Petro se pronunció sobre nueva polémica de Juliana Guerrero que la involucra en presunto entramado de corrupción: “El jefe de jefes se tiró los negocios”

Petro se pronunció sobre nueva polémica de Juliana Guerrero que la involucra en presunto entramado de corrupción - crédito Colprensa y @infopresidencia/X

Juliana Guerrero vuelve a estar en el ojo público luego de que se publicaran testimonios, chats, audios, tiquetes aéreos y consignaciones sobre un esquema de cobros a empresarios a cambio de supuestas gestiones para conseguir contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior.

De acuerdo con Semana, el esquema contemplaba una tarifa de $1.000.000 por reuniones, un anticipo de $200.000.000 y el cobro del 10% del valor de cada proyecto adjudicado. En las conversaciones, Juliana Guerrero asumía las gestiones ante el Gobierno, mientras que su hermana Verónica mantenía la comunicación con los empresarios y David Trespalacios, un joven de Barranquilla, Atlántico, cercano a la familia de las mujeres que recibía el dinero.

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Incluso, Verónica Guerrero, hermana de Juliana que también participaba en la operación ilegal, explicaba a varios de los empresarios que presuntamente la exfuncionaria se reunía con el presidente de la República, Gustavo Petro, al que llamaban “el jefe de jefes” para presuntamente hablar sobre los contratos.

El jefe de Estado afirmó que las pruebas contra la exfuncionaria del Gobierno deben ser entregadas a la Fiscalía General de la Nación - crédito @petrogustavo/X

En reacción a las revelaciones de posible corrupción dentro de la actual administración, el jefe de Estado utilizó sus redes sociales para defender a Juliana Guerrero y desmentir la polémica. Así mismo, aseguró que las presuntas pruebas deben ser entregadas a las autoridades.

“Las pruebas que aquí se indican, reflejan, que los llamados ”empresarios* se pusieron furiosos y a lo mejor entregaron los chats, porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo, actuamos por presiones de mujeres o por codicia. Hasta abelardistas serán si se investiga un poquito más. La revista haría un gran favor entregando esos chats a la fiscalía(sic)“, escribió en X.

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Y agregó: “El jefe de jefes parece que se tiró los negocios porque piensa en otras cosas diferentes a la codicia”.

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