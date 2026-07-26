Esta sería la razón de seguridad por la que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella no sucedería en Popayán

Al parecer, por temas de seguridad, Abelardo de la Espriella espera tener su posesión presidencial en Cali - crédito @delaespriella_style/Instagram

La ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto, sería trasladada a la ciudad de Cali (Valle del Cauca) por razones de seguridad.

Según se conoció, la decisión se tomó luego de que se descubrieron unos informes de inteligencia sobre unos presuntos planes de las disidencias de las Farc para realizar ataques con drones en Popayán, Cauca, donde se tenía pensado hacer el acto protocolario, inicialmente, lejos de la capital.

El cambio de escenario se confirmó a 12 días de la fecha fijada para los actos de transmisión de mando, por parte del periodista Melquisedec Torres y posteriormente confirmado por RCN Noticias, pues la capital del Valle del Cauca asumirá la organización del evento para garantizar la protección de las delegaciones.

PUBLICIDAD

Según los datos conocidos, la estructura señalada sería la Carlos Patiño, una facción del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco. Los reportes de inteligencia, que conocieron, señalan que la organización habría diseñado una operación por etapas, que incluiría labores previas de vigilancia y una posible acción ofensiva contra el mandatario electo.

Noticia en desarrollo...