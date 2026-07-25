La familia de Yeison Jiménez reveló la lujosa tumba del ‘Aventurero’: su hermano le dedicó unas palabras

La estatua dorada fue revelada por Alejandro Jiménez, hermano del cantante, en sus redes sociales este viernes 25 de julio, junto con una dedicatoria - crédito @alejojimenez1718/Instagram

Han pasado seis meses desde la muerte del cantante de regional colombiano Yeison Jiménez, en un accidente aéreo en zona rural de Paipa (Boyacá) en el que también fallecieron cinco personas de su equipo de trabajo. El artista tenía 34 años cuando ocurrió el siniestro.

El hecho conmocionó a la escena musical nacional y particularmente a los principales exponentes del género. Su familia lo recuerda con regularidad en sus redes sociales, pero también viene poniendo en marcha iniciativas con el fin de prolongar su memoria y legado en la música colombiana.

Una de las más recientes, y una que emocionó a sus seguidores se dio a conocer este viernes 25 de julio por parte de su hermano, Alejandro Jiménez. En su cuenta de Instagram, mostró las fotografías de la tumba del artista, un espacio que tiene como pieza central una gran estatua dorada con el rostro del cantante, concebida como tributo a su memoria y a su legado en la música popular.

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“Mi amor por ti no se define en este lugar ni mucho menos aquí va a quedar; eras y seguirás siendo el mejor, de la gente y para la gente. Te amo hermanito, y es tan grande mi amor por ti que no existe una palabra para poderlo describir, o al menos poder decir un poco de lo mucho que siento por ti en mi corazón”, escribió Alejandro en la publicación, a modo de dedicatoria.

La tumba de Yeison Jiménez tiene una estatua dorada con el rostro del cantante como pieza central del monumento. De momento se desconoce su ubicación exacta - crédito @alejojimenez1718/Instagram

Según registros funerarios y publicaciones difundidas tras su muerte, las honras fúnebres de Yeison Jiménez se realizaron en Jardines del Recuerdo, al norte de Bogotá, donde también tuvo lugar la ceremonia de cremación del artista en un evento de carácter privado. Meses atrás, seguidores ya habían señalado una tumba simbólica en ese mismo cementerio, convertida en punto de encuentro para quienes querían llevar flores o recordarlo.

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La familia no ha entregado detalles públicos sobre la ubicación exacta del nuevo monumento. Aun así, los fanáticos interpretaron el espacio revelado por Alejandro como otro símbolo del cariño que sigue despertando el cantante.

La estatua dorada fue leída por buena parte de su fanaticada como una forma de inmortalizar el rostro de un artista que construyó su carrera desde abajo y que siempre defendió la importancia de su vínculo con el público que asistía a sus conciertos.

Jiménez falleció en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, el 10 de enero de 2026 - crédito @alejojimenez1718/Instagram

El homenaje llega en una semana especialmente significativa para sus seguidores: el 23 de julio de 2026 se estrenó Mala de Profesión, una canción inédita que Yeison dejó grabada antes de morir y que su familia y equipo decidieron publicar como parte de su legado musical. El tema mantiene ese sello de despecho directo y orgullo herido que lo caracterizó. Una de las frases más comentadas desde el lanzamiento es “El diablo la ve y se esconde”.

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El equipo del artista señaló que este estreno marca el inicio de una nueva etapa orientada a compartir canciones que quedaron registradas con su voz, con el propósito de mantener vivo el vínculo que Yeison construyó con su público.

Equipo de Yeison Jiménez anunció nuevo ‘merchandising’ del artista

Las imágenes publicadas en la cuenta oficial de Instagram de Yeison Jiménez revelan otro frente del homenaje. En sus historias instantáneas, el equipo del artista anunció una colección especial en conmemoración al que sería su cumpleaños, el próximo 26 de julio, dirigida a “quienes nunca han dejado de llevarlo en el corazón”.

La colección incluye gorras en edición limitada bajo el nombre “Edición Natalicio”, con la leyenda “Muy pronto...”. Los modelos muestran diseños en blanco, negro y beige, con detalles como el logo del artista, una fotografía suya bordada en la parte frontal e ilustraciones en el interior de las viseras. La iniciativa apunta a mantener viva su memoria a través de productos que conecten a los fanáticos con su figura.

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Se anunció el próximo lanzamiento de gorras conmemorativas por el natalicio de Yeison Jiménez - crédito @yeison_jimenez/Instagram