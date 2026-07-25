Jhón Jáder Durán debutó con el Benfica: gol y asistencia en el estadio da Luz de Lisboa

El atacante colombiano se reportó en la goleada de las "Águilas" por 5-1 en el estadio da Luz de Lisboa-crédito @SLBenfica/X

El 24 de julio de 2026, el delantero colombiano Jhon Durán debutó con Benfica con gol y asistencia en la victoria por 5-1 sobre Belenenses, un amistoso de pretemporada que el club portugués utilizó para ajustar su equipo antes del inicio de la Liga Portugal, después de una campaña anterior en la que terminó tercero con 80 puntos y quedó fuera de la Liga de Campeones ante Real Madrid.

El delantero colombiano fue la figura del partido, en un encuentro en el que también marcaron Gianluca Prestianni, con un doblete, Anísio Cabral y Franjo Ivanovic. El único descuento de Belenenses fue obra de Bruninho.

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El resultado ofrece una primera señal del papel que puede tener el atacante antioqueño en su nueva etapa en Lisboa. El calendario del equipo no da margen amplio de preparación y la pretemporada aparece como la base para llegar en condiciones al estreno en el campeonato local.

Benfica abrió la pretemporada con una goleada y Durán fue el jugador más determinante

El exdelantero del Zenit de Rusia tuvo un debut destacado en el estadio da Luz-crédito @SLBenfica/X

La actuación de Durán combinó las dos intervenciones más decisivas durante el juego: convirtió una vez y participó en otro tanto con una asistencia. La publicación destacó que el colombiano tuvo una presencia determinante en cancha en su primer partido con el conjunto luso.

La llegada del exatacante del Aston Villa de Inglaterra se produce después de un tramo reciente con poca continuidad en Zenit de San Petersburgo, donde buscó minutos a préstamo a comienzos de 2026. En ese paso disputó partidos oficiales entre la Premier Liga rusa y la Copa de Rusia, con un balance de dos anotaciones.

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Ese antecedente explica parte de la expectativa que rodea su incorporación a Benfica. El nuevo ciclo aparece para el delantero como una oportunidad de recuperación deportiva en un equipo que necesita elevar su rendimiento tras una temporada con resultados dispares.

Benfica marcó 101 goles, pero no logró títulos

El delantero Jhon Durán fue presentado por Benfica y afirmó que llega con el objetivo de ganar títulos-crédito @SLBenfica/X

En el frente local, Benfica comenzó el último curso con la conquista de la Supercopa de Portugal. Después cerró la Liga Portugal en la tercera posición con 80 puntos y quedó fuera de la pelea por el título, además de sufrir eliminaciones tempranas en las copas nacionales.

En el plano internacional, el equipo alcanzó los playoffs de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones. Allí fue eliminado por Real Madrid con un marcador global de 3-1.

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Aun con esos tropiezos, el equipo mantuvo una producción ofensiva alta. Benfica acumuló 101 goles en 55 partidos oficiales durante toda la temporada.

Durán llega a ese contexto con un recorrido amplio para sus 22 años. Según el registro profesional de Transfermarkt incluido en la información original, el atacante surgido en Envigado FC ya supera los 200 partidos y los 50 goles a nivel de clubes.

Su trayectoria incluye pasos por la MLS, la Premier League, el fútbol árabe, la Liga de Turquía y de Rusia. Ese recorrido también lo convirtió en una alternativa recurrente de la Selección Colombia absoluta.

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En sus pasos más recientes por el fútbol de Turquía y Rusia con Fenerbahçe, justamente jugó ante Benfica: uno en la Eusébio Cup y dos en la ronda clasificatoria para la fase de grupos de la Liga de Campeones, serie en la que el equipo portugués se impuso.

Con el conjunto turco ganó la Supercopa de Turquía y marcó cinco goles en 21 partidos antes de pasar también a préstamo al Zenit de San Petersburgo para el cierre de la temporada 2025/26. En Rusia consiguió su primer título de liga, con un gol en seis partidos y otro en la Copa de Rusia.

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A continuación, estos son los retos que tendrá Benfica en el cierre de julio

30 de julio de 2026 - Europa League: Benfica vs. St. Gallen (Suiza)

9 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: Benfica vs. Académico Viseu

16 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: Casa Pía vs. Benfica

23 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: Moreirense vs. Benfica

30 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: Benfica vs. Estoril