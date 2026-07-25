Colombia

El Ministerio de Salud activará la ‘Vacunatón Escolar’ y la tercera jornada nacional de inmunización hasta el 31 de julio

La estrategia llevará dosis a colegios, parques, plazas y centros asistenciales para actualizar carnés atrasados y responder al alza del riesgo por fiebre amarilla, sarampión, tosferina y VPH en el país

Guardar
Google icon
Frente a la escasez de la vacuna SR, Bogotá mantendrá la inmunización gratuita solo para viajeros internacionales priorizados, mientras garantiza la cobertura infantil a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones en más de 200 puntos de la ciudad - crédito Secretaría de Salud
Colombia activará la Vacunatón Escolar y la Tercera Jornada Nacional de Vacunación 2026 entre el 24 y el 31 de julio para recuperar esquemas atrasados y contener riesgos de fiebre amarilla, sarampión, tosferina y VPH - crédito Secretaría de Salud

Colombia activará entre el 24 y el 31 de julio la “Vacunatón Escolar” y la Tercera Jornada Nacional de Vacunación 2026 para llevar dosis a colegios, parques, plazas y centros de salud, con el objetivo de recuperar esquemas atrasados y contener el aumento del riesgo por fiebre amarilla, sarampión, tosferina y VPH.

La meta oficial es alcanzar coberturas iguales o superiores al 95% con los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones. El Ministerio de Salud proyecta vacunar cerca de 280.000 niños menores de seis años, más de 54.000 gestantes, aplicar la vacuna contra el VPH a más de 200.000 niños y niñas de nueve años y administrar alrededor de 140.000 dosis contra la influenza.

PUBLICIDAD

La jornada tendrá dos momentos. El sábado 25 habrá atención en centros comerciales, parques, plazas, escenarios de concentración y puntos intramurales; y del 27 al 31 de julio la vacunación llegará directamente a las instituciones educativas para revisar y completar los carnés de estudiantes.

La cartera de Salud explicó que la estrategia responde al incremento de casos de fiebre amarilla, sarampión y tosferina registrado en Colombia y la región, además de la necesidad de fortalecer la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano, la principal medida de prevención del cáncer de cuello uterino.

El Ministerio de Salud busca coberturas iguales o superiores al 95% y proyecta vacunar a cerca de 280.000 niños menores de seis años, más de 54.000 gestantes y más de 200.000 niños y niñas de nueve años contra el VPH - crédito Organización Panamericana de la Salud
El Ministerio de Salud busca coberturas iguales o superiores al 95% y proyecta vacunar a cerca de 280.000 niños menores de seis años, más de 54.000 gestantes y más de 200.000 niños y niñas de nueve años contra el VPH - crédito Organización Panamericana de la Salud

La campaña está dirigida a niñas y niños menores de seis años; niñas, niños y adolescentes entre los nueve y 17 años; gestantes y mujeres en edad fértil; personas susceptibles a fiebre amarilla, sarampión y rubéola; adultos mayores de 60 años; y población priorizada para influenza estacional y Covid-19.

PUBLICIDAD

Según el Ministerio, deben vacunarse quienes tengan dosis pendientes dentro de esos grupos y quienes necesiten refuerzos contra esas enfermedades. El llamado oficial es a revisar el carné y asistir a cualquiera de los puntos habilitados o a las jornadas programadas en colegios.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pidió a padres, madres, cuidadores, docentes y directivos escolares verificar los esquemas antes de las fechas previstas. “Vacunarse es una de las medidas más efectivas para proteger la vida y garantizar el bienestar de nuestras niñas, niños, adolescentes y comunidades”, señaló.

La jornada de vacunación en Colombia incluirá una noche de atención el 24 de julio, puestos en parques, plazas, centros comerciales y centros de salud el 25, y visitas a colegios del 27 al 31 de julio - crédito @minsaludcol/X
La jornada de vacunación en Colombia incluirá una noche de atención el 24 de julio, puestos en parques, plazas, centros comerciales y centros de salud el 25, y visitas a colegios del 27 al 31 de julio - crédito @minsaludcol/X

La cartera de Salud indicó que habrá más de 3.000 puntos de vacunación en todo el país y apoyo de los Equipos Básicos Extramurales para llegar a zonas con mayores barreras de acceso.

También recordó que las vacunas del PAI son gratuitas, seguras y están disponibles para cualquier persona que viva o transite por Colombia, sin importar afiliación al sistema de salud, nacionalidad o estatus migratorio.

Bogotá identificó más de 48.000 estudiantes con esquemas incompletos

La estrategia de vacunación responde al aumento de casos de fiebre amarilla, sarampión y tosferina en Colombia y a la necesidad de fortalecer la vacuna contra el VPH como prevención del cáncer de cuello uterino - Luisa González/Reuters
La estrategia de vacunación responde al aumento de casos de fiebre amarilla, sarampión y tosferina en Colombia y a la necesidad de fortalecer la vacuna contra el VPH como prevención del cáncer de cuello uterino - Luisa González/Reuters

En Bogotá, la Alcaldía puso en marcha un plan para cerrar brechas entre estudiantes con vacunas pendientes. Según el Distrito, más de 48.000 menores tienen esquemas incompletos y permanecen expuestos a enfermedades como tosferina, fiebre amarilla y cánceres asociados al VPH.

En una primera etapa fueron priorizadas 19 instituciones educativas públicas y privadas. Allí se identificó a 5.061 estudiantes con vacunas pendientes: 4.414 requieren la vacuna contra el VPH y 647 necesitan el segundo refuerzo de DPT correspondiente a los cinco años.

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, sostuvo que llevar las vacunas a los colegios busca eliminar barreras de acceso y acercar los servicios a las familias.

