Colombia

Ejército Nacional incautó un depósito ilegal de explosivos en La Plata, Huila

Las autoridades informaron que el hallazgo del material se logró gracias a la colaboración de un exintegrante del Frente Carlos Patiño, quien entregó información clave para la incautación

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Incautaron material explosivo vinculado a planes terroristas en el occidente del Huila - crédito @COL_EJERCITO/X
Incautaron material explosivo vinculado a planes terroristas en el occidente del Huila - crédito @COL_EJERCITO/X

El Ejército Nacional de Colombia informó en las últimas horas la incautación de un depósito ilegal de explosivos en la vereda Panorama, municipio de La Plata, Huila, en una operación coordinada por la Novena Brigada junto a la Policía Nacional.

La acción, realizada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza y el Grupo de Caballería Liviano N.° 11, se apoyó en información proporcionada por un integrante sometido a la justicia del Frente Carlos Patiño.

Durante la intervención, los uniformados localizaron 30 artefactos explosivos de unos 250 gramos cada uno, con características similares a la pentolita. Además, el material decomisado incluyó 4 detonadores eléctricos, 4 detonadores adicionales, 2 fósforos eléctricos, un tubo cilíndrico y 49 centímetros de cordón detonante.

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Todos estos elementos fueron entregados a las autoridades competentes para el manejo y disposición correspondiente, según detalló el Ejército Nacional.

Las investigaciones preliminares señalaron que el Bloque Occidental Jacobo Arenas habría enviado estos explosivos en apoyo al Bloque Central Isaías Pardo, específicamente a la subestructura Hernando González Acosta.

Ejército incautó explosivos destinados a atentados en La Plata, Huila - crédito @COL_EJERCITO/X
Ejército incautó explosivos destinados a atentados en La Plata, Huila - crédito @COL_EJERCITO/X

El propósito, de acuerdo con el Ejército, era ejecutar acciones terroristas dirigidas contra instalaciones militares, unidades de la Fuerza Pública y la población civil del occidente del Huila.

“Con este resultado operacional, la Novena Brigada afecta las capacidades logísticas y terroristas de esta estructura armada organizada, evitando posibles atentados que pondrían en riesgo la vida e integridad de los habitantes del occidente del Huila”, sostuvo la institución en su comunicado.

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El hallazgo fue posible gracias a la articulación entre la Novena Brigada, la Dijin Grate de la Policía Nacional y la colaboración de un exintegrante del grupo ilegal, quien suministró la información clave para ubicar el depósito.

El Ejército Nacional reiteró que continuará desarrollando operaciones ofensivas en la región con el objetivo de proteger a la población y neutralizar las amenazas de los grupos armados organizados que operan en el departamento.

La institución subrayó el compromiso con la seguridad de los habitantes del Huila y reafirmó la importancia de la cooperación entre la ciudadanía y las autoridades para prevenir hechos violentos.

Operativo en Huila frustró uso de artefactos explosivos por grupos armados - crédito @COL_EJERCITO/X
Operativo en Huila frustró uso de artefactos explosivos por grupos armados - crédito @COL_EJERCITO/X

Incautaron arsenal y explosivos en operativo sobre corredor vial del Caquetá

El 24 de julio de 2026, un despliegue de la Policía Nacional en el eje vial que une San José del Fragua y Piamonte, sur del Caquetá, permitió la localización y decomiso de un arsenal asociado a Comandos de Frontera, estructura señalada por las autoridades de utilizar corredores estratégicos para el traslado de armamento y explosivos.

La operación, desarrollada en territorio de San José del Fragua, concluyó con la incautación de material de alto poder destructivo, prendas de uso privativo y equipos de comunicación.

Durante la acción, los agentes aseguraron cuatro granadas de 40 milímetros, un mortero artesanal de 81 milímetros, 11 granadas artesanales para mortero, alrededor de 12 kilogramos de Anfo, pólvora negra y 83 detonadores. Además, las autoridades hallaron nueve uniformes camuflados completos, vestuario reservado y elementos de intendencia y comunicaciones.

Todos los objetos incautados fueron puestos bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, accesorios y municiones.

Un operativo realizado por la Policía Nacional en el eje vial que conecta San José del Fragua y Piamonte, en el departamento de Caquetá, permitió la incautación de un arsenal de guerra y explosivos atribuidos al grupo armado organizado Comandos de Frontera - crédito Policía Tránsito y Transporte
Un operativo realizado por la Policía Nacional en el eje vial que conecta San José del Fragua y Piamonte, en el departamento de Caquetá, permitió la incautación de un arsenal de guerra y explosivos atribuidos al grupo armado organizado Comandos de Frontera - crédito Policía Tránsito y Transporte

El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte, afirmó: “Con este resultado afectamos de manera contundente la capacidad logística y criminal de los grupos armados organizados que pretenden utilizar nuestras vías para el transporte y ocultamiento de material bélico y explosivo”.

El oficial detalló que la incautación representó un avance importante en la estrategia institucional para debilitar estructuras armadas ilegales en el sur del país.

La Policía Nacional destacó que este golpe a la logística criminal tendrá un impacto directo en los procesos judiciales en curso y en la seguridad de los corredores viales de la región.

Por último, la institución anunció la continuidad de los controles y operativos en rutas clave, con el objetivo de impedir que organizaciones armadas utilicen estos trayectos para movilizar armamento, reforzando así la protección de la población y la tranquilidad en zonas afectadas por el accionar de grupos ilegales.

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