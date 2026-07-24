Petro sacará la espada de Bolívar de la Casa de Nariño el 24 de julio: hará un recorrido hasta la Quinta de Bolívar

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo, sobre la espada de Bolívar, que la devolverá "a la Casa de Bolívar en Bogotá" - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro informó que el 24 de julio de 2026 regresará la espada de Bolívar a la Casa Museo Quinta de Bolívar. De acuerdo con la información que suministró, el retorno de la pieza se llevará a cabo con un acto solemne.

El punto de encuentro será el monumento a Policarpa Salavarrieta, ubicado en el carrera 2 con calle 18, en el centro histórico de Bogotá. El primer mandatario iniciará el recorrido en ese sitio y llegará a la Quinta de Bolívar. La cita es a las 11:00 a. m.

“Mañana retorna la espada de Bolívar a la Quinta de Bolívar. Por toda la séptima.. Paso de vencedores”, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X.

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El presidente Gustavo Petro informó que regresará la espada de Bolívar a la Casa Museo Quinta de Bolívar - crédito @petrogustavo/X

El primer mandatario ya había informado sobre la devolución de la espada de Bolívar, la cual, por orden suya, fue trasladada a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022, cuando asumió la Presidencia de la República de Colombia.

“Llegar aquí junto a esta espada, para mí, es toda una vida, una existencia. Quiero que nunca más esté enterrada, quiero que nunca más esté retenida; que solo se envaine, como dijo su propietario, El Libertador, cuando haya justicia en este país”, afirmó el presidente el día de su posesión.

El 20 de julio de 2026, en un pronunciamiento público que hizo por la conmemoración del Día de la Independencia de Colombia, indicó que el Batallón Guardia Presidencial llevará la espada hasta la Quinta de Bolívar. En su intervención, afirmó que su deber antes de finalizar su mandato es “rescatar” la pieza.

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El presidente Gustavo Petro aseguró que la espada de Bolívar no se puede enfundar hasta que haya justicia en Colombia - crédito Camila Díaz/Colprensa

“La espada de Bolívar en acto solemne, que también hay que rescatar porque dijeron que la iban a quemar también y que cuidamos nosotros con nuestra vida durante décadas. Se llevará en acto solemne por la guardia libertadora del batallón presidencial a donde nosotros la sacamos (...). La devolveré a la casa de Bolívar, en Bogotá, la Quinta donde estaba, donde vivió con Manuelita Sáenz, quizás feliz, y de donde salió quizás a morir en soledad”, expresó.

Así como lo dijo en su discurso de posesión como presidente de Colombia, en el pronunciamiento del 20 de julio reiteró que la espada de Bolívar “no se puede enfundar hasta que haya justicia en Colombia”. Afirmó que, por el momento, el país sigue sin experimentar la justicia, que, según indicó, debe ser construida por la misma población.

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Por otro lado, el jefe de Estado indicó que la sotana del sacerdote Camilo Torres Restrepo, que fue integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), saldrá de la Casa de Nariño y será entregada al Museo Nacional de Colombia, con el fin de que pueda ser exhibida por la ciudadanía. Además, aseguró que la facultad de Patrimonio de la Universidad Nacional será la cuidadora de la sotana.

La sotana del sacerdote Camilo Torres será entregada al Museo Nacional - crédito @petrogustavo/X

“Hay una estatua de él en la Universidad de Lovaina la Vieja en Bélgica, y no la hay en Colombia, porque aquí censuran la voz de quienes llevan la rebeldía al pueblo, y le gritan, como gritó Bolívar, que es necesaria la libertad y que es necesaria la democracia, para que la vida cotidiana de una familia en Colombia cualquiera en cualquier región, pueda ser más feliz, más intensa, y las nuevas generaciones puedan vivir mejor que nosotros”, añadió.

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Sobre el sombrero del excomandante del M-19 –guerrilla a la que también perteneció el presidente– y excandidato presidencial Carlos Pizarro será devuelto a su hija, la congresista María José Pizarro, y a su familia. “Sé que lo guardarán hasta cuando la bandera de la libertad de nuevo se ice en la Casa de Nariño en el Congreso de la República y en la patria colombiana”, detalló.