Nuestro propósito es que ningún niño o niña deje de estar protegido por falta de tiempo, dificultades para desplazarse o problemas para acceder a un punto de vacunación. Esta es una estrategia que fortalece la prevención, respeta a las familias y protege la vida”, afirmó.

Antes de cada jornada, los padres o acudientes recibirán una comunicación con la fecha de vacunación, los biológicos que corresponden a cada estudiante y el procedimiento para no autorizar la aplicación en el colegio. Si una familia no está de acuerdo, deberá manifestarlo expresamente mediante el formato de no autorización antes de la fecha programada.

Las autoridades distritales indicaron que, si no existe una oposición expresa, se entenderá otorgado el consentimiento para que el equipo de salud aplique la vacuna durante la jornada en la institución educativa. Para los estudiantes que no sean vacunados en el plantel, el Distrito ofrecerá orientación para acceder después a las IPS o a los puntos habilitados en la ciudad.

La secretaria de Educación de Bogotá, Julia Rubiano de la Cruz, señaló que la estrategia comenzará en 19 instituciones priorizadas y que las familias serán informadas con anticipación para autorizar la vacunación.

El lanzamiento oficial se hará en el desarrollo de la Tercera Jornada Nacional de Vacunación, entre el 25 y el 31 de julio, con más de 200 puntos de vacunación, 100 equipos móviles, jornadas en 19 colegios, atención en espacios de alta afluencia y una vacunación nocturna.

Entre los colegios priorizados aparecen el Colegio Enrique Olaya Herrera, en Rafael Uribe; el Colegio Anglo Americano, en Usaquén; varias instituciones de Suba, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Bosa; el Colegio General Gustavo Rojas Pinilla, en Kennedy; y el Colegio Instituto Técnico Internacional, en Fontibón.

Temas Relacionados

Vacunación infantilVacunatón escolarMinisterio de SaludVirus del Papiloma HumanoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Petro se pronunció sobre nueva polémica de Juliana Guerrero que la involucra en presunto entramado de corrupción: “El jefe de jefes se tiró los negocios”

El jefe de Estado afirmó que las pruebas contra la exfuncionaria del Gobierno deben ser entregadas a la Fiscalía General de la Nación

Petro se pronunció sobre nueva polémica de Juliana Guerrero que la involucra en presunto entramado de corrupción: “El jefe de jefes se tiró los negocios”

Etapa 20 Tour de Francia: Un nuevo ascenso al Alpe d’Huez le paso factura a Egan Bernal, llegó 20 minutos después del ganador

Tadej Pogacar vestía el maillot amarillo con una ventaja sólida sobre Evenepoel, Del Toro y Seixas, y había sumado 26 victorias de etapa en el Tour, igualando marcas históricas

Etapa 20 Tour de Francia: Un nuevo ascenso al Alpe d’Huez le paso factura a Egan Bernal, llegó 20 minutos después del ganador

El cantante Fredy Peralta permanece hospitalizado en Valledupar, su familia solicita donantes de sangre y plaquetas: este es su estado de salud actual

Tras ser ingresado por bajos niveles de hemoglobina y plaquetas, el músico agradeció el apoyo recibido y espera lograr una recuperación con la ayuda de la comunidad y los especialistas

El cantante Fredy Peralta permanece hospitalizado en Valledupar, su familia solicita donantes de sangre y plaquetas: este es su estado de salud actual

Aerocivil confirmó afectaciones en las operaciones de los aeropuertos de Barranquilla, Medellín y Villavicencio por condiciones climáticas

Las condiciones climáticas adversas representan uno de los principales factores de interrupción en el tráfico aéreo, ya que pueden limitar la visibilidad y dificultar tanto los despegues como los aterrizajes

Aerocivil confirmó afectaciones en las operaciones de los aeropuertos de Barranquilla, Medellín y Villavicencio por condiciones climáticas

Millonarios vs. Bucaramanga - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay desde El Campín

El equipo de Fabián Bustos viene de una mala pretemporada ante Universitario del Perú y Colo-Colo de Chile, mientras que el “Leopardo” tendrá el debut oficial del entrenador uruguayo Pablo Peirano

Millonarios vs. Bucaramanga - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay desde El Campín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

El cantante Fredy Peralta permanece hospitalizado en Valledupar, su familia solicita donantes de sangre y plaquetas: este es su estado de salud actual

El cantante Fredy Peralta permanece hospitalizado en Valledupar, su familia solicita donantes de sangre y plaquetas: este es su estado de salud actual

Karol G arrancó su gira ‘Viajando por el mundo, Tropitour’, en Chicago: este fue el setlist completo y las sorpresas en el show

La familia de Yeison Jiménez reveló la lujosa tumba del ‘Aventurero’: su hermano le dedicó unas palabras

“Felices los 4″: Maluma y su respuesta a una fanática que lo eligió a él por encima de su pareja

Así anunció ‘Betty la fea’ su nueva temporada: se adelantó el regreso de un personaje

Deportes

Etapa 20 Tour de Francia: Un nuevo ascenso al Alpe d’Huez le paso factura a Egan Bernal, llegó 20 minutos después del ganador

Etapa 20 Tour de Francia: Un nuevo ascenso al Alpe d’Huez le paso factura a Egan Bernal, llegó 20 minutos después del ganador

Millonarios vs. Bucaramanga - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay desde El Campín

Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del campeón de Colombia en la Liga BetPlay

Jhón Jáder Durán debutó con el Benfica: gol y asistencia en el estadio da Luz de Lisboa

Manager del UAE Team Emirates salió a explicar lo que ocurrió en el accidente de Einer Rubio en el Tour de Francia