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Designaciones arbitrales para la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II: Wilmar Roldán debuta en Bogotá

Wilmar Roldán será el árbitro central para el partido entre Millonarios y Atlético Bucaramanga, y lo acompañará Mary Blanco, Daniel Alzate, Wilmar Montaño, Fernando Acuña y Elkin Fabián Abril

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Con este video, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) le dio la bienvenida al regreso de la Liga BetPlay en su edición del segundo semestre de 2026 - crédito @Dimayor/Instagram

El fútbol profesional colombiano está de regreso. Después de una jornada de Copa BetPlay 2026, que tuvo los partidos de ida para la Fase 1B, llegó el momento de la liga. El partido que comenzará el torneo será entre Llaneros FC y Deportivo Pereira, el próximo viernes 24 de julio a las 6:10 p. m.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer la designación arbitral para cada uno de los partidos de la primera fecha. Se confirmó que Wilmar Roldán, catalogado por distintos analistas como el mejor árbitro del FPC, dirigirá el partido entre Millonarios y Atlético Bucaramanga; mientras que Carlos Ortega, también uno de los más experimentados, será el juez del primer juego.

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Wilmar Roldán fue el árbitro con más tarjetas rojas, mostrando 17 expulsiones en 14 partidos del FPC durante el semestre - crédito X
Wilmar Roldán fue el árbitro con más tarjetas rojas, mostrando 17 expulsiones en 14 partidos del FPC durante el primer semestre de 2026, y ahora debuta dirigiéndole a Millonarios - crédito X

Árbitros para la primera fecha de la liga del segundo semestre del 2026

Llaneros FC vs. Deportivo Pereira

  • Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)
  • Asistente Nro. 1: Cristian Aguirre (Caldas)
  • Asistente Nro. 2: Yohan Peña (Tolima)
  • Cuarto Árbitro: Juan Gutiérrez (Meta)
  • VAR: Luis Trujillo (Valle)
  • AVAR: Esnaider Pontón (Bogotá)

Deportivo Cali vs. Jaguares FC

  • Árbitro: Jairo Mayorga (Tolima)
  • Asistente Nro. 1: Jhon Gallego (Caldas)
  • Asistente Nro. 2: Juan Camilo García (Antioquia)
  • Cuarto Árbitro: Fernando Castellanos (Valle)
  • VAR: Luis Picón (Antioquia)
  • AVAR: Johan Castro (Bogotá)

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto

  • Árbitro: Carlos Márquez (Bolívar)
  • Asistente Nro. 1: Roberto Padilla (Atlántico)
  • Asistente Nro. 2: Elkyn Charrys (Bolívar)
  • Cuarto Árbitro: Javier Villa (Antioquia)
  • VAR: Never Manjarres (Córdoba)
  • AVAR: Juan Holguín (Bogotá)

Millonarios FC vs. Atlético Bucaramanga

  • Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)
  • Asistente Nro. 1: Mary Blanco (Boyacá)
  • Asistente Nro. 2: Daniel Alzate (Caldas)
  • Cuarto Árbitro: Wilmar Montaño (Cundinamarca)
  • VAR: Fernando Acuña (Boyacá)
  • AVAR: Elkin Fabián Abril (Casanare)

Deportes Tolima vs. Junior FC

  • Árbitro: Alejandro Moncada (Antioquia)
  • Asistente Nro. 1: John León (Caldas)
  • Asistente Nro. 2: Wilson Ortiz (Norte)
  • Cuarto Árbitro: Andrés Nieto (Tolima)
  • VAR: Mauricio Pérez (Antioquia)
  • AVAR: Heider Castro (Bogotá)

Internacional de Bogotá vs. América de Cali

  • Árbitro: Álvaro Meléndez (Magdalena)
  • Asistente Nro. 1: Alexander Guzmán (Norte)
  • Asistente Nro. 2: Nataly Arteaga (Nariño)
  • Cuarto Árbitro: Steven Camargo (Bogotá)
  • VAR: Keiner Jiménez (Cesar)
  • AVAR: Ariel Quintana (Córdoba)

Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe

  • Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)
  • Asistente Nro. 1: William Crawford (Córdoba)
  • Asistente Nro. 2: Cristian Mosquera (Valle)
  • Cuarto Árbitro: Jonathan Paniagua (Antioquia)
  • VAR: Ricardo García (Santander)
  • AVAR: Jonathan Ballesteros (Santander)

Alianza Valledupar FC vs. Fortaleza FC

  • Árbitro: Jonnathan Ortiz (Nariño)
  • Asistente Nro. 1: Javier Patiño (Meta)
  • Asistente Nro. 2: Mayra Sánchez (Valle)
  • Cuarto Árbitro: Jorge Narváez (Cesar)
  • VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)
  • AVAR: Ferney Ossa (Antioquia)

Once Caldas DAF vs. Cúcuta Deportivo

  • Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico)
  • Asistente Nro. 1: Miguel Roldán (Antioquia)
  • Asistente Nro. 2: Jenny Torres (Cundinamarca)
  • Cuarto Árbitro: Sebastián Toro (Caldas)
  • VAR: Stivenson Celeita (Bogotá)
  • AVAR: Sebastián Vela (Bogotá)

El único partido que no tuvo designación arbitral fue el de Boyacá Chicó ante Atlético Nacional, que fue suspendido y tiene fecha por confirmar.

Así es como anuncia la Dimayor los árbitros para la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Dimayor
Así es como anuncia la Dimayor los árbitros para la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Dimayor

Así le ha ido a Millonarios, cuando lo dirige Wilmar Roldán

Roldán dirige en el fútbol profesional colombiano desde 2009 y acumula 330 partidos dirigidos en liga. Nacido en Antioquia, ha estado presente como árbitro en mundiales, juegos olímpicos, Copa América, cuatro eliminatorias sudamericanas y constantes participaciones en Copa Libertadores y Sudamericana.

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Millonarios es el segundo equipo al que más partidos le ha dirigido Wilmar Roldán en el fútbol profesional colombiano, solamente superado por Junior de Barranquilla. El juez ha estado al frente de los partidos de los embajadores en 79 compromisos, 78 de Liga y 1 de Copa. Con el antioqueño, los azules han ganado 30 partidos, han empatado 20 y han perdido 29. Es decir, que es un balance promedio, ni positivo, ni negativo para Millonarios, cada vez que es dirigido por Wilmar Roldán.

Nicolás Gallo, árbitro colombiano presente en la final
Él es Nicolás Gallo, el árbitro colombiano que estuvo presente en la gran final de la Copa del Mundo como AVAR, no dirigirá la primera fecha del FPC, pero sí estaría en las próximas jornadas - crédito FIFA

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