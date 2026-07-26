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ELN lanza advertencia de más ataques en Popayán: en panfleto declaran nuevos objetivos a empresas de bebidas

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes fueron los responsables del ataque ocurrido en la noche del sábado y verificar la autenticidad del documento encontrado en la zona

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La hipótesis preliminar indica que dos personas en motocicleta habrían arrojado el artefacto explosivo contra la propiedad y luego huyeron -crédito Policía
La hipótesis preliminar indica que dos personas en motocicleta habrían arrojado el artefacto explosivo contra la propiedad y luego huyeron -crédito Policía

Un panfeto atribuido al Frente de Guerra Urbano Nacional de ELN apareció después del ataque con explosivos registrado en las cercanías de una planta de distribución de Postobón en Popayán, Cauca. El documento, que ahora hace parte de las pruebas recopiladas por las autoridades, abrió una nueva línea de investigación para establecer quiénes estarían detrás del atentado ocurrido en la noche del sábado 26 de julio.

La explosión generó alarma entre habitantes y comerciantes del sector, donde quedaron evidencias de los daños ocasionados por la onda expansiva. Aunque varias estructuras resultaron afectadas, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni víctimas mortales. En registros difundidos tras el hecho se observan vidrios rotos, escombros y productos afectados dentro de las instalaciones.

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El panfleto hallado tras el atentado contiene señalamientos contra empresas privadas y menciona objetivos del ELN-Prensa llanera/Facebook
El panfleto hallado tras el atentado contiene señalamientos contra empresas privadas y menciona objetivos del ELN-Prensa llanera/Facebook

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el contenido del documento encontrado en la zona. En el escrito, la estructura que se identifica como parte del ELN declara como “objetivo legítimo” a las compañías Bavaria S.A. y Postobón S.A., además de mencionar sus “canales de distribución, comercialización, flota de vehículos” y otras operaciones relacionadas con su actividad económica.

El panfleto señala específicamente a Postobón y expone una serie de acusaciones contra la empresa. En uno de sus apartados afirma que la compañía es “símbolo de la oligarquía colombiana” y la relaciona con señalamientos sobre concentración económica y poder político. Las autoridades deberán determinar la autenticidad del documento y si existe una conexión directa entre su contenido y el ataque.

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Dentro del mismo escrito, el grupo que firma como Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN también hace referencia a acciones terroristas en el mes de junio contra Bavaria. El documento menciona hechos ocurridos en el suroccidente del país y asegura que esas compañías hacen parte de los objetivos de sus acciones.

Un atentado con explosivo sacudió Popayán la noche del 25 de julio de 2026 cerca de una planta distribuidora de Postobón - crédito @JulianZamudio/X

El atentado se registró exactamente a las 11:11 p. m. y, según la información entregada por la Policía Metropolitana de Popayán, el explosivo habría sido lanzado desde una motocicleta. “Según información preliminar, el hecho habría sido perpetrado por dos personas en motocicleta, quienes presuntamente lanzaron el artefacto antes de huir”, indicaron las autoridades en su reporte inicial. Después de la detonación, unidades de la Policía llegaron al lugar, acordonaron el área y adelantaron las primeras verificaciones para recolectar elementos que permitan identificar a los responsables. La zona permaneció bajo control mientras avanzaban las labores investigativas.

La institución rechazó el ataque y aseguró que continuará trabajando junto con la Fiscalía y otros organismos para esclarecer lo ocurrido. “La Policía Nacional rechaza de manera categórica cualquier acción que busque generar temor o afectar la tranquilidad y la convivencia ciudadana, y continuará desplegando capacidades institucionales en coordinación con la Fiscalía y otras autoridades”.

El documento encontrado también incluye señalamientos contra Bavaria y menciona sus instalaciones y operaciones dentro de los territorios donde, según el texto, el grupo armado tendría presencia mediante estructuras urbanas. Sin embargo, serán las investigaciones oficiales las encargadas de confirmar el origen del panfleto y establecer responsabilidades.

En el lugar del atentado con explosivo en Popayán aparecieron panfletos alusivos al ELN, cuya autenticidad es materia de verificación - crédito Policía Popayán
En el lugar del atentado con explosivo en Popayán aparecieron panfletos alusivos al ELN, cuya autenticidad es materia de verificación - crédito Policía Popayán

Las autoridades mantienen la búsqueda de información que permita avanzar en la identificación de los autores materiales del atentado y determinar si la estructura mencionada en el documento tuvo participación en la acción registrada contra la sede empresarial.

La Policía pidió apoyo a la ciudadanía para aportar datos que ayuden al esclarecimiento del caso y recordó los canales habilitados para entregar información. “Se invita a la ciudadanía a conservar la calma y a suministrar información que contribuya al esclarecimiento del hecho a través de la línea de emergencia 123 o canales oficiales de la Policía Nacional”, señaló la institución. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades analizan las evidencias recopiladas en el lugar del ataque y el contenido del panfleto hallado, con el objetivo de establecer las circunstancias que rodearon la explosión ocurrida en Popayán.

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