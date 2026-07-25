Karol G arrancó su gira ‘Viajando por el mundo, Tropitour’, en Chicago: este fue el setlist completo y las sorpresas en el show

Karol G abrió un nuevo capítulo en su carrera la noche del 24 de julio, al regresar a los escenarios con una gira internacional tras el éxito de Mañana será bonito World Tour en 2024, que consolidó su posición global y generó ingresos superiores a 300 millones de dólares. Ahora, la artista colombiana inicia Viajando por el mundo, Tropitour, un recorrido que contempla presentaciones en más de 15 países y el objetivo de superar sus propias cifras.
La primera fecha tuvo lugar en Chicago, en el estadio Soldier Field, ante más de 60.000 asistentes y localidades agotadas. Horas antes del concierto, se revelaron imágenes del escenario que acompañará a Karol G durante toda la gira: una estructura monumental que simula una caverna o formación rocosa, flanqueada por dos pantallas LED de gran tamaño. El diseño incluye varios niveles, escaleras y una pasarela amplia que avanza hacia el público, facilitando la interacción con los espectadores de las primeras filas.
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El montaje incorpora además un segundo escenario acuático, similar al utilizado en su presentación de Coachella, equipado con una pantalla LED en el piso que proyecta luces e imágenes durante el espectáculo.
El show comenzó cerca de las 9:00 p. m. (hora de Colombia) y generó una fuerte reacción en redes sociales, en las que los seguidores compartieron los momentos más destacados. La apertura incluyó un mensaje de empoderamiento por parte de Karol G, seguido por Latina Foreva, la primera canción interpretada en la gira. La artista apareció con un conjunto de dos piezas en tono dorado y una coreografía junto a sus bailarines.
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La artista colombiana inició su tour mundial con un mensaje de empoderamiento y la canción Latina Foreva - crédito @Tez_92/ X
En el primer acto, Karol G interpretó temas como Un gatito me llamó, Oki Doki, Ta ok, Qlona, El Makinon y S91. En esta sección, usó un abrigo de imitación de piel, aludiendo al concepto de “mujer de la caverna”.
Para el segundo acto, la cantante cambió a un vestuario de tres piezas: top oscuro con brillo plateado, falda con vuelos en tonos cálidos y un tocado de plumas rojas, naranjas y moradas. En esta etapa interpretó canciones como Tropicoqueta, Papasito, Ese hombre es malo, 200 Copas y Mamii.
Para el tercer acto del show, Karol regresó al escenario subida en tres congas gigantes, recreando la pose de su álbum Tropicoqueta, siendo uno de los momentos más comentados de la noche.
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Karol G recreó la portada de Tropicoqueta al cantar 'Ivonny Bonita' sobre tres congas gigantes, generando uno de los momentos más destacados de la noche - crédito @Tez_92/ X
Después, para el cuarto acto, La Bichota interpretó Pineapple en el escenario principal para después pasar a la tarima acuática y dar paso a canciones como Gatubela, Amargura y Bandida Enrrenada.
En el último acto, Karol G realizó un nuevo cambio de vestuario, eligiendo un conjunto de dos piezas inspirado en la naturaleza, adornado con flores en tonos rosados tanto en el top como en la falda. Para el cierre, interpretó Bichota, Tusa, Milagros, Coleccionando heridas y concluyó la presentación con Viajando por el mundo, tema que da nombre al tour.
El montaje acuático y la pantalla LED en el piso acompañaron la interpretación de varias canciones, sumando un elemento visual único al espectáculo - crédito - @Tez_92/ X
Al finalizar, Karol regresó al escenario para presentar Matadora, su nueva canción, cumpliendo así una promesa hecha a sus seguidores y dando cierre a la primera fecha de la gira.
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El público celebró la interpretación de TQG, uno de los éxitos recientes del repertorio de Karol G - crédito @Tez_92/ X
Setlist completo de ‘Viajando por el mundo, Tropitour’ de Karol G
- Latina Foreva
- Gatito me llamó
- Oki Doki
- Ta Ok Remix
- Qlona
- El Makinon
- S91
La artista utilizó un elemento escenográfico en forma de guacamaya para interpretar 'Papasito', sumando color y movimiento a la puesta en escena - crédito @Miguel_G_1_1/ X
- Tropicoqueta
- Papasito
- Ese hombre es malo
- 200 Copas
- Mamii
- Ivonny Bonita
- Pineapple
- A su boca la amo (Interlude)
- Gatubela x Rompe
Karol G sorprendió al público al incorporar al escenario el de la piscina que presentó en Coachella, donde interpretó 'Bandida Entrenada' acompañada de un despliegue visual - crédito @NachoConO/ X
- Amargura
- Tu perfume
- Dile Luna
- Bandida entrenada
- Ojos Ferrari
- Una noche Medellín Remix
- Ta’ OK
- A ella
La presentación culminó con Karol G interpretando 'Viajando por el mundo', canción que da nombre a la gira y que marcó el cierre de una noche llena de música y euforia en el estadio - crédito @elsotanodeismaa/ X
- Si volvemos
- Amiga mía
- Provenza
- Bichota
- Tusa - Versión salsa
- Milagros
- Coleccionando heridas
- Si antes te hubiera conocido
- Viajando por el mundo
- Matadora (Nueva canción)
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