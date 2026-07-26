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Gustavo Petro respondió a Enrique Peñalosa por proponer un malecón para Bogotá: “Es hacerle pagar a los pobres mis errores”

El presidente saliente de Colombia cuestionó la propuesta del exalcalde de Bogotá a través de su cuenta oficial de X

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Enrique Peñalosa y Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República/Alcaldía de Bogotá/
Enrique Peñalosa y Gustavo Petro han intercambiado varias posturas sobre proyectos urbanísticos para Bogotá - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República/Alcaldía de Bogotá/

A través de su cuenta oficial de X, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa propuso para la capital colombiana un malecón de 100 kilómetros, que iría desde Tibitoc hasta el embalse del Muña.

Por este motivo, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la propuesta y señaló que trasladar el costo de la infraestructura a los usuarios equivale a hacer que los sectores menos favorecidos paguen por errores asociados a la urbanización y la especulación inmobiliaria.

“Oiga Peñalosa, sabe que eso de intentar hacer que la gente que se transporte en el tren/tranvía pague los cinco puentes que dice usted de la urbanización de Torca/Guaymaral, es hacerle pagar a los pobres mis errores de los especuladores inmobiliarios? (sic)”, indicó el presidente Petro.

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Gustavo Petro cuestionó la propuesta y señaló que trasladar el costo de la infraestructura a los usuarios del tren o tranvía equivale a hacer que los sectores menos favorecidos paguen por errores asociados a la urbanización y a la especulación inmobiliaria - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Gustavo Petro cuestionó la propuesta y señaló que trasladar el costo de la infraestructura a los usuarios del tren o tranvía equivale a hacer que los sectores menos favorecidos paguen por errores asociados a la urbanización y a la especulación inmobiliaria - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El mandatario le preguntó a Peñalosa si los puentes propuestos no deberían ser financiados por los constructores y recordó los hermanos Moreno.

“¿Esos puentes no deberían pagarlo los constructores? ¿Les da pena cobrarles a los hermanos Moreno? (sic)“, expresó el jefe de Estado.

Gustavo Petro preguntó al exalcalde de Bogotá si la urbanización que implementó en la capital quedó mal hecha. También cuestionó si olvidó que el uso del vehículo particular afecta la calidad de vida, según las declaraciones del mandatario.

“¿Quedó mal hecha la urbanización esplendorosa que usted imaginó? ¿Se le olvidó que estimular el uso del carro particular acaba con cualquier posibilidad de calidad de vida? (sic)“, aseveró.

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De este modo, el presidente Petro preguntó a Enrique Peñalosa por qué los usuarios que utilizan el tren o tranvía deberían pagar por construcciones que, según el mandatario saliente, debió ejecutar la constructora.

“¿Por qué razón tendrían que ser los trabajadore(a)s y estudiantes que toman el tren/tranvía los que tendrían que pagar obras que debió haber hecho la constructora? (sic)“, aseveró Gustavo Petro.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro preguntó a Enrique Peñalosa por qué los usuarios que utilizan el tren o tranvía deberían pagar por construcciones que, según el mandatario saliente, debió ejecutar la constructora - crédito @petrogustavo/X

Propuesta detalles de Enrique Peñalosa

El exalcalde de Bogotá presentó una propuesta para crear un malecón de 100 kilómetros que conecte Tibitoc con el embalse del Muña. Su idea se inspira en ejemplos de ciudades colombianas como Barranquilla, Montería y Medellín, así como en capitales internacionales reconocidas por sus espacios públicos junto al agua, como Washington D.C.

Peñalosa destacó que este corredor serviría como un espacio accesible para peatones, ciclistas, personas con movilidad reducida y familias, permitiendo que todos puedan disfrutar del entorno natural del río Bogotá.

Según el exalcalde, disponer de áreas públicas de calidad es esencial para enfrentar la desigualdad que afecta a las ciudades. En sus redes sociales expresó: “Es crítico para que los ciudadanos vivan más felices y para construir igualdad”.

La propuesta también incluye la creación de viviendas y áreas comerciales próximas al malecón. Estos desarrollos buscan aportar recursos para financiar la obra y facilitar la convivencia entre diferentes sectores sociales.

En un video difundido por sus canales digitales, Peñalosa analizó el impacto de estos espacios en la vida urbana. Sostuvo que la desigualdad se hace más evidente durante el tiempo libre, cuando las posibilidades de disfrutar la ciudad varían según los ingresos.

Esta es la propuesta de Enrique Peñalosa sobre un malecón en Bogotá - crédito @EnriquePenalosa/X
Enrique Peñalosa presentó una propuesta para crear un malecón de 100 kilómetros que conecte Tibitoc con el embalse del Muña - crédito @EnriquePenalosa/X

“Y aún en el trabajo, el presidente de la empresa o el trabajador más humilde pueden tener ratos buenos, ratos regulares, ratos malos, pero es cuando salen al tiempo libre, donde la diferencia es enorme, porque la persona de ingresos altos, pues va a una casa más amplia, pueden algunos tener acceso a clubes, a casas de campo, a viajes, a restaurantes, etcétera. Y la persona de menores ingresos no tiene nada de esas posibilidades”, añadió.

Peñalosa cuestionó a quienes han impedido la realización de parques y senderos, pues considera que algunos sectores han recurrido a argumentos ambientales para frenar proyectos que beneficiarían a la mayoría. Citó como ejemplo la cancelación del Sendero de las Mariposas y el parque proyectado en el embalse de Tominé.

Según el exalcalde, personas con mayores recursos han influido para impedir avances en estas iniciativas, limitando el acceso de la población a espacios recreativos. Sobre el malecón del río Bogotá, recalcó: “El más importante de todos, el malecón del río Bogotá, desde Tibitoc hasta El Muña, alrededor de ese Muña, ese embalse del Muña, que también apenas se descontamine el río Bogotá, que está en proceso, va a ser un parque, lago, embalse con parque maravilloso para los ciudadanos de Ciudad Bolívar, de Sibaté, de Soacha, de Bosa. Un parque maravilloso”, dijo.

Peñalosa insistió en que estos espacios pueden convertirse en puntos de encuentro donde personas de distintos niveles de ingreso compartan como iguales, y mostró imágenes del malecón de Washington D.C. para ilustrar el potencial de este tipo de proyectos en Bogotá.

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