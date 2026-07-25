Concejo de Bogotá cuestionó el sistema de multas en Bogotá: más de 3.400 conductores lograron que les anularan comparendos

El incumplimiento masivo en el pago de multas de tránsito en Bogotá genera una acción coactiva sin precedentes - crédito Simit

En Bogotá, 14.269 comparendos fueron impugnados entre 2025 y el primer trimestre de 2026, y 3.471 conductores terminaron exonerados, un resultado que abrió cuestionamientos sobre el sistema porque la Secretaría de Movilidad no tiene información desagregada sobre las causas de esas reclamaciones ni sobre los puntos de la ciudad donde más se concentran.

La dimensión del fenómeno también se mide frente al volumen total de sanciones. Solo en 2025 se impusieron 948.220 comparendos y el 1,12% fue impugnado, mientras que el 0,26% concluyó con exoneración, de acuerdo con la entidad.

En el primer trimestre de 2026 se registraron 312.866 comparendos. De ese total, el 1,15% fue impugnado y el 0,32% terminó con una decisión favorable al ciudadano.

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La concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo Cristina Calderón Restrepo llevó el tema al debate público tras recibir una respuesta oficial a un derecho de petición.

Según explicó, la autoridad de tránsito no cuenta con una clasificación que permita establecer cuántas impugnaciones obedecen a errores en la notificación, inconsistencias en los datos del comparendo, posibles vulneraciones al debido proceso u otras situaciones particulares.

Cristina Calderón Restrepo cuestionó que la Secretaría de Movilidad no tenga datos desagregados sobre las causas de las impugnaciones de comparendos - crédito Concejo de Bogotá

Esa ausencia de detalle, señaló la cabildante, también impide saber qué localidades o corredores viales concentran más reclamaciones por presuntas irregularidades.

Para Calderón, el problema no se limita a cuántos ciudadanos apelan, sino a que sin esa información la administración no puede detectar fallas ni corregir procedimientos.

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La Secretaría Distrital de Movilidad respondió, en declaraciones citadas por RED+ Noticias, que garantiza el debido proceso y el derecho de cualquier ciudadano a impugnar un comparendo cuando considere que existen razones para hacerlo.

La entidad agregó que cada caso es analizado por una autoridad de tránsito con base en las pruebas, los argumentos y las circunstancias particulares del expediente.

Esa explicación oficial sostiene que las decisiones de exoneración no responden a una causa única o estandarizada. Por eso, afirmó la entidad, no es posible tipificar todas las absoluciones bajo una clasificación uniforme, ya que cada expediente tiene características propias valoradas de manera independiente.

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En el primer trimestre de 2026 se impusieron 312.866 comparendos en Bogotá, con un 1,15% de impugnaciones y un 0,32% de decisiones favorables al ciudadano - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La entidad distrital añadió que cuenta con mecanismos de seguimiento y control sobre las actuaciones de los agentes. Entre ellos mencionó cámaras corporales, protocolos institucionales y registros de los procedimientos realizados en vía.

Para la concejal, el punto pendiente es que esa información no se traduzca solo en supervisión de operativos, sino en insumos para identificar por qué miles de conductores acuden a la impugnación.

En sus declaraciones pidió a la nueva secretaria de Movilidad María Fernanda Ortiz revisar los procesos, medir resultados y fortalecer la transparencia para recuperar la confianza de los bogotanos.

Calderón afirmó: “La nueva secretaria tiene una oportunidad importante: revisar estos procesos, oír las preocupaciones de los ciudadanos y garantizar que cada procedimiento en vía tenga los mayores estándares de transparencia”.

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La Secretaría de Movilidad afirmó que cada exoneración de comparendo surge de un análisis individual basado en pruebas, argumentos y circunstancias del expediente - crédito Alcaldía de Bogotá

En Colombia, la posibilidad de controvertir una multa de tránsito está prevista en la Ley 769 de 2002, que rige el Código Nacional de Tránsito. La norma permite solicitar una audiencia pública para presentar pruebas de descargo cuando el ciudadano no está de acuerdo con la orden de comparendo.

Si la sanción fue impuesta en un operativo con agente de tránsito, el plazo para pedir la audiencia es de cinco días hábiles siguientes a la orden. Si se trata de un comparendo tecnológico por fotomulta, el plazo es de 11 días hábiles desde la notificación de la infracción.

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La Ventanilla Única de Servicios de Bogotá indica que el trámite se inicia en los portales www.ventanillamovilidad.com.co o www.movilidadbogota.com.co. Allí el usuario debe ingresar a “Agenda tu cita”, seleccionar “Trámites - Inicia aquí”, elegir la categoría “Actores viales” y luego la opción “Impugnación de comparendos”.

Después debe leer las instrucciones, diligenciar el formulario con información exacta y, si supera las validaciones del sistema, escoger punto de atención, fecha y hora. La confirmación llega al correo electrónico del solicitante, incluida la carpeta de spam.

De los 14.269 recursos presentados en el periodo analizado, 9.299 terminaron con la confirmación de la sanción. La Secretaría subrayó que, sumadas las cifras de 2025 y del primer trimestre de 2026, más del 99,6% de los comparendos impuestos en la ciudad no culminan con exoneración.

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