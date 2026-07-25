Abelardo de la Espriella nombró a Sandra Suárez Pérez directora del Departamento de Prosperidad Social

Abelardo De la Espriella designó a Sandra Suárez como directora del Departamento de Prosperidad Social - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo De la Espriella designó a Sandra Suárez como directora del Departamento de Prosperidad Social, una entidad clave del Estado colombiano para la atención de poblaciones vulnerables y los programas de transferencias sociales, con el encargo de administrar los recursos públicos con transparencia, vigilar la asignación de subsidios y recuperar la confianza institucional.

La decisión fue informada en el comunicado 198 de la Oficina de Prensa del mandatario entrante y también a través de la cuenta de X del presidente electo.

En ese mensaje, De la Espriella presentó a la nueva funcionaria como parte de su gobierno y afirmó que el DPS deberá convertirse en una entidad “cercana, eficiente y transparente”, orientada a que las familias superen la pobreza “con oportunidades y no con dependencia”.

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