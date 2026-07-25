EN VIVO | Etapa 20 Tour de Francia: Un nuevo ascenso al Alpe d’Huez y la oportunidad para que los colombianos figuren

La etapa 20, con un perfil montañoso y grandes nombres en la lucha por las clasificaciones, ofreció numerosos ataques, caídas y estrategias de equipo, enmarcada por la tradición de los Alpes y la historia del Tour en estos puertos emblemático - crédito Stephanie Lecocq/Reuters

La etapa 20 del Tour de Francia 2026 se disputa sobre 170,9 kilómetros, uniendo Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez, atravesando los ascensos al Col de la Croix de Fer (HC), Col du Télégraphe (1ª), Col du Galibier (HC) y Col de Sarenne (HC).

Participan 160 ciclistas, partiendo desde Le Bourg d’Oisans bajo condiciones meteorológicas cambiantes, con temperaturas altas al inicio que descendieron en la montaña y pronóstico de lluvias leves.