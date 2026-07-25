EN VIVO | Etapa 20 Tour de Francia: Un nuevo ascenso al Alpe d’Huez y la oportunidad para que los colombianos figuren

La etapa 20 del Tour de Francia 2026 se disputa sobre 170,9 kilómetros, uniendo Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez, atravesando los ascensos al Col de la Croix de Fer (HC), Col du Télégraphe (1ª), Col du Galibier (HC) y Col de Sarenne (HC).
Participan 160 ciclistas, partiendo desde Le Bourg d’Oisans bajo condiciones meteorológicas cambiantes, con temperaturas altas al inicio que descendieron en la montaña y pronóstico de lluvias leves.
Ascenso a un nuevo puerto
Mads Pedersen se aseguró de forma virtual el maillot verde tras ganar el sprint intermedio de Saint-Julien-Mont-Denis (km 66,5) con 25 puntos, en una jornada en la que quedan 95 puntos en juego y el danés ya cuenta con una ventaja de 82 sobre Jasper Philipsen. Cuando cruce la meta, la victoria en la clasificación por puntos será matemática.
En la fuga, Tobias Foss y Davide Piganzoli pasaron a marcar el ritmo con la misión de defender las opciones de Thymen Arensman y Sepp Kuss. Valentin Paret-Peintre no logró seguir el paso de Foss, pero se mantuvo a la expectativa a cola del grupo cabecero.
La carrera entró en el Col du Télégraphe (1ª, km 87,6), una subida de 11,9 kilómetros al 7,1% de pendiente media. Antes, al paso por el sprint intermedio, la diferencia entre la escapada y el pelotón era de 2’50”, con UAE Team Emirates XRG tirando del grupo principal.
El sprint intermedio lo completaron, por detrás de Pedersen, Tobias Johannessen y Matteo Jorgenson. Tras ese esfuerzo, el propio Jorgenson cedió en el llano, mientras Mads Pedersen levantó el pie después de cumplir su objetivo.
También se bajó del esfuerzo Bruno Armirail, tras una ascensión destacada a la Croix de Fer, y Paret-Peintre continuó insistiendo pese a perder contacto. La clasificación provisional por puntos quedó encabezada por Pedersen con 527, seguido por Philipsen con 445 y Biniam Girmay con 361.
A falta de 5 kilómetros para coronar el Col du Télégraphe, un escalador del equipo Groupama-FDJ United se descolgó de la fuga y dejó un grupo cabecero reducido a diez corredores en el tramo final del ascenso.
La selección en cabeza se produjo en el km 87,6 del puerto de primera categoría. En ese punto quedaron al frente Sepp Kuss, Davide Piganzoli, Jai Hindley, Juan Ayuso, Ben Healy, Richard Carapaz, Matthew Riccitello, Thymen Arensman, Tobias Foss y Tobias Johannessen.
Situación de carrera
Inicio y primeras fugas: tras la salida neutralizada, se produjeron numerosos intentos de fuga. Nelson Oliveira fue el primero en atacar, seguido por pequeños grupos que buscaban consolidar una escapada. Xabier Mikel Azparren, entre otros, logró destacarse en los primeros kilómetros.
Formación del grupo de escapados: el pelotón se fue fragmentando, en gran parte por el ritmo impuesto por el equipo Visma y la exigencia del terreno. Se consolidó un grupo de 14 a 15 corredores al frente, entre ellos figuras como Richard Carapaz, Juan Ayuso, Sepp Kuss y Matteo Jorgenson.
Ascenso al Col de la Croix de Fer: durante la subida, el pelotón se redujo a unos 40 ciclistas. Carapaz atacó a 3,7 kilómetros de la cima, seguido por Valentin Paret-Peintre. Carapaz coronó primero, sumando 20 puntos para la clasificación de la montaña, donde mantenía el liderazgo con 111 puntos, seguido de Paret-Peintre y Pogacar.
Incidentes y abandonos: varios ciclistas sufrieron caídas y debieron abandonar, como Ilan van Wilder tras una caída en el descenso y Pascal Ackermann. Otros, como Tiesj Benoot, se cayeron pero reanudaron la marcha. El pelotón estuvo controlado en todo momento por el UAE Team Emirates XRG, con Adam Yates y Felix Grossschartner resguardando al líder general, Tadej Pogacar.
Evolución de la carrera y el juego de los puntos: Mads Pedersen, portador del maillot verde, buscó conectar con la fuga para puntuar en el sprint intermedio de Saint-Julien-Mont-Denis, donde finalmente fue el primero en cruzar, asegurando virtualmente su liderato en la clasificación por puntos. Jorgenson y Armirail también marcaron el ritmo en la escapada, con Visma trabajando para beneficiar a sus compañeros Piganzoli y Kuss.