Colombia

Festival de Verano 2026: Bogotá alista más de 60 actividades deportivas y recreativas en toda la ciudad, conozca la programación

El Idrd presentó la agenda que se extenderá hasta el 31 de agosto con eventos deportivos internacionales, actividades familiares y experiencias gratuitas en distintos puntos

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El Gran cierre del Festival de Verano 2024 en Bogotá será con un concierto de artistas colombianos - crédito Idrd
Bogotá celebrará la edición 29 del Festival de Verano del 31 de julio al 31 de agosto de 2026 - crédito Idrd

Bogotá se prepara para vivir la edición número 29 del Festival de Verano, uno de los eventos más emblemáticos y multitudinarios de la ciudad, que se desarrollará del 31 de julio al 31 de agosto de 2026.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) anunció una programación que incluye más de sesenta actividades deportivas, recreativas, culturales y académicas, distribuidas en parques, escenarios y espacios públicos de toda la capital. Durante un mes, la ciudad vibrará al ritmo de competencias internacionales, conciertos, festivales familiares y experiencias para todas las edades.

Para el distrtio, el Festival de Verano 2026, que contará con México como país invitado, se ha consolidado como un espacio para promover hábitos de vida saludable, fortalecer la apropiación del espacio público y acercar a la ciudadanía a experiencias de nivel nacional e internacional.

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El Idrd anunció que el Festival de Verano 2026 tendrá más de 60 actividades deportivas, recreativas, culturales y académicas en parques y espacios públicos de Bogotá - crédito Idrd
El Idrd anunció que el Festival de Verano 2026 tendrá más de 60 actividades deportivas, recreativas, culturales y académicas en parques y espacios públicos de Bogotá - crédito Idrd

Desde la Plaza La Santamaría, el 22 de julio, el Idrd presentó los principales eventos de la agenda, marcando el inicio de la cuenta regresiva para una de las celebraciones más esperadas por los capitalinos.

Programación y eventos destacados

La oferta del Festival se divide en cuatro categorías: Académica, Deportiva, Grandes Eventos y Recreación y Actividad Física. Entre los eventos más llamativos se encuentran la Parada del Circuito Sudamericano de Voleibol Playa, la Copa Internacional de Taekwondo Ciudad de Bogotá 2026, el Festival de Cometas, la Lunada de Verano, el Récord Tren Humano en Patines, Sube Monserrate, el Festival de Porrismo, el Ciclopaseo Nocturno, el Red Bull Moto Urbano y Strongman Bogotá, junto con una amplia programación de torneos nacionales e internacionales que reunirán a deportistas, familias y visitantes.

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Uno de los grandes atractivos será el Conciertazo de Verano, programado para el 1 de agosto en la Plaza de Eventos del Parque Metropolitano Simón Bolívar. Este evento reunirá a artistas como Calibre 50, Luister La Voz, Proyecto A, Jhon Onofre y otros invitados sorpresa, en una jornada gratuita de música, entretenimiento y alegría para toda la familia.

La Ciclovía Nocturna forma parte del Festival de Verano y del cumpleaños 468 de Bogotá - crédito Colprensa
El Festival de Verano 2026 incluirá actividades como Sube Monserrate, la Feria Gastronómica de Verano, Bici Cine, el Festival de Cometas y la Lunada de Verano - crédito Colprensa

Experiencias para toda la ciudad

El Festival de Verano 2026 ofrecerá experiencias para todos los públicos. Niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, deportistas y visitantes encontrarán actividades pensadas para compartir en familia y disfrutar de la ciudad. Entre las propuestas más esperadas se destacan:

  • Franja Académica Festival Internacional de Verano 2026: el 6 de agosto desde las 8:00 a. m., espacio de formación y reflexión sobre recreación y deporte.
  • Sube Monserrate: el 1 de agosto desde las 6:00 a. m., desafío físico y simbólico de ascenso al cerro más emblemático de Bogotá.
  • Feria Gastronómica de Verano: 1, 2, 8 y 9 de agosto en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, desde las 9:00 a. m., con una muestra variada de sabores y emprendimientos locales.
  • Bici Cine: el 6 de agosto desde las 3:00 p. m., jornada que finalizará en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera con proyección de cine al aire libre.
  • Festival de Cometas: el 8 de agosto desde las 8:00 a. m., con exhibiciones, shows acrobáticos, talleres y actividades gratuitas para toda la familia.
  • Lunada de Verano: el 8 de agosto de 5:00 a 8:00 p. m., circuito de estaciones con desafíos de activación corporal y bienestar al aire libre, inspirado en las fases de la Luna, abierto a todo público y sin inscripción previa.
El Festival de Verano se celebrará del 3 al 11 de agosto con actividades diversas - crédito Colprensa
La programación del Festival de Verano se organizará en las categorías Académica, Deportiva, Grandes Eventos y Recreación y Actividad Física - crédito Colprensa

Deporte, cultura e inclusión

La programación fortalece el posicionamiento de Bogotá como sede de grandes eventos deportivos internacionales, con competencias en disciplinas como voleibol playa, tenis, sóftbol, taekwondo y balonmano playa. Además, se han previsto espacios para la recreación, el bienestar, la inclusión y la actividad física, invitando a todos los ciudadanos a sumarse a la celebración.

El director del Idrd, Daniel García Cañón, invitó a las familias a participar: “Este Festival es para vivirlo en familia, con amigos y en comunidad. Queremos que cada persona encuentre una actividad para moverse, jugar, cantar, competir o simplemente disfrutar la ciudad. Bogotá está lista para un Festival de Verano de talla mundial, y la invitación es a que nadie se quede por fuera”.

El Idrd recomendó a la ciudadanía agendar desde ahora sus actividades favoritas y consultar los canales oficiales, la página web y la aplicación móvil Vive Idrd, donde se publicará información sobre inscripciones, recomendaciones y detalles de cada evento. La invitación es abierta y la mayoría de las actividades serán gratuitas y de libre acceso, las cuales puede ser consultadas haciendo clic aquí.

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