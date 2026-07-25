Colombia

Cayó expendedor de droga en el centro de Bogotá: fue capturado con 38 cápsulas de bazuco

El incidente se registró en el sector de San Bernardo, cuando los operadores de cámaras de videovigilancia advirtieron movimientos sospechosos que apuntaban a la venta de sustancias ilícitas

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Monitoreo en tiempo real facilita captura de presunto expendedor de drogas en el centro de Bogotá - crédito Mebog

La intervención tecnológica resultó clave para que la Policía Nacional lograra la captura en flagrancia de un presunto expendedor de drogas en pleno centro de Bogotá. El operativo, coordinado desde el Centro Automático de Despacho, derivó en el hallazgo de 38 cápsulas de bazuco en poder del detenido.

El incidente se registró en el sector de San Bernardo, cuando los operadores de cámaras de videovigilancia advirtieron movimientos sospechosos que apuntaban a la venta de sustancias ilícitas. Al recibir la alerta, los uniformados del CAI San Victorino acudieron al sitio con la descripción precisa del individuo, lo que facilitó su rápida ubicación.

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El sospechoso, un hombre de 26 años, portaba una cartera negra en la que se halló la droga mencionada. Tras la inspección, fue entregado a la Fiscalía General de la Nación para definir su situación jurídica.

La intervención tecnológica resultó clave para que la Policía Nacional lograra la captura en flagrancia de un presunto expendedor de drogas en pleno centro de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
La intervención tecnológica resultó clave para que la Policía Nacional lograra la captura en flagrancia de un presunto expendedor de drogas en pleno centro de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Según informaron las autoridades, el capturado cuenta con antecedentes por hurto, lesiones personales, tráfico de estupefacientes, falsedad marcaría y porte de armas de fuego. Este historial fue confirmado tras el proceso de identificación realizado por los agentes.

El hecho pone en evidencia el valor de la reacción coordinada entre operadores tecnológicos y patrullas policiales. “Estas acciones permiten una reacción oportuna y contribuyen a la prevención de delitos que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana”, resaltaron voceros de la Policía Nacional.

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La captura se enmarca en una estrategia de vigilancia intensificada en zonas de alto flujo comercial, donde el uso de cámaras y monitoreo en tiempo real se ha convertido en un recurso central para identificar y neutralizar actividades delictivas.

Desmantelan en Pereira presunta ‘olla’ donde obligaban a habitantes de calle a comprar estupefacientes

La intervención policial permitió cerrar un punto donde, presuntamente, obligaban a habitantes de calle a comprar estupefacientes y que tendría vínculos con una estructura delincuencial que opera en la región - crédito Pereira Ahora/X

El cierre de un inmueble señalado como centro estratégico del microtráfico en Pereira marca un giro en los operativos policiales contra el tráfico local de drogas. Durante la intervención en el sector de los puentes de La Novena, las autoridades lograron la captura de un hombre que, según la Policía Nacional, distribuía estupefacientes en la zona.

El procedimiento incluyó la incautación de cerca de $800.000 en efectivo, monto que será objeto de investigación, ya que la hipótesis policial apunta a que corresponde a ganancias por la venta de drogas. En el lugar, los investigadores hallaron indicios de que este inmueble no solo servía para la distribución, sino que también se había transformado en un punto de reunión frecuente para consumidores.

Las autoridades informaron que hasta cuarenta personas podían concentrarse simultáneamente en el sitio para comprar y consumir sustancias psicoactivas. El operativo es parte de una estrategia más amplia para recuperar espacios bajo el control de organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

La Policía Nacional desmanteló una presunta 'olla' en el sector de los puentes de La Novena, en Pereira, donde, según las investigaciones, operaba un punto de consumo y expendio de estupefacientes - crédito pereira Ahora/Facebook
La Policía Nacional desmanteló una presunta 'olla' en el sector de los puentes de La Novena, en Pereira, donde, según las investigaciones, operaba un punto de consumo y expendio de estupefacientes - crédito pereira Ahora/Facebook

En el transcurso de la investigación, la Policía identificó un sistema que, presuntamente, obligaba a habitantes de calle a adquirir drogas únicamente en ese punto. Los reportes indican que quienes intentaban acudir a otros expendios o se negaban a comprar allí, eran víctimas de amenazas y actos de violencia. Este mecanismo habría sido implementado para mantener el monopolio de la venta en el sector y asegurar un flujo constante de compradores.

La ofensiva policial contra el microtráfico en Pereira ha incluido también controles en establecimientos nocturnos. En uno de estos operativos, los uniformados capturaron a una joven de 24 años en una discoteca de la avenida 30 de Agosto. Durante un registro preventivo, le incautaron varias dosis de una sustancia con características similares al tusi, cuyo valor en el mercado ilegal fue estimado en 1,2 millones de pesos.

Las pesquisas en torno a la bodega intervenida apuntan a posibles nexos con La Cordillera, una organización delincuencial señalada de participar en actividades de microtráfico y otras economías ilegales en Risaralda. No obstante, las autoridades aclaran que este vínculo aún está en proceso de verificación y dependerá de las pruebas que se recojan durante el proceso judicial.

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