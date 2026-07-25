Deportes

Manager del UAE Team Emirates salió a explicar lo que ocurrió en el accidente de Einer Rubio en el Tour de Francia

El ciclista del Movistar Team se chocó con un carro del equipo de Tadej Pogačar mientras ascendía a la montaña del Alpe d’Huez, obligando al corredor boyacense a retirarse de la carrera

Guardar
Google icon

Así fue el fuerte choque que sufrió el colombiano del Movistar Team-crédito @Domestique___/X

El director deportivo del UAE Team Emirates, Joxean Fernández “Matxín”, ofreció el 25 de julio de 2026 su versión sobre el accidente que provocó el abandono de Einer Rubio en la etapa 19 del Tour de Francia, tras un choque en Alpe d’Huez que involucró a un vehículo de su equipo.

La jornada del 24 de julio marcó un punto de quiebre en el Tour de Francia 2026 para el ciclista colombiano Einer Rubio, ya que se vio obligado a retirarse tras impactar contra el coche del UAE Team Emirates durante la subida a Alpe d’Huez. El incidente ocurrió en medio de una multitud que reducía el espacio en la carretera y generaba un entorno de alta presión para los equipos y corredores.

PUBLICIDAD

El director del equipo en dónde corre el esloveno Tadej Pogačar se pronunció tras el accidente que sufrió Einer Rubio-crédito @matxin/Instagram
El director del equipo en dónde corre el esloveno Tadej Pogačar se pronunció tras el accidente que sufrió Einer Rubio-crédito @matxin/Instagram

El accidente no fue captado por la transmisión oficial, pero el ciclista noruego Tobias Halland Johannessen, del equipo Uno-X Mobility, relató a medios de su país que vio cómo Rubio chocó de lleno contra el vehículo del UAE.

“Vi que Rubio, del Movistar, entró contra el coche del UAE. No tenía buena pinta en absoluto. Me pregunto si rompió el cristal con la cara. Espero que esté bien”.

El pedalista colombiano del Movistar Team chocó con un carro del UAE Team Emirates y sufrió graves lesiones en el rostro - crédito @Pamezcycling/Instagram

En este contexto, Joxean Fernández “Matxín”, director deportivo del UAE Team Emirates, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para aclarar lo sucedido desde su perspectiva.

“Hoy siento la necesidad de explicar lo que ocurrió desde mi posición dentro del coche en la etapa de ayer”, comenzó el directivo.

Fernández explicó que en los últimos kilómetros de Alpe d’Huez, con miles de aficionados cerca de la carretera y bajo la presión de una etapa decisiva, uno de los fanáticos que estaba animando al pelotón general, se atravesó durante el ascenso, situación que llevó a frenar el carro del UAE Team Emirates XRG. Tras detenerse, Fernández escuchó un fuerte impacto detrás del coche

PUBLICIDAD

“En los últimos kilómetros de Alpe d’Huez, con miles de aficionados muy cerca de la carretera y una enorme presión propia de una etapa decisiva del Tour, un espectador irrumpió de forma inesperada y cayó justo debajo de nuestro vehículo. Mi única reacción fue frenar de inmediato para evitar atropellarlo. Fueron apenas unas décimas de segundo en las que solo pensaba en evitar una tragedia mucho mayor”.

Allí Fernández explicó que todo lo sucedido ocurrió muy rápido, y que tras llegar a la meta se enteró del accidente que sufrió el corredor del Movistar Team:

“Fueron apenas unas décimas de segundo en las que solo pensaba en evitar una tragedia mucho mayor. En medio del ruido, la tensión, la multitud y la responsabilidad de seguir protegiendo al líder de la carrera, no fue hasta llegar a meta cuando conocí el alcance del accidente y que Einer debía abandonar el Tour”

El director deportivo afirmó que, al enterarse de la gravedad del incidente, contactó de inmediato al equipo Movistar para preguntar por la situación del ciclista colombiano, y remarcó que comprende que puedan surgir críticas y preguntas al ver solo una parte de las imágenes, pero insistió en que las decisiones en carrera se toman “en fracciones de segundo y siempre buscando proteger la vida de las personas”.

“Lamento profundamente las consecuencias de este accidente. Si mis decisiones de ese instante han terminado afectando a un ciclista del pelotón, solo puedo decir que me duele enormemente”, expresó.

Por último, subrayó que la seguridad de corredores, equipos y aficionados depende también del comportamiento responsable de quienes siguen la carrera desde la carretera. Expresó su apoyo a Einer Rubio y manifestó su deseo de verlo pronto en competencia.

Este es el parte médico de Einer Rubio tras el accidente sufrido

Einer Rubio
Einer Rubio salió bien en los exámenes médicos en su rostro y volverá a la concentración de su equipo en Francia - crédito @Movistar_Team/X

El ciclista colombiano Einer Rubio recibió el alta tras el accidente en la etapa 19 del Tour de Francia 2026. El Movistar Team informó que los exámenes en el hospital de Grenoble descartaron fracturas y precisó que el corredor salió del centro médico.

El equipo español detalló que el boyacense necesitó cerca de 20 puntos de sutura en el rostro y luego fue trasladado para estudios complementarios. En una actualización posterior:

“Las pruebas realizadas han descartado fracturas. Einer va a recibir el alta y podrá abandonar esta noche el hospital.

Así fue la participación de Einer Rubio durante el Tour de Francia 2026

Einer Rubio fue uno de los animadores en las fugas del Tour de Francia 2026-crédito Europa Press
Einer Rubio fue uno de los animadores en las fugas del Tour de Francia 2026-crédito Europa Press

En las 19 etapas que disputó, la mejor actuación que tuvo el colombiano fue en la etapa 15 del Tour de Francia cuando llegó en el puesto 15 entre Champagnole y Plateau de Solaison.

