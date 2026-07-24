Colombia

Exalcalde Luis Francisco Bohórquez buscará tumbar su condena por el caso ‘Manantial de Amor’: acudió a la Corte Suprema de Justicia

El exmandatario de Bucaramanga afirmó que durante el proceso judicial se presentaron irregularidades y expresó su confianza en que el alto tribunal revise el caso de corrupción y declare su inocencia

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El exmandatario manifestó que mantiene su confianza en la Corte Suprema de Justicia y espera que el alto tribunal valore las pruebas aportadas por su defensa y determine su inocencia - crédito @Luchobohorquez1/X

El exalcalde de Bucaramanga Luis Francisco Bohórquez informó que presentó una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Tribunal Superior de Bucaramanga confirmara la condena de 17 años y 11 meses de prisión impuesta en su contra por su participación en el caso de corrupción conocido como ‘Manantial de Amor’.

A través de su cuenta en X, el exmandatario dio a conocer la decisión de acudir al máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y sostuvo que el proceso judicial estuvo marcado por situaciones que, según afirmó, afectaron las garantías de su defensa.

“Quería compartirles que el día de hoy he formulado demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia por un fallo emitido en la ciudad de Bucaramanga. El juez penal del circuito, Jaime Enrique Puentes, emitió un fallo condenatorio en mi contra en un proceso que estuvo rodeado de oscuros intereses económicos, toda vez que el cuñado del juez, William Granados, solicitaba la suma de trescientos millones de pesos a cambio de declarar mi inocencia. Estos hechos sucedieron durante el desarrollo del juicio”, manifestó.

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Roy Barreras enfrenta acusaciones de “lenguaje mafioso” en nombramientos clave de la Dian en Cali y Buenaventura - crédito Justicia
El exalcalde Luis Francisco Bohórquez presentó una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia para buscar la revocatoria de la condena de 17 años y 11 meses de prisión - crédito Corte Suprema de Justicia

El exalcalde agregó que esa situación le fue informada por su abogado, Manuel Antonio Ramírez, una vez se conoció el sentido del fallo de primera instancia. “Mi abogado me enteró de estos hechos después de que se emitiera el sentido del fallo. Una vez conocí estas manifestaciones, acudí ante el notario octavo, dejé constancia de lo sucedido, aporté los diferentes soportes, conservé el documento y posteriormente hice pública esa información”, indicó.

En su publicación también afirmó que, según su versión, el Tribunal Superior de Bucaramanga no tuvo conocimiento de esas manifestaciones y sostuvo que tampoco resolvió los argumentos planteados en el recurso de apelación.

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No se pronunció sobre las causales de apelación que interpuse en su momento. Quiere decir que equivale a que no obtuve segunda instancia”, expresó.

Finalmente, Bohórquez señaló que mantiene su confianza en las instituciones del país y en la Corte Suprema de Justicia para que revise el expediente.

“Debo manifestar públicamente que confío en las instituciones públicas de Colombia. No obstante que algunos operadores judiciales se hayan equivocado, tengo confianza en las diferentes instancias que establece el sistema judicial colombiano. Hoy me dirijo, inspirado en la justicia divina y con la confianza puesta en la majestad de los señores magistrados, para que, allegadas las pruebas y valoradas en derecho, se declare mi inocencia y, sobre todo, se restablezca mi honra, la de mi familia y la de un gobierno que procuró hacer lo mejor posible por la ciudad de Bucaramanga”, concluyó.

La condena contra el exalcalde

Luis Francisco Bohórquez, exalcalde de Bucaramanga, fue declarado culpable de corrupción el 17 de septiembre de 2024 - crédito @JohnCarlosPabon/X
La condena, confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bucaramanga, lo declaró responsable de los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos - crédito @JohnCarlosPabon/X

La presentación de la demanda de casación se produjo después de que el Tribunal Superior de Bucaramanga confirmara la sentencia condenatoria dictada en primera instancia contra el exalcalde.

Tras conocerse esa decisión, Bohórquez sostuvo que el fallo era injusto y anunció que continuaría agotando todos los mecanismos judiciales disponibles. “He venido al Tribunal Superior de Bucaramanga en búsqueda de justicia. Sin embargo, la vida me pone a prueba una vez más con un injusto fallo de segunda instancia que me declara culpable. Tenía la esperanza de que el fallo se revisara en esta instancia. No fue así. No se estudiaron las voluminosas pruebas que determinan mi inocencia”, afirmó entonces.

La justicia determinó la responsabilidad penal del exalcalde por los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, dentro del entramado de corrupción conocido como “Manantial de Amor”, una estructura que, según la investigación, fue utilizada para apropiarse de recursos públicos mediante la contratación durante su administración.

La investigación judicial concluyó que, durante la administración de Bohórquez, se habría estructurado una red para direccionar contratos públicos y desviar cerca de $15.000 millones - crédito Luisa González/REUTERS
La investigación judicial concluyó que, durante la administración de Bohórquez, se habría estructurado una red para direccionar contratos públicos y desviar cerca de $15.000 millones - crédito Luisa González/REUTERS

De acuerdo con la decisión judicial, la investigación estableció el desvío de aproximadamente $15.000 millones a través de contratos de infraestructura y alumbrado público que fueron direccionados hacia familiares y personas vinculadas a una congregación religiosa denominada Manantial de Amor.

En la sentencia también se señaló que “en la Secretaría de Infraestructura se evidenció un desvío del poder en beneficio de dichas personas, así como también se evidenció una relación de varios años atrás de familiares pertenecientes a diferentes órganos o grupos de esa iglesia con Luis Francisco Bohórquez Pedraza”.

Además de la pena privativa de la libertad, el exalcalde fue condenado al pago de una multa de $592 millones y quedó inhabilitado durante 140 meses para ejercer cargos públicos.

La iniciativa, compuesta por ocho artículos, aborda diversas áreas del sistema judicial con el objetivo de ofrecer una solución efectiva a la congestión judicial - crédito Canva
El proceso también dejó condenas contra varios exfuncionarios y contratistas señalados de participar en el esquema de corrupción - crédito Canva

Dentro del mismo proceso también fueron condenados otros exfuncionarios y particulares vinculados al caso. Entre ellos se encuentra Clemente León Olaya, exsecretario de Infraestructura, quien recibió una pena de 21 años y 1 mes de prisión, al ser considerado el ordenador del gasto en los contratos investigados.

Asimismo, Gloria Azucena Durán, exdirectora de Alumbrado Público, fue condenada a 16 años y 11 meses de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Por su parte, Leonardo Luna Escalante, jefe de empalme del gobierno municipal y cuñado del exalcalde, fue sentenciado a 8 años y 8 meses de prisión, tras ser declarado responsable como interviniente por actuar, según la decisión judicial, como enlace entre la administración y las empresas relacionadas con la iglesia Manantial de Amor para el direccionamiento de contratos.

En el proceso también fueron condenados los contratistas Óscar Mauricio Benavides Toloza, sentenciado a 16 años y 5 meses de prisión, y Uriel Ávila Méndez, quien recibió una condena de 11 años y 7 meses de prisión, por su participación en el entramado investigado.

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