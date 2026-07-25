Así anunció ‘Betty la fea’ su nueva temporada: se adelantó el regreso de un personaje

En un video protagonizado por la mismísima Beatriz Pinzón Solano, se dieron unos cuantos detalles de lo que se viene para la tercera temporada - crédito Prime Video

Prime Video hizo el anuncio oficial de una nueva temporada de Betty la fea: la historia continúa y anticipó que la historia seguirá con una tercera entrega de la secuela porque, según el anuncio oficial, aún quedan conflictos personales y laborales por desarrollar alrededor de Beatriz Pinzón, Armando Mendoza y su hija, Mila.

La confirmación llegó después de que la producción se convirtiera en la serie latinoamericana más vista en la historia del servicio de streaming, según las cifras reportadas por la misma Prime Video.

El anuncio se difundió con un video promocional en el que Ana María Orozco vuelve a interpretar a Beatriz Pinzón durante una conferencia de prensa ficticia de Eco Moda. Allí el personaje afirma: “Todavía hay mucha tela por cortar”.

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En la grabación, Betty anuncia que un viejo personaje hará su regreso a la trama de la serie - crédito Prime Video

En el mismo avance, Betty deja abierta otra línea de intriga al advertir: “Volverá alguien que debió quedarse en el pasado”. Este anuncio ya comenzó a generar preguntas entre los seguidores de la historia original de Fernando Gaitán, pues hasta ahora se desconoce qué actor o actriz se sumó al elenco para esta temporada.

La próxima temporada continuará la vida personal y profesional de la protagonista, desarrollando los problemas de su relación con Armando Mendoza, interpretado por Jorge Enrique Abello, y en el vínculo con su hija, Mila, interpretada por Juanita Molina.

La trama, además, incorporará nuevas revelaciones que pondrán a prueba los lazos familiares y laborales de los personajes centrales, bajo la dirección de Juan Carlos Mazo. Por ahora, Prime Video no reveló la fecha exacta de estreno ni ofreció más detalles de la trama completa.

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La primera temporada de la secuela rompió récords al ubicarse como el título latinoamericano con mayor audiencia de la plataforma. La segunda consolidó ese desempeño y preparó el terreno para esta nueva entrega.

Javiera Balmaceda, directora de contenidos originales para Latinoamérica, Canadá y Australia en Amazon Studios, explicó el peso cultural del personaje a través de un comunicado de prensa: “Nos enorgullece ofrecer a los fans una nueva perspectiva de un personaje que marcó la televisión en América Latina y que sigue inspirando a generaciones enteras”.

La mayoría del elenco original confirmó su aparición en la serie de Prime Video - crédito Infobae Colombia

Las temporadas anteriores reunieron a buena parte del elenco que hizo célebre el proyecto original. Entre ellos estuvieron Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Mario Duarte, Lorna Cepeda, Natalia Ramírez, Julián Arango, Ricardo Vélez, o Estefanía Gómez.

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El alcance internacional de la historia también quedó reflejado en sus adaptaciones. La ficción obtuvo un Récord Guinness por ser la telenovela con mayor número de versiones en el mundo, fue doblada a cerca de 15 idiomas y dio origen a 19 versiones producidas en distintos países.

Ana María Orozco se refirió al legado de ‘Betty la fea’ y lo que implicó retomar el personaje 25 años después

Ana María Orozco afirmó que el paso de 25 años aporta nuevas capas al personaje de Betty y abre una identificación con mujeres en otra etapa de la vida - crédito @anaorozcoof/Instagram

En diálogo con People en Español, la intérprete de Beatriz Pinzón Solano habló en junio pasado sobre el regreso al personaje que la convirtió en un referente de la telenovela latinoamericana, en medio de la expectativa por el estreno de una tercera temporada.

“Hace 10 años no hubiera sido tan interesante volver a meterme en este personaje”, reconoció la actriz colombiana de 51 años. “Yo creo que pasados 25 años, han pasado más cosas que se le pueden aportar al personaje (...) Y tiene una hija más grande, una vida en pareja, y me parece una edad muy interesante también para la mujer ya llegando a los 50 años, todo lo que tiene por vivir también”, añadió.

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En ese sentido, Orozco destacó que esta continuación de la historia dejó abierta la posibilidad de que los televidentes se puedan identificar igualmente con Betty, tal y como sucedió en la telenovela original, emitida entre 1999 y 2001. “Muchas televidentes podrán identificarse con la nueva Betty. Es como un nuevo comienzo para muchas mujeres que ya sus hijos han crecido, que han cumplido como todo un ciclo, así que es bien interesante lo que pasa también con Betty en esta etapa”, apuntó.