Elefante Blanco argumentó por qué votó a favor de que la posesión presidencial sea en el Cauca: “Le haré control político”

El senador afirmó que no ha "pelado el cobre" y que sigue comprometido con las comunidades - crédito @ElefanteBlanco/Instagram

El 22 de julio, la plenaria del Senado aprobó trasladar su sede al departamento del Cauca para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, con 55 votos a favor y 32 en contra. La decisión se tomó tras un intenso debate entre senadores de diferentes partidos.

La decisión final la tendrán los representantes a la Cámara el 27 de julio, mientras que en Colombia se sigue hablando sobre lo que representaría que el presidente electo sea posesionado en una guarnición militar.

Durante el debate, algunos senadores argumentaron que la posesión en una instalación militar simboliza un homenaje a las fuerzas armadas, mientras que los que están en contra afirmaron que este acto podría interpretarse como una señal de subordinación del poder civil al militar.

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De la votación, sorprendió que el senador Luis Carlos Rúa, conocido como Elefante Blanco, votó a favor del traslado del Congreso para el 7 de agosto, motivo por el que recibió críticas por parte de senadores que recordaron que Rúa prometió no apoyar el despilfarro de dinero en el Estado.

El senador ha sido blanco de críticas por su voto sobre la posible posesión de De la Espriella en una guarnición militar - crédito @Elefanteblanco/Instagram

Elefante Blanco reaccionó a las críticas en redes sociales

“Vamos a hablar de esto”, es como comienza el video con el que Rúa, disfrazado de Elefante Blanco, argumentó por qué votó a favor de que la posesión presidencial sea en el Cauca.

Rúa manifestó que al votar pensó en el departamento que fue protagonista de una de sus primeras denuncias en redes sociales por el abandono que se registraba en un hospital que era vital para las poblaciones, lo que, en su concepto, hizo que pensara que es momento de que se vuelva a hablar del Cauca en Colombia.

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“Mi decisión, contraria a las especulaciones que se hacen con respecto a si me le vendí al gobierno de turno, no pueden estar más lejos de la realidad. El razonamiento que tuve nació desde la relación que tengo con este departamento y de las gestiones que este proyecto ha tenido frente al territorio. Mi relación con el Cauca no empezó ayer”.

Rúa pidió que el dinero de la hipotética posesión sea utilizado para invertirlo en el Cauca - crédito AP

El senador señaló que en estos momentos no hay ambulancias suficientes en el departamento, que un juez ha negado una solicitud para que los centros de salud sean dotados y reveló que, según lo que ha investigado, hay “elefantes blancos” (obras abandonadas) para los que se necesitan 77.000 millones para que se terminen las construcciones.

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“Hay un saldo de 77.000 millones en elefantes blancos en la región, alcanzando registro de 58 obras inconclusas que aumenta cada año. Si la administración entrante decide asumir esta responsabilidad desde el Cauca, con un gasto adicional de 5.305 millones de pesos, pues que tenga el compromiso de que la institucionalidad va a quedarse en un lugar donde por décadas han incumplido sus promesas”.

El congresista mencionó otros aspectos por los que consideró que su voto a favor podría servir para que el Cauca reciba más apoyo del Estado en los próximos años.

“Pensando en hacer que la atención del país tuviera los ojos en el Cauca y que el compromiso del Estado fuera no solo simbólico, sino oficial y legítimo. Leo lo que ha pasado, los escucho y entiendo sus preocupaciones. Me parecen legítimas. Mi interés no es que se reproduzca la idea de instrumentalizar a una región del país que enfrenta desde hace décadas tantas problemáticas que conozco en carne propia”.

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Rúa aseguró que no está de acuerdo con que la posesión presidencial sea en una guarnición militar - crédito Visuales IA

Rúa propuso que el mandatario electo deje a un lado la idea de posesionarse en una guarnición militar y le pidió que se comprometa a que el dinero que no se invertirá en ello sea utilizado para invertirlo en el Cauca.

“Así que puedo decirles desde el rol que hoy ocupo en representación de quienes han creído en este proyecto que no apoyaré a que la posesión se haga en guarnición militar y que ese dinero que se va a gastar de más se vea justificado en un compromiso real con el territorio. Compromiso al que le haré control político”, puntualizó el congresista Rúa, que pidió que sus seguidores dejen una retroalimentación sobre lo registrado en los comentarios de la publicación.

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