ya sean de oposición, independientes o de Gobierno, porque ese es mi talante y es lo que tiene que ser el Congreso de los colombianos: de debate de cara a la ciudadanía, pero con respeto y altura.

Estos serán los proyectos personales para la legislatura

A nivel personal, ¿qué proyectos o qué iniciativas espera adelantar con éxito en esta legislatura?

Tengo varias iniciativas. Soy un preocupado e inquieto por el tema de la salud de los colombianos. Aunque en este periodo voy a estar en la Comisión Segunda del Senado, voy a presentar unos proyectos. Uno de ellos es que las personas que deban tomar medicinas por más de seis meses, deben recibirlos en la puerta de su casa para que se acaben las filas; sobre todo los adultos mayores.

Sale el abuelito o la abuelita, porque el uno o el otro está enfermo, a buscar los medicamentos, y no los hay. Les dan un folio de un pendiente, tienen que volver y se van acabando los pocos recursos que tienen en el transporte. Y cuando llegan, al final nunca le dan el medicamento; y, en el peor de los casos, su salud se va deteriorando.

Cuando un paciente ha sido recetado, tienen que llegar los medicamentos a la puerta de la casa. Yo espero que ese proyecto se apruebe porque es para el bien de los colombianos; lo debatiremos y espero que sea aprobado.