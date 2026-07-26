Colombia

Mujer en aparente estado de embriaguez aseguró ser policía y agredió a pasajeros de Trasmilenio: todo quedó en video

El hecho quedó registrado imágenes difundidas, donde la usuaria, intercambia acusaciones, exige datos personales y provoca gritos dentro de un articulado que iba hacia Usme

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Durante la discusión en TransMilenio, la mujer pidió datos personales a otro pasajero y lanzó acusaciones de robo - crédito Colombia Oscura/X

Un incidente viral dentro de un bus de Transmilenio, en Bogotá, involucró a una mujer que, aparentemente bajo los efectos del alcohol, discutió con otros pasajeros y aseguró pertenecer a la Policía Nacional, mostrando incluso un carné oficial ante las cámaras.

El hecho sucedió la noche del sábado 25 de julio mientras el vehículo de transporte público se dirigía a Usme, y fue ampliamente difundido por testigos a través de redes sociales. Mientras la unidad avanzaba rumbo a Usme, la protagonista, vestida con sudadera azul, blanco y gris, llamó la atención por su estado y las discusiones que sostuvo con quienes la rodeaban.

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La situación escaló rápidamente ante la mirada de otros pasajeros, quienes fueron testigos de un altercado marcado por la tensión y los reclamos por el comportamiento de la mujer.

En uno de los registros, la mujer increpó a un pasajero con una seguidilla de preguntas: “¿Cómo es su apellido? Ah, bueno. Porque le da temor, ¿cierto? Entonces, no hable cuando usted no sabe de leyes. No hable, no hable cuando usted no protege la ciudadanía. No hable cuando se sube a Transmilenio a robar”, expresó, generando incomodidad en el ambiente.

La mujer aseguró que podía mostrar un carné oficial para sostener su presunta vinculación con la Policía Nacional - crédito Captura de video
La mujer aseguró que podía mostrar un carné oficial para sostener su presunta vinculación con la Policía Nacional - crédito Captura de video

La discusión se agudizó cuando un hombre le recordó que la autoridad policial debe actuar con uniforme. La mujer replicó varias veces: “Estoy en civil. Pero sé de leyes. Sé de leyes. Sé de leyes. Sé de leyes”, insistiendo en su conocimiento legal mientras permanecía sentada con su equipaje y casco a la vista.

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En otro video divulgado, la mujer desafió a quienes la cuestionaban: “Entonces esperemos que lleguemos a la otra estación, yo me bajo y me dices: ¿cuántas delitos tienes? Vamos a ver. Yo me le paro ahí y ya no vamos a bajar. Mi amor, soy de la ley. Lo siento, soy de la ley. ¡Soy de la ley! Lo siento. Pero la delincuencia toca acabarla”, declaró en tono retador, señalando su supuesto compromiso con la legalidad.

La tensión aumentó cuando, ante la inminente salida de otro pasajero, la mujer lo increpó: “Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? ¿Por qué no se queda acá como una persona decente? A ver, ¿cuántas delitos o qué es lo que usted tiene? ¿Por qué se larga? Esperemos acá. Esperemos que pare y ya. Y miramos. Vea, yo soy de la Policía Nacional. Vea, ese le, le muestro el carnet oficial, vea, Policía Nacional. Vamos a ver por qué se quiere bajar”.

En otro video, la mujer dijo que se bajaría en la siguiente estación y volvió a presentarse como parte de la ley - crédito Colombia Oscura/X

En medio del altercado, otro usuario le reclamó por su estado aparente. Frente a esto, la mujer, ya de pie, respondió lanzando un puñetazo, lo que provocó gritos y reacciones entre quienes presenciaban la escena. Una de las pasajeras intervino con una solicitud directa: “Señora, contrólese. Está hasta borracha, señora, contrólese. Está mal el problema de usted”.

El comportamiento de la mujer en el articulado desató un debate sobre el ejercicio de la autoridad fuera de servicio y el consumo de alcohol entre funcionarios públicos. Las imágenes, replicadas en distintas plataformas digitales, pusieron en el centro la pregunta sobre los límites de la conducta policial en espacios públicos y las respuestas ciudadanas ante posibles abusos o comportamientos inadecuados.

Por ahora, no se conocen pronunciamientos oficiales de la Policía Nacional sobre la identidad de la mujer ni sobre las consecuencias administrativas que podrían derivarse del episodio.

En otro registro del caso en TransMilenio, la mujer reaccionó con un puñetazo cuando un hombre le reclamó por su estado -crédito Colombia Oscura/X

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Denuncia pública.. Ningún funcionario de la policía, así represente a la justicia, no tiene derecho a insultar y mucho menos a maltratar a un ciudadano sin justa causa...”; “Que belleza de señorita, que ejemplo actuando así, seguro lleva pistola y seguro la utiliza para hacer daño y no para hacer el bien; muy mal que tengan en sus filas a una persona así. No sabe de comportamiento. No sirve, Qué vergüenza si eso es cierto!!!”; “Medio litro de antioqueño....minimo”; “Dizque policía activa con ese tatuaje en la mano ese carnet ha de ser minimo de beneficiario de la DISAN de la policía que policia va a ser esa payasa ridícula. Un calvazo le dieron darle a esa borracha y bajarla del bus montón de guevones”: fueron algunos de los mensajes.

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