Colombia

Arelys Henao estrena con Grupo Exterminador “En manos ajenas” como adelanto de su gran concierto en Bogotá

La cantante colombiana presentó su primera alianza con la agrupación mexicana antes del show con el que celebrará tres décadas de carrera en el Movistar Arena, donde ellos ya figuran como invitados especiales

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Arelys Henao y Grupo Exterminador se unen en “En manos ajenas”, la primera colaboración entre la cantante colombiana y la agrupación norteña mexicana.
Arelys Henao y Grupo Exterminador se unen en “En manos ajenas”, la primera colaboración entre la cantante colombiana y la agrupación norteña mexicana.

Arelys Henao y Grupo Exterminador se unen en “En manos ajenas”, la primera colaboración entre la cantante colombiana y la agrupación norteña mexicana, un lanzamiento que antecede la celebración de los 30 años de trayectoria artística de Henao en el Movistar Arena de Bogotá, programada para el 17 de octubre. La banda guanajuatense es además el primer invitado especial confirmado para esa noche.

La canción, de autoría de Juan Corona y Francisco Rivera, narra la historia de un desamor y un arrepentimiento tardío, con la dignidad femenina como hilo conductor. La mezcla, masterización y coproducción estuvieron a cargo de Johan Úsuga en los estudios Felinos Producciones, mientras que el video fue rodado en el Rancho Mx, en Cajicá, bajo la dirección de Andrés Osorio con la casa productora Everest Films.

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La alianza musical une dos referentes de la música popular latinoamericana con décadas de recorrido. Henao, reconocida como La Reina de la Música Popular Colombiana, construyó su carrera desde los años noventa en Medellín tras emigrar de Sabanalarga, Antioquia, su municipio natal, donde a los 12 años ya se presentaba ante públicos de hasta 5.000 personas. Grupo Exterminador, por su parte, surgió en Guanajuato, México, a mediados de esa misma década, cuando los hermanos CoronaJuan, Jesús, Bernardo y José— firmaron con Fonovisa y adoptaron su nombre actual, inspirado en la película “Terminator” de Arnold Schwarzenegger.

La respuesta del público al anuncio del concierto en el que se encontrará estos dos referentes de la música popular ha sido contundente. Más del 90% del aforo del Movistar Arena ya está vendido.
La respuesta del público al anuncio del concierto en el que se encontrará estos dos referentes de la música popular ha sido contundente. Más del 90% del aforo del Movistar Arena ya está vendido.

La respuesta del público al anuncio del concierto en el que se encontrarán estos dos referentes de la música popular ha sido contundente. Más del 90% del aforo del Movistar Arena ya está vendido, lo que convierte la velada en uno de los eventos de mayor demanda en la escena de la música popular colombiana del año. El espectáculo recorrerá tres décadas de repertorio con temas como “Señor Prohibido”, “Mi Historia”, “Lo Pasado, Pisado”, “Amante y Amigo”, “La Patrona”, “Amarga Despedida”, “No Podemos Callar”, “Fue Mi Culpa” y “Flores en Vida”, entre otros.

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El concierto del 17 de octubre no será el único escenario de esta celebración. Henao trasladará la gira a Medellín, donde se presentará el 7 de noviembre en el Centro de Eventos La Macarena, con nuevas sorpresas para sus seguidores y más invitados nacionales e internacionales por confirmar.

Grupo Exterminador subirá al escenario del Movistar Arena para interpretar junto a Henao el nuevo sencillo “En manos ajenas”, y también entonará algunos de sus propios éxitos, entre ellos “La Cruz de Mariguana” y “Las Monjitas”. La banda mexicana, que en 2007 llegó al puesto 9 del listado de Billboard con el álbum “Nuestras Románticas” y cuyo tema “El Padre De Todos” superó los 32 millones de reproducciones en YouTube en diciembre de 2023, amplía con esta participación su presencia en el circuito de la música popular colombiana.

Arelys Henao y Exterminador, 'En Manos Ajenas', La canción, de autoría de Juan Corona y Francisco Rivera, narra la historia de un desamor y un arrepentimiento tardío, con la dignidad femenina como hilo conductor.

La trayectoria de Arelys Henao arrancó de manera profesional a finales de los años noventa, cuando grabó sus primeras producciones con Discos Victoria y Colmúsica. Fue el álbum “Por la puerta grande” el que la llevó al reconocimiento masivo, con canciones como “No aguanto más”, “Madre soltera” y “Por mis hijos”. A lo largo de su carrera acumuló cuatro nominaciones a los Premios Nuestra Tierra en las categorías de Mejor Artista Femenina y Mejor Interpretación Femenina, y su historia de vida inspiró a Caracol Televisión a producir una serie biográfica que lleva su nombre. “Yo no elegí ser artista, yo nací siéndolo”, afirmó la cantante en declaraciones recogidas por Gente.com.co.

Grupo Exterminador, que lanzó su más reciente sencillo, “El Soldado”, en junio de 2026, llega a este proyecto en plena actividad. La agrupación, que acumula Discos de Oro y primeros lugares en radio en México y Estados Unidos, ha demostrado a lo largo de más de tres décadas una capacidad de renovación que la mantiene vigente entre distintas generaciones de oyentes de la música regional mexicana y norteña.

La trayectoria de Arelys Henao arrancó de manera profesional a finales de los años noventa, a lo largo de su carrera acumuló cuatro nominaciones a los Premios Nuestra Tierra en las categorías de Mejor Artista Femenina y Mejor Interpretación Femenina.
La trayectoria de Arelys Henao arrancó de manera profesional a finales de los años noventa, a lo largo de su carrera acumuló cuatro nominaciones a los Premios Nuestra Tierra en las categorías de Mejor Artista Femenina y Mejor Interpretación Femenina.

La artista colombiana agradeció públicamente a Dios, al público y a los medios de comunicación por el apoyo recibido, y confirmó que ambos conciertos contarán con una producción de alto nivel y con más invitados especiales que se darán a conocer en los próximos días.

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