Colombia

El cantante Fredy Peralta permanece hospitalizado en Valledupar, su familia solicita donantes de sangre y plaquetas: este es su estado de salud actual

Tras ser ingresado por bajos niveles de hemoglobina y plaquetas, el músico agradeció el apoyo recibido y espera lograr una recuperación con la ayuda de la comunidad y los especialistas

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Urgente llamado a donar sangre para Fredy Peralta: el artista vallenato sigue hospitalizado - crédito @freddyperaltamaestre/ Instagram
Urgente llamado a donar sangre para Fredy Peralta: el artista vallenato sigue hospitalizado - crédito @freddyperaltamaestre/ Instagram

El reconocido cantante de vallenato Fredy Peralta permanece internado en la Clínica de Alta Complejidad de Valledupar tras sufrir una complicación que provocó una caída crítica en sus niveles de hemoglobina y plaquetas.

La situación generó preocupación en el sector musical y entre sus seguidores, quienes han respondido al llamado urgente de su familia para donar sangre y plaquetas, especialmente de los grupos O positivo (O+) y O negativo (O-), indispensables para el tratamiento del artista.

La noticia de la hospitalización se conoció luego de que Kilmer Peralta, hijo del intérprete, solicitara apoyo de la ciudadanía para conseguir donantes. La campaña solidaria circuló rápidamente en redes sociales y medios locales, movilizando a la comunidad de Valledupar y municipios cercanos. El propio artista, en conversación telefónica, confirmó que su estado logró estabilizarse gracias a la colaboración de familiares, amigos y seguidores, quienes aportaron las unidades de sangre necesarias para practicarle una transfusión.

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“Se me han bajado la hemoglobina y las plaquetas, pero gracias a Dios, con la colaboración de muchos amigos y muchos seguidores, me van a hacer transfusión de sangre y ahí estamos firmes”, manifestó el cantante, expresando confianza en superar este episodio y agradeciendo el respaldo recibido.

Aunque la emergencia inmediata logró ser atendida, la familia Peralta no descarta que pueda requerirse más apoyo en los próximos días si las reservas hospitalarias resultan insuficientes. Por esta razón, continúan circulando números de contacto y mensajes para incentivar la donación voluntaria de sangre y plaquetas en la capital del Cesar. Según sus allegados, la condición de Fredy Peralta está relacionada con problemas de salud que padece desde hace años. El propio artista recordó que hace ocho años fue sometido a una cirugía de próstata, tras la cual los controles médicos han evidenciado un aumento progresivo del antígeno prostático.

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Fredy Peralta Maestre nació en el corregimiento de Patillal, en el departamento de Cesar, y es considerado una de las voces emblemáticas del vallenato tradicional. Su trayectoria se remonta a 1975, cuando reemplazó a Jorge Oñate como vocalista de Los Hermanos López, con quienes grabó los álbumes Acordeón Bendito y Con toda el alma. A lo largo de su carrera, ha integrado agrupaciones junto a Poncho López, Emilio Oviedo y otros referentes del género, además de destacarse como compositor y guacharaquero.

El respaldo de la comunidad vallenata se ha hecho sentir con mensajes de aliento y múltiples gestos de apoyo. Amigos, colegas y seguidores han recordado su aporte al folclor y han reiterado la importancia de la solidaridad en estos momentos difíciles. Mientras permanece bajo observación médica y en espera de una evolución favorable, la familia del cantante mantiene activa la campaña de donación y agradece cada muestra de cariño y colaboración.

La expectativa ahora se centra en la recuperación del intérprete, quien ha manifestado su deseo de retomar su vida artística una vez reciba el alta médica y los especialistas lo consideren oportuno.

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