A continuación, estos fueron sus resultados en la carrera durante las 18 etapas que disputó:

  • 4 de julio de 2026: Etapa 1 (contrarreloj por equipos) - Barcelona › Barcelona — Puesto 20
  • 5 de julio de 2026: Etapa 2 - Tarragona › Barcelona — Puesto 119
  • 6 de julio de 2026: Etapa 3 - Granollers › Les Angles — Puesto 129
  • 7 de julio de 2026: Etapa 4 - Carcassonne › Foix — Puesto 117
  • 8 de julio de 2026: Etapa 5 - Lannemezan › Pau — Puesto 70
  • 9 de julio de 2026: Etapa 6 - Pau › Gavarnie-Gèdre — Puesto 89
  • 10 de julio de 2026: Etapa 7 - Hagetmau › Bordeaux — Puesto 113
  • 11 de julio de 2026: Etapa 8 - Périgueux › Bergerac — Puesto 130
  • 12 de julio de 2026: Etapa 9 - Malemort › Ussel — Puesto 46
  • 14 de julio de 2026: Etapa 10 - Aurillac › Le Lioran — Puesto 20
  • 15 de julio de 2026: Etapa 11 - Vichy › Nevers — Puesto 112
  • 16 de julio de 2026: Etapa 12 - Circuit Nevers Magny-Cours › Chalon-sur-Saône — Puesto 61
  • 17 de julio de 2026: Etapa 13 - Dole › Belfort — Puesto 114
  • 18 de julio de 2026: Etapa 14 - Mulhouse › Le Markstein — Puesto 34
  • 19 de julio de 2026: Etapa 15 - Champagnole › Plateau de Solaison — Puesto 21
  • 21 de julio de 2026: Etapa 16 (contrarreloj por equipos) - Évian-les-Bains › Thonon-les-Bains — Puesto 84
  • 22 de julio de 2026: Etapa 17 - Chambéry › Voiron — Puesto 32
  • 23 de julio de 2026: Etapa 18 - Voiron › Orcières-Merlette — Puesto 46

Temas Relacionados

Einer RubioMovistar TeamTour de FranciaTour de Francia 2026Accidente Einer RubioTadej PogacarCiclismo colombianoColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del campeón de Colombia en la Liga BetPlay

El campeón de Colombia quiere volver a defender su título frente a un equipo con el cual supo sonreír en diciembre de 2025, y que comenzará un nuevo proceso de la mano del técnico bogotano Sebastián Oliveros

Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del campeón de Colombia en la Liga BetPlay

Millonarios vs. Bucaramanga - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay desde El Campín

El equipo de Fabián Bustos viene de una mala pretemporada ante Universitario del Perú y Colo-Colo de Chile, mientras que el “Leopardo” tendrá el debut oficial del entrenador uruguayo Pablo Peirano

Millonarios vs. Bucaramanga - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay desde El Campín

EN VIVO | Etapa 20 Tour de Francia: Un nuevo ascenso al Alpe d’Huez y la oportunidad para que los colombianos figuren

Tadej Pogacar vestía el maillot amarillo con una ventaja sólida sobre Evenepoel, Del Toro y Seixas, y había sumado 26 victorias de etapa en el Tour, igualando marcas históricas

EN VIVO | Etapa 20 Tour de Francia: Un nuevo ascenso al Alpe d’Huez y la oportunidad para que los colombianos figuren

Gustavo Puerta respaldó a Néstor Lorenzo ante las críticas por su renovación en la selección Colombia

El mediocampista fue figura del Mundial 2026 y destacó el trabajo del entrenador en el campeonato, pues le ayudó a ascender en su carrera

Gustavo Puerta respaldó a Néstor Lorenzo ante las críticas por su renovación en la selección Colombia

Otro equipo apoya a los ocho grandes que piden cambios en los derechos de televisión del fútbol colombiano

Los conjuntos más ganadores del país dieron un sacudón a la Dimayor por su anuncio de solicitar una mejor distribución, o no cederán su imagen para cualquier negociación

Otro equipo apoya a los ocho grandes que piden cambios en los derechos de televisión del fútbol colombiano
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

La familia de Yeison Jiménez reveló la lujosa tumba del ‘Aventurero’: su hermano le dedicó unas palabras

La familia de Yeison Jiménez reveló la lujosa tumba del ‘Aventurero’: su hermano le dedicó unas palabras

“Felices los 4″: Maluma y su respuesta a una fanática que lo eligió a él por encima de su pareja

Así anunció ‘Betty la fea’ su nueva temporada: se adelantó el regreso de un personaje

Rafael Escalona en París: el día que con una canción profetizó el futuro de Abelardo de la Espriella, hace 25 años

Shakira no pudo contener la emoción al despedirse de los Ghetto Kids: les hizo una promesa que ilusionó a sus fans

Deportes

Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del campeón de Colombia en la Liga BetPlay

Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del campeón de Colombia en la Liga BetPlay

Millonarios vs. Bucaramanga - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay desde El Campín

EN VIVO | Etapa 20 Tour de Francia: Un nuevo ascenso al Alpe d’Huez y la oportunidad para que los colombianos figuren

Gustavo Puerta respaldó a Néstor Lorenzo ante las críticas por su renovación en la selección Colombia

Otro equipo apoya a los ocho grandes que piden cambios en los derechos de televisión del fútbol colombiano