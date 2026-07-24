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Reducción de la jornada laboral en Colombia: esto es lo que no pueden hacer las empresas con los trabajadores en los días festivos

El ajuste legal afecta la organización interna de las empresas en el país e incluye interrogantes sobre el manejo de descansos y remuneraciones

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La reducción de la jornada laboral aplica para los trabajadores formales del sector privado - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
La reducción de la jornada laboral aplica para los trabajadores formales del sector privado - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Desde el 15 de julio de 2026, en Colombia aplica la jornada laboral de 42 horas semanales, lo que modificó la dinámica entre empleadores y empleados respecto a los días festivos. Con la nueva normativa, las compañías no tienen la facultad de solicitar que los trabajadores recuperen las horas correspondientes a esos días. La disposición se basa en la Ley 2101 de 2021 y en el reconocimiento legal de los festivos como periodos de descanso obligatorio y pagado, según el Código Sustantivo del Trabajo.

La última fase de la reducción cerró el cronograma gradual que rebajó la jornada máxima desde 48 horas semanales. El cambio transforma la dinámica de miles de empresas y trabajadores formales del país.

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La duda cobró fuerza en julio, mes que tuvo dos festivos: el 9 de julio, por el Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, sancionado por el presidente Gustavo Petro, y el 20 de julio, Día de la Independencia. Esa combinación redujo aún más las horas laborables del mes frente a lo que muchas compañías y empleados tenían como referencia.

El Código Sustantivo del Trabajo establece que la prima se paga dos veces al año - crédito Código Sustantivo del Trabajo
El Código Sustantivo del Trabajo garantiza los derechos laborales de los empleados en Colombia - crédito Código Sustantivo del Trabajo

Qué dice la ley sobre los festivos y la reposición de horas

Algunas compañías se preguntaron si podían pedir a sus trabajadores compensar esas horas durante el resto de la semana. La respuesta es negativa, porque los festivos constituyen un descanso obligatorio reconocido por el Código Sustantivo del Trabajo.

Especialistas en derecho laboral precisan que el descanso dominical y el de días festivos son derechos fijados por ley. Por eso, una semana con festivo no autoriza a la empresa a recargar la jornada en los demás días para llegar a las 42 horas.

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De esta manera, el tiempo no laborado por un festivo oficial no cuenta como deuda horaria del trabajador. Exigir la reposición vulnera las garantías fijadas en la legislación colombiana. La regla se atribuye al artículo 177 del Código Sustantivo del Trabajo. Con exactitud, la norma dice que “todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso”.

La explicación de una experta

Sobre la situación, la magíster en Derecho Laboral de la Universidad de La Rioja (España) Lina María Rodríguez, explicó el alcance de esa protección. Según la especialista, esas horas corresponden al descanso y al festivo obligatorios en Colombia. Rodríguez precisó a Red + Noticias que “el trabajador no está obligado a reponer el tiempo de descanso de un día festivo”. Esa regla se mantiene incluso cuando en esa semana no se alcancen a trabajar las horas pactadas dentro de la jornada semanal.

La Ley 2101 estableció la reducción de la jornada laboral en Colombia - crédito Función Pública
La Ley 2101 estableció la reducción de la jornada laboral en Colombia - crédito Función Pública

La aclaración apunta a una duda frecuente en meses con varios feriados. En esos casos, la menor intensidad horaria semanal no autoriza descuentos salariales ni impone recuperar ese tiempo en los días hábiles restantes.

Cronograma de la reducción y efectos sobre el salario

La reducción de la jornada quedó fijada por la Ley 2101 de 2021 con un esquema gradual para reducir el impacto sobre la operación de las empresas. Antes de la ley, la jornada máxima era de 48 horas semanales:

  • 15 de julio de 2023: pasó a 47 horas semanales.
  • 15 de julio de 2024: bajó a 46 horas semanales.
  • 15 de julio de 2025: cayó a 44 horas semanales,
  • 15 de julio de 2026: llegó a 42 horas semanales.

La norma también establece que esa disminución no puede traducirse en una rebaja del ingreso del trabajador. La ley señala que “la disminución de la jornada de trabajo no implicará la reducción de la remuneración salarial ni prestacional, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo, ni exonera de obligaciones en favor de los trabajadores”.

La distribución de las 42 horas puede pactarse entre empleador y trabajador en cinco o seis días por semana. En todos los casos debe existir al menos un día de descanso dominical o el que se haya establecido.

Cuánto pagarían las empresas por cada empleado que gane el salario mínimo en 2025 con las propuestas hechas en la mesa de concertación - crédito Colprensa
La reducción de la jornada laboral no implica reducción en el salario del empleado - crédito Colprensa

Si la jornada se organiza en cinco días, de lunes a viernes, cada día equivale a unas ocho horas y 24 minutos. Si el lunes es festivo y la jornada diaria es de 8,4 horas, esa semana se trabaja menos tiempo sin descuento de sueldo ni obligación de compensación.

Cómo cambia el valor de la hora ordinaria con la nueva jornada

La reducción de horas, sin rebaja salarial, eleva el valor de la hora ordinaria. El ajuste también arrastra los pagos asociados a horas extras, recargos y jornadas especiales. La fórmula es simple: valor de la hora ordinaria igual a salario mensual dividido entre el número de horas laborales al mes.

Por ejemplo:

  • Tomando como referencia el salario mínimo, antes del 15 de julio el cálculo era $1.750.905 ÷ 220 horas.
  • Ese resultado arrojaba $7.959 por hora ordinaria.
  • Desde la entrada en vigor de la nueva jornada, la cuenta pasa a $1.750.905 ÷ 210 horas y lleva el valor a $8.338 por hora ordinaria.

El cambio deja dos efectos para el mercado laboral colombiano: menos horas máximas de trabajo y el mismo nivel de remuneración. A la vez, obliga a empresas y trabajadores a recalcular pagos sin trasladar al empleado el costo de los festivos.

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