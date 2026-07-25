El Ministerio de Salud activará la ‘Vacunatón Escolar’ y la tercera jornada nacional de inmunización hasta el 31 de julio

Colombia activará la Vacunatón Escolar y la Tercera Jornada Nacional de Vacunación 2026 entre el 24 y el 31 de julio para recuperar esquemas atrasados y contener riesgos de fiebre amarilla, sarampión, tosferina y VPH - crédito Secretaría de Salud

Colombia activará entre el 24 y el 31 de julio la “Vacunatón Escolar” y la Tercera Jornada Nacional de Vacunación 2026 para llevar dosis a colegios, parques, plazas y centros de salud, con el objetivo de recuperar esquemas atrasados y contener el aumento del riesgo por fiebre amarilla, sarampión, tosferina y VPH.

La meta oficial es alcanzar coberturas iguales o superiores al 95% con los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones. El Ministerio de Salud proyecta vacunar cerca de 280.000 niños menores de seis años, más de 54.000 gestantes, aplicar la vacuna contra el VPH a más de 200.000 niños y niñas de nueve años y administrar alrededor de 140.000 dosis contra la influenza.

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La jornada tendrá dos momentos. El sábado 25 habrá atención en centros comerciales, parques, plazas, escenarios de concentración y puntos intramurales; y del 27 al 31 de julio la vacunación llegará directamente a las instituciones educativas para revisar y completar los carnés de estudiantes.

La cartera de Salud explicó que la estrategia responde al incremento de casos de fiebre amarilla, sarampión y tosferina registrado en Colombia y la región, además de la necesidad de fortalecer la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano, la principal medida de prevención del cáncer de cuello uterino.

El Ministerio de Salud busca coberturas iguales o superiores al 95% y proyecta vacunar a cerca de 280.000 niños menores de seis años, más de 54.000 gestantes y más de 200.000 niños y niñas de nueve años contra el VPH - crédito Organización Panamericana de la Salud

La campaña está dirigida a niñas y niños menores de seis años; niñas, niños y adolescentes entre los nueve y 17 años; gestantes y mujeres en edad fértil; personas susceptibles a fiebre amarilla, sarampión y rubéola; adultos mayores de 60 años; y población priorizada para influenza estacional y Covid-19.

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Según el Ministerio, deben vacunarse quienes tengan dosis pendientes dentro de esos grupos y quienes necesiten refuerzos contra esas enfermedades. El llamado oficial es a revisar el carné y asistir a cualquiera de los puntos habilitados o a las jornadas programadas en colegios.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pidió a padres, madres, cuidadores, docentes y directivos escolares verificar los esquemas antes de las fechas previstas. “Vacunarse es una de las medidas más efectivas para proteger la vida y garantizar el bienestar de nuestras niñas, niños, adolescentes y comunidades”, señaló.

La jornada de vacunación en Colombia incluirá una noche de atención el 24 de julio, puestos en parques, plazas, centros comerciales y centros de salud el 25, y visitas a colegios del 27 al 31 de julio - crédito @minsaludcol/X

La cartera de Salud indicó que habrá más de 3.000 puntos de vacunación en todo el país y apoyo de los Equipos Básicos Extramurales para llegar a zonas con mayores barreras de acceso.

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También recordó que las vacunas del PAI son gratuitas, seguras y están disponibles para cualquier persona que viva o transite por Colombia, sin importar afiliación al sistema de salud, nacionalidad o estatus migratorio.

Bogotá identificó más de 48.000 estudiantes con esquemas incompletos

La estrategia de vacunación responde al aumento de casos de fiebre amarilla, sarampión y tosferina en Colombia y a la necesidad de fortalecer la vacuna contra el VPH como prevención del cáncer de cuello uterino - Luisa González/Reuters

En Bogotá, la Alcaldía puso en marcha un plan para cerrar brechas entre estudiantes con vacunas pendientes. Según el Distrito, más de 48.000 menores tienen esquemas incompletos y permanecen expuestos a enfermedades como tosferina, fiebre amarilla y cánceres asociados al VPH.

En una primera etapa fueron priorizadas 19 instituciones educativas públicas y privadas. Allí se identificó a 5.061 estudiantes con vacunas pendientes: 4.414 requieren la vacuna contra el VPH y 647 necesitan el segundo refuerzo de DPT correspondiente a los cinco años.

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El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, sostuvo que llevar las vacunas a los colegios busca eliminar barreras de acceso y acercar los servicios a las familias.

“Nuestro propósito es que ningún niño o niña deje de estar protegido por falta de tiempo, dificultades para desplazarse o problemas para acceder a un punto de vacunación. Esta es una estrategia que fortalece la prevención, respeta a las familias y protege la vida”, afirmó.

Antes de cada jornada, los padres o acudientes recibirán una comunicación con la fecha de vacunación, los biológicos que corresponden a cada estudiante y el procedimiento para no autorizar la aplicación en el colegio. Si una familia no está de acuerdo, deberá manifestarlo expresamente mediante el formato de no autorización antes de la fecha programada.

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Las autoridades distritales indicaron que, si no existe una oposición expresa, se entenderá otorgado el consentimiento para que el equipo de salud aplique la vacuna durante la jornada en la institución educativa. Para los estudiantes que no sean vacunados en el plantel, el Distrito ofrecerá orientación para acceder después a las IPS o a los puntos habilitados en la ciudad.

La secretaria de Educación de Bogotá, Julia Rubiano de la Cruz, señaló que la estrategia comenzará en 19 instituciones priorizadas y que las familias serán informadas con anticipación para autorizar la vacunación.

El lanzamiento oficial se hará en el desarrollo de la Tercera Jornada Nacional de Vacunación, entre el 25 y el 31 de julio, con más de 200 puntos de vacunación, 100 equipos móviles, jornadas en 19 colegios, atención en espacios de alta afluencia y una vacunación nocturna.

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Entre los colegios priorizados aparecen el Colegio Enrique Olaya Herrera, en Rafael Uribe; el Colegio Anglo Americano, en Usaquén; varias instituciones de Suba, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Bosa; el Colegio General Gustavo Rojas Pinilla, en Kennedy; y el Colegio Instituto Técnico Internacional, en Fontibón.