Manager del UAE Team Emirates salió a explicar lo que ocurrió en el accidente de Einer Rubio en el Tour de Francia

Así fue el fuerte choque que sufrió el colombiano del Movistar Team-crédito @Domestique___/X

El director deportivo del UAE Team Emirates, Joxean Fernández “Matxín”, ofreció el 25 de julio de 2026 su versión sobre el accidente que provocó el abandono de Einer Rubio en la etapa 19 del Tour de Francia, tras un choque en Alpe d’Huez que involucró a un vehículo de su equipo.

La jornada del 24 de julio marcó un punto de quiebre en el Tour de Francia 2026 para el ciclista colombiano Einer Rubio, ya que se vio obligado a retirarse tras impactar contra el coche del UAE Team Emirates durante la subida a Alpe d’Huez. El incidente ocurrió en medio de una multitud que reducía el espacio en la carretera y generaba un entorno de alta presión para los equipos y corredores.

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El director del equipo en dónde corre el esloveno Tadej Pogačar se pronunció tras el accidente que sufrió Einer Rubio-crédito @matxin/Instagram

El accidente no fue captado por la transmisión oficial, pero el ciclista noruego Tobias Halland Johannessen, del equipo Uno-X Mobility, relató a medios de su país que vio cómo Rubio chocó de lleno contra el vehículo del UAE.

“Vi que Rubio, del Movistar, entró contra el coche del UAE. No tenía buena pinta en absoluto. Me pregunto si rompió el cristal con la cara. Espero que esté bien”.

El pedalista colombiano del Movistar Team chocó con un carro del UAE Team Emirates y sufrió graves lesiones en el rostro - crédito @Pamezcycling/Instagram

En este contexto, Joxean Fernández “Matxín”, director deportivo del UAE Team Emirates, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para aclarar lo sucedido desde su perspectiva.

“Hoy siento la necesidad de explicar lo que ocurrió desde mi posición dentro del coche en la etapa de ayer”, comenzó el directivo.

Fernández explicó que en los últimos kilómetros de Alpe d’Huez, con miles de aficionados cerca de la carretera y bajo la presión de una etapa decisiva, uno de los fanáticos que estaba animando al pelotón general, se atravesó durante el ascenso, situación que llevó a frenar el carro del UAE Team Emirates XRG. Tras detenerse, Fernández escuchó un fuerte impacto detrás del coche

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“En los últimos kilómetros de Alpe d’Huez, con miles de aficionados muy cerca de la carretera y una enorme presión propia de una etapa decisiva del Tour, un espectador irrumpió de forma inesperada y cayó justo debajo de nuestro vehículo. Mi única reacción fue frenar de inmediato para evitar atropellarlo. Fueron apenas unas décimas de segundo en las que solo pensaba en evitar una tragedia mucho mayor”.

Allí Fernández explicó que todo lo sucedido ocurrió muy rápido, y que tras llegar a la meta se enteró del accidente que sufrió el corredor del Movistar Team:

“Fueron apenas unas décimas de segundo en las que solo pensaba en evitar una tragedia mucho mayor. En medio del ruido, la tensión, la multitud y la responsabilidad de seguir protegiendo al líder de la carrera, no fue hasta llegar a meta cuando conocí el alcance del accidente y que Einer debía abandonar el Tour”

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El director deportivo afirmó que, al enterarse de la gravedad del incidente, contactó de inmediato al equipo Movistar para preguntar por la situación del ciclista colombiano, y remarcó que comprende que puedan surgir críticas y preguntas al ver solo una parte de las imágenes, pero insistió en que las decisiones en carrera se toman “en fracciones de segundo y siempre buscando proteger la vida de las personas”.

“Lamento profundamente las consecuencias de este accidente. Si mis decisiones de ese instante han terminado afectando a un ciclista del pelotón, solo puedo decir que me duele enormemente”, expresó.

Por último, subrayó que la seguridad de corredores, equipos y aficionados depende también del comportamiento responsable de quienes siguen la carrera desde la carretera. Expresó su apoyo a Einer Rubio y manifestó su deseo de verlo pronto en competencia.

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Este es el parte médico de Einer Rubio tras el accidente sufrido

Einer Rubio salió bien en los exámenes médicos en su rostro y volverá a la concentración de su equipo en Francia - crédito @Movistar_Team/X

El ciclista colombiano Einer Rubio recibió el alta tras el accidente en la etapa 19 del Tour de Francia 2026. El Movistar Team informó que los exámenes en el hospital de Grenoble descartaron fracturas y precisó que el corredor salió del centro médico.

El equipo español detalló que el boyacense necesitó cerca de 20 puntos de sutura en el rostro y luego fue trasladado para estudios complementarios. En una actualización posterior:

“Las pruebas realizadas han descartado fracturas. Einer va a recibir el alta y podrá abandonar esta noche el hospital“.

Así fue la participación de Einer Rubio durante el Tour de Francia 2026

Einer Rubio fue uno de los animadores en las fugas del Tour de Francia 2026-crédito Europa Press

En las 19 etapas que disputó, la mejor actuación que tuvo el colombiano fue en la etapa 15 del Tour de Francia cuando llegó en el puesto 15 entre Champagnole y Plateau de Solaison.

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A continuación, estos fueron sus resultados en la carrera durante las 18 etapas que disputó:

4 de julio de 2026: Etapa 1 (contrarreloj por equipos) - Barcelona › Barcelona — Puesto 20

5 de julio de 2026: Etapa 2 - Tarragona › Barcelona — Puesto 119

6 de julio de 2026: Etapa 3 - Granollers › Les Angles — Puesto 129

7 de julio de 2026: Etapa 4 - Carcassonne › Foix — Puesto 117

8 de julio de 2026: Etapa 5 - Lannemezan › Pau — Puesto 70

9 de julio de 2026: Etapa 6 - Pau › Gavarnie-Gèdre — Puesto 89

10 de julio de 2026: Etapa 7 - Hagetmau › Bordeaux — Puesto 113

11 de julio de 2026: Etapa 8 - Périgueux › Bergerac — Puesto 130

12 de julio de 2026: Etapa 9 - Malemort › Ussel — Puesto 46

14 de julio de 2026: Etapa 10 - Aurillac › Le Lioran — Puesto 20

15 de julio de 2026: Etapa 11 - Vichy › Nevers — Puesto 112

16 de julio de 2026: Etapa 12 - Circuit Nevers Magny- Cours › Chalon-sur-Saône — Puesto 61

17 de julio de 2026: Etapa 13 - Dole › Belfort — Puesto 114

18 de julio de 2026: Etapa 14 - Mulhouse › Le Markstein — Puesto 34

19 de julio de 2026: Etapa 15 - Champagnole › Plateau de Solaison — Puesto 21

21 de julio de 2026: Etapa 16 (contrarreloj por equipos) - Évian-les-Bains › Thonon-les-Bains — Puesto 84

22 de julio de 2026: Etapa 17 - Chambéry › Voiron — Puesto 32

23 de julio de 2026: Etapa 18 - Voiron › Orcières-Merlette — Puesto 46