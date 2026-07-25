“Felices los 4″: Maluma y su respuesta a una fanática que lo eligió a él por encima de su pareja

El artista, entre risas, se mostró aliviado de no usar mucho la red social, o provocaría el enfado de su pareja - crédito @maluma/TikTok

Más allá de la música, Maluma suele generar comentarios entre su fanaticada femenina debido a su aspecto físico, que le ha permitido hacer incursiones como modelo en distintos escenarios internacionales. Es algo que supo aprovechar para impulsar su carrera, pero también que le ha generado situaciones particulares en las redes sociales.

La más reciente mostró al paisa respondiendo con humor en TikTok a una seguidora que le confesó que, aunque tiene esposo, siempre le gustará más el de Susana Gómez, es decir, Maluma.

La respuesta del artista, quien subió el video bajo el título “Felices los 4” —haciendo alusión a una de las canciones más populares de su carrera— desató reacciones encendidas entre sus fans, particularmente las femeninas, que llegaron al punto de reclamar antigüedad sobre su amor platónico.

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Todo empezó con el mensaje de una usuaria en el que expresó: “Podré tener marido pero siempre me va a gustar el de Susana”. Maluma no tardó en reaccionar con una broma dirigida a su propia pareja, Susana Gómez, con la que tuvo a su hija Paris en 2024: “Mmm. Menos mal que Susy no pasa tanto tiempo por aquí en TikTok, si no, vea”, expresó con un silbido y un gesto de cortar el cuello, dando a entender que se pondría celosa.

Las seguidoras de Maluma compitieron en TikTok por demostrar quién lo conoce desde hace más tiempo - crédito @maluma/Instagram

El intercambio abrió paso a una cadena de comentarios donde las seguidoras reaccionaron ante el curioso momento de manera diferente. Por ejemplo, hubo quienes compitieron por demostrar quién conocía al cantante primero. “Yo te conocí primero, allá ella”, “En mi defensa, te toqué el pie allá por el 2015. Allá ella”, “Primero fue lunes que domingo”, fueron los comentarios en esa línea. Hubo una que incluso le reclamó a Susana Gómez: “Maluma yo he estado aquí desde que te robaron la areta, Susana se coló en la fila”, señaló la usuaria, haciendo referencia al episodio ocurrido en 2012, cuando le robaron un arete en plena entrevista para televisión en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

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Las comparaciones tampoco se hicieron esperar. Una seguidora llegó a afirmar que el cantante “es el Chayanne de nuestros tiempos, o sea el papá de nuestros hijos”, mientras otra publicó directamente un meme de Barbie con el texto “Hoy amanecí con ganas de robarle el marido a alguien”.

Algunas seguidoras compararon a Maluma con Chayanne y otras compartieron memes sobre “robarle el marido” a Susana Gómez - crédito @maluma/Instagram

Otras fanáticas abordaron la situación desde el ángulo de Gómez. “Con razón Susi no ha dicho nada de las indirectas para Lola Lolita”, apuntó una usuaria, en referencia a la creadora de contenido española con la que el cantante colaboró para grabar en 2023 el trend de la canción Coco Loco. Otra le preguntó sin rodeos: “Maluma usted está felizmente casado o solo casado”.

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Maluma sorprendió con fotografía junto a jugadores de la selección Colombia

Pocos días después de que la Tricolor cayera eliminada ante Suiza en los octavos de final de la Copa del Mundo, el cantante subió una fotografía acompañado de varios miembros del plantel, disfrutando de un día soleado en una piscina con vista al mar.

El post fue compartido desde la cuenta verificada del reguetonero y rápidamente atrajo la atención del público, pues junto a él se encontraban Juan Fernando Quintero, Luis Díaz y Daniel Muñoz.

Maluma compartió fotografía con jugadores de la selección Colombia y generó comentarios negativos - crédito @maluma/IG

La publicación, acompañada únicamente de la bandera de Colombia y un emoji de corazón, generó especulaciones y comentarios entre los usuarios, dividiéndose entre quienes celebraban el encuentro entre Maluma y los jugadores, y quienes se mostraron ofendidos por el bajo rendimiento mostrado por varios de los miembros del plantel durante la Copa del Mundo.

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Comentarios como: “Se me juntó el ganado”; “Los guerreros que se dan buena vida y no la dan toda en la cancha”; “Ojalá se hubieran dedicado mejor a jugar waterpolo o nado sincronizado, les iba mejor”; “Ellos felices y los demás lamentándonos porque nos eliminaron de la copa”, fueron algunos de los que más llamaron la atención.