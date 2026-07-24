Colombia

5.000 videos íntimos de mujeres de Sincelejo fueron filtrados a través de un grupo de Telegram: esto es lo que se sabe

En medio del escándalo, aumentan las advertencias sobre delitos digitales y la presión por frenar la propagación de material sensible

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La difusión masiva de videos íntimos expone a mujeres en Sincelejo - crédito Dado Ruvic/REUTERS
La difusión masiva de videos íntimos expone a mujeres en Sincelejo - crédito Dado Ruvic/REUTERS

La difusión de imágenes y videos íntimos de mujeres a través de redes sociales tiene en alerta a las autoridades por la exposición del contenido privado y los delitos asociados como la extorsión.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en Sincelejo (Sucre), pues el contenido compartido en un grupo de Telegram causó preocupación en la ciudad, debido a que a través de la red social circuló material privado, distribuido en más de 5.000 archivos, sin que aún se conozca quién es el responsable.

Lo que se sabe es que las imágenes y videos privados de mujeres de Sincelejo circularon por la plataforma digital. Sin embargo, la preocupación continúa porque pese a que el chat fue bloqueado, aún hay personas que conservan el material.

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También surgieron denuncias de presuntas amenazas y exigencias de dinero para evitar la difusión, mientras varias afectadas buscan presentar una denuncia colectiva, con el fin de que los responsables sean presentados ante la justicia.

El caso se convirtió en uno de los temas más comentados entre la ciudadanía en la jornada del 23 de julio de 2026 y provocó rechazo por el impacto sobre la intimidad de las víctimas. Entre tanto, se difundió un llamado a no descargar, reenviar ni difundir ese contenido.

Incluso, en Facebook aparecieron mensajes como “Pasa el link”, “Comparte”, “Yo tengo el material” y “Ya te paso”, lo que profundizó la indignación alrededor del caso.

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Ilustración de una mano presionando teclas de un teclado de ordenador portátil, iluminada en tonos azules sobre un fondo oscuro.
Más de 5.000 archivos privados circularon en Telegram - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Denuncias de presuntas extorsiones

Tras la aparición del grupo de Telegram, los testimonios que se difundieron en las redes sociales señalaron que varias de las afectadas habrían sufrido presuntas extorsiones antes de que el material se hiciera público. Las denunciantes relataron que esas situaciones ocurrieron desde febrero de este año, por lo que continúan buscando apoyo legal.

Según sus versiones, recibieron amenazas en las que les exigían dinero para impedir la publicación de sus fotografías y videos íntimos y al no cumplir con los pagos vieron después el material audiovisual en las plataformas digitales.

Del mismo modo, las ciudadanas afirmaron que quienes enviaban esos mensajes les decían que solo retirarían el contenido si hacían los pagos exigidos.

Las víctimas denuncian extorsión y buscan apoyo legal ante la filtración - crédito Dado Ruvic/REUTERS
Las víctimas denuncian extorsión y buscan apoyo legal ante la filtración - crédito Dado Ruvic/REUTERS

Reacción de las afectadas y búsqueda de responsables

Después de que su integridad se viera afectada, varias mujeres comenzaron a organizarse para presentar una denuncia colectiva y buscar el acompañamiento de un abogado. El objetivo es impulsar las investigaciones y establecer responsabilidades.

Entre los pronunciamientos públicos apareció el de una joven identificada como Dani Barragán, que asegura haber resultado afectada por la difusión de este contenido. La joven dijo que está dispuesta a ofrecer una recompensa a aquellos que entreguen información para identificar a los responsables.

La mujer afirmó que actualmente se encuentra en Dubái y describió desde allí la presión social que enfrentan las víctimas que siguen en Sincelejo: “Me toca correr con la suerte de estar en del otro lado del mundo y no en Sincelejo, como muchas de las mujeres que sí tienen que enfrentar todo este tipo de situaciones”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los videos se acompañaron de amenazas y exigencias de dinero a varias mujeres - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Advertencias legales y protección de cuentas personales

Las autoridades advirtieron que compartir imágenes o videos íntimos sin consentimiento puede constituir una conducta sancionable por la ley. También insistieron en que descargar, almacenar o redistribuir ese material vulnera derechos y agrava el daño sobre las víctimas.

Expertos en seguridad digital han recomendado reforzar la protección de las cuentas personales y activar la verificación en dos pasos. Incluso, aconsejan evitar guardar material sensible en servicios que puedan quedar expuestos.

Las autoridades pidieron a aquellas personas que hayan pasado por situaciones similares que formalicen sus denuncias para facilitar las investigaciones.

El llamado final a la ciudadanía está relacionado con la denuncia del contenido para cortar su circulación y trasladar cualquier información relevante a los canales de denuncia.